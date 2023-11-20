Почему врачи назначают «фуфломицины» при ОРВИ: есть несколько причин

«Я не вызываю врача на дом, если у меня или у ребенка простое ОРВИ — все равно прописывают одно и то же! Наш участковый так делает из года в год уже много лет. Врачи что, совсем не читают новых исследований и свежих публикаций? Ведь часто это лекарства-пустышки, лишняя трата денег!»
Такие вопросы нередко задают пациенты — читатели «Доктора Питера». И правда, почему врачи назначают препараты без доказанной эффективности, которые в народе называют фуфломицинами? На вопрос отвечает врач-педиатр.
«Назначить проще»
«Сложилась такая ситуация, что врачу значительно проще назначить препарат без доказанной эффективности, чем объяснить, почему нет, — рассказал в своем блоге врач-педиатр, работающий на „скорой помощи“ Дмитрий Молодой. — От него этого требуют и пациент, и начмед (начальник медицинской части поликлиники, который отвечает за организацию работы врачей и медсестер. — Ред.). Начмед требует потому, что эти препараты указаны в клинических рекомендациях (как они туда попали, обсуждать не будем), а пациенту нужно какое-то лечение, несмотря на то что обычно состояние при ОРВИ, по сути, лечения никакого не требует».
«Крайним будет врач»
А самое главное, если ОРВИ, например, чем-то осложнится, то к врачу придут и пациент, и начмед, уточняет доктор.
«Именно врачу они выскажут претензии: а почему ты ничего не назначил? И тут уже всё, виновный найден, несмотря на то что предсказать осложнения или как-то предотвратить их врач не может вообще никак», — объясняет Дмитрий Молодой.
Есть и еще одна причина, почему врачи назначают лекарства с недоказанной эффективностью.
«Часть врачей на самом деле может добросовестно заблуждаться по поводу противовирусных препаратов, — говорит доктор. — Ведь когда ты работаешь на две ставки, тебе не то что некогда знакомиться со свежей иностранной литературой, а в общем-то можно и забыть, как выглядят твои собственные дети».
И еще одна причина
Ранее врач-терапевт объяснил, что иногда лекарства-пустышки — это хороший способ помочь особо тревожным пациентам, которые не хотят пить антидепрессанты и советоваться с психотерапевтом, но очень хотят, чтобы им что-то прописали.
«Но я все же либо не назначаю ничего, либо убеждаю пациента, что ему необходимо адекватное лечение», — резюмирует Марат Фаррахов.
По словам терапевта, при назначении лекарства-пустышки медиком — настоящим врачом — у пациента может сработать эффект плацебо. По статистике, если взять группу людей, на плацебо могут отреагировать до 30% участников.
К сожалению, если на вас действует плацебо, это не всегда хорошо. Как правило, такие люди легче попадаются на крючок мошенникам. К слову, эффект плацебо лучше работает у женщин, они больше мужчин поддаются внушению, и у людей с ипохондрическим складом характера или фобиями. Правда, у плацебо могут быть и серьезные побочные эффекты. Подробнее «Доктору Питеру» объясняет психотерапевт.