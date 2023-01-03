Никто не может гарантировать, что брак будет счастливым, удачным и продлится долго. Очень многое зависит от того, как вы строите отношения, насколько уважаете, любите, готовы слушать и слышать вашего близкого человека.
Но есть и признаки, три важных элемента, которые подскажут, что ваша пара способна сохранить отношения на долгие годы. О них
У вас есть доверие друг к другу
Вы можете считать само собой разумеющимся, что в отношениях должно быть доверие, но зачастую это не так. Не всегда два человека по-настоящему доверяют друг другу — то есть не до конца уверены в порядочности, открытости, доброжелательности и честности другого. Но без этого чувства не получится настоящих долгих и крепких отношений.
— Трудно делиться своими чувствами, проблемами и мыслями с близким человеком, если вы не доверяете ему на 100 % и чувствуете уязвимость, — отмечает психолог Кимберли Хершенсон. — Когда один партнер может «открыться» другому, важно, чтобы это доверие не было нарушено.
Вы — в тесном контакте
Когда вы находитесь в серьезных отношениях в течение длительного времени, вы вырабатываете свои собственные коды общения.
— Многие люди хоть и находятся в длительных отношениях, но они просто хорошо проводят время и развлекаются, а вот рассказать о своих самых сокровенных мыслях и желаниях, о том, чего им хочется — не могут, — признает психолог, консультант по вопросам брака Эрик Хант.
Пары, у которых нет доверия в отношениях, которые не «глубоки» в своих контактах, в итоге сталкиваются с большим количеством конфликтов. Такая связь не может быть долгой, отмечает эксперт.
— Долгие отношения ждут только те пары, которые способны говорить друг с другом, общаться, задавать вопросы, интересоваться, понимать потребности друг друга, — говорит Эрик Хант. — Только такие люди становятся все ближе друг к другу, а их отношения — все крепче.
Вы понимаете друг друга
С определенного момента в отношениях становится проще понять, что нужно от вас вашему партнеру. У каждого свой способ выражения и переживания любви.
— Если вы уже давно вместе, то знаете, что делает вашего партнера счастливым, и понимаете, как показать свою любовь. Ведь не все проявляют чувства одинаково, — говорит психолог Джим Сейболд. - Когда мы понимаем потребности нашего партнера, нам легче передать наши чувства и проявить заботу так, как ему это важно и нужно. Конечно, то же самое касается и вашего близкого человека. Это обоюдный процесс. Если здесь у вас все хорошо, и вы оба готовы к пониманию потребностей друг друга, то отношения будут счастливыми и долгими.