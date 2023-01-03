Никто не может гарантировать, что брак будет счастливым, удачным и продлится долго. Очень многое зависит от того, как вы строите отношения, насколько уважаете, любите, готовы слушать и слышать вашего близкого человека.

Но есть и признаки, три важных элемента , которые подскажут, что ваша пара способна сохранить отношения на долгие годы. О них рассказали психологи.

У вас есть доверие друг к другу

Вы можете считать само собой разумеющимся, что в отношениях должно быть доверие, но зачастую это не так. Не всегда два человека по-настоящему доверяют друг другу — то есть не до конца уверены в порядочности, открытости, доброжелательности и честности другого. Но без этого чувства не получится настоящих долгих и крепких отношений.

— Трудно делиться своими чувствами, проблемами и мыслями с близким человеком, если вы не доверяете ему на 100 % и чувствуете уязвимость, — отмечает психолог Кимберли Хершенсон. — Когда один партнер может «открыться» другому, важно, чтобы это доверие не было нарушено.