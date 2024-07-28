По методу Пифагора: как запомнить все самое лучшее в жизни до мельчайших деталей

«Каждый вечер перед сном вспоминайте все, что было с вами за день. До мельчайших подробностей. Например, как вы открыли утром глаза, что вы перед собой первым увидели — может быть, это ваш близкий человек, ваше животное или солнышко, которое светит вам в лицо. Вспоминайте ваш следующий шаг: вы потянулись, перевернулись, встали с кровати. Вспомните, как вы пошли попить стакан воды. Или, может быть, вы сразу включили чайник, чтобы выпить чашечку горячего чая, или вы любите утренний кофе. Вспоминайте детали: как вы поставили эту чашку, как вы делали глоток. Пытайтесь весь день проживать максимально в моменте, чтобы каждый запоминался», — объясняет специалист.