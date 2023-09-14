Тренер Афанасьева объяснила, как сесть на шпагат, если вам уже за 30, и зачем это делать

Люди, которые еще не работают над шпагатом, просто не знают всю его пользу. Им кажется, что это какая-то запредельная форма, которая нужна только для фотографий в соцсетях или чтобы похвастаться перед знакомыми и близкими. На самом деле это не так. Работа над шпагатом — это работа над растяжкой и подвижностью тазобедренных суставов.