Тренер Афанасьева объяснила, как сесть на шпагат, если вам уже за 30, и зачем это делать

На шпагат просто так сесть не получится, обычно на этот трюк способны только действительно натренированные люди с отличной растяжкой. Но в чем смысл добиваться такой растяжки? Есть ли какая-то практическая польза от шпагата?
Тренер Арина Афанасьева объясняет, почему умение сесть на шпагат может быть очень полезным для вашего здоровья.
Тренер по йоге и медитации, тренер пилатес
Зачем садиться на шпагат
Люди, которые еще не работают над шпагатом, просто не знают всю его пользу. Им кажется, что это какая-то запредельная форма, которая нужна только для фотографий в соцсетях или чтобы похвастаться перед знакомыми и близкими. На самом деле это не так. Работа над шпагатом — это работа над растяжкой и подвижностью тазобедренных суставов.
Хороший шпагат означает, что у вас мобильные тазобедренные суставы, нет никаких зажимов и блоков в области таза.
Шпагат позволяет почувствовать некую свободу в области таза, улучшает кровообращение в органах малого таза. Не случайно очень многие женщины мечтают сесть на шпагат. Вся эта работа со стретчингом, растяжкой и мобильностью суставов, освобождением каких-то блоков и зажимов очень хорошо улучшает женское здоровье. Хороший, уверенный шпагат — это еще и хорошее женское здоровье.
А еще шпагат — это очень красиво! Работать над освоением шпагата можно в любом возрасте. Вопрос только — как работать. Исключительно стретчинг я бы рекомендовала только молодым девушкам.
Стретчинг — это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости, подвижности суставов и эластичности мышц.
Как сесть на шпагат
Если вам 30+, то нужен более этичный, экологичный и более деликатный подход. Обязательно нужно работать над укреплением мышц вокруг тазобедренных суставов. Специальные упражнения на подвижность суставов, на укрепление всех связок вокруг суставов помогут вам не получить травму во время попытки сесть на шпагат.
Не ведитесь на громкие обещания. Всю пользу шпагата можно перечеркнуть, если вы пытаетесь сесть на него как можно быстрее, например за 30 дней. Лучше действовать мягко, аккуратно, деликатно и нежно. С ощущением собственного тела, с правильной постановкой таза, не стремиться любой ценой сесть, а работать больше с подвижностью и укреплением всех связок вокруг суставов. И тогда шпагат действительно будет безопасен в любом возрасте.
Какой-то специальной подготовки к замятиям шпагатом не требуется. Если вы только начинаете, тренер вам не даст сразу садиться на шпагат, это будут какие-то подводящие упражнения, асаны. Единственное, что можно, — просто разогреть тело. Любая растяжка хорошо идет на разогретом теле в комфортном по температуре помещении.