Почему врачи назначают «фуфломицины» при ОРВИ: есть несколько причин

«Сложилась такая ситуация, что врачу значительно проще назначить препарат без доказанной эффективности, чем объяснить, почему нет, — рассказал в своем блоге врач-педиатр, работающий на „скорой помощи“ Дмитрий Молодой. — От него этого требуют и пациент, и начмед (начальник медицинской части поликлиники, который отвечает за организацию работы врачей и медсестер. — Ред.). Начмед требует потому, что эти препараты указаны в клинических рекомендациях (как они туда попали, обсуждать не будем), а пациенту нужно какое-то лечение, несмотря на то что обычно состояние при ОРВИ, по сути, лечения никакого не требует».