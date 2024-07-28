По методу Пифагора: как запомнить все самое лучшее в жизни до мельчайших деталей

Отпуск, к сожалению, всегда проходит быстро. И даже если он был наполненным впечатлениями и замечательным во всех отношениях, спустя всего несколько лет приходится изрядно напрячь память, чтобы вспомнить какой-то интересный случай, ощущение или важный разговор. А приятные и счастливые моменты хотелось бы запоминать надолго.
Чтобы тренировать свою память и научиться запоминать мельчайшие подробности своей жизни на многие-многие годы, попробуйте упражнение «метод Пифагора». Как его делать, в телеграм-канале московского департамента здравоохранения
Психотерапевт Психиатрической клинической больницы № 4 имени П.Б. Ганнушкина
«Каждый вечер перед сном вспоминайте все, что было с вами за день. До мельчайших подробностей. Например, как вы открыли утром глаза, что вы перед собой первым увидели — может быть, это ваш близкий человек, ваше животное или солнышко, которое светит вам в лицо. Вспоминайте ваш следующий шаг: вы потянулись, перевернулись, встали с кровати. Вспомните, как вы пошли попить стакан воды. Или, может быть, вы сразу включили чайник, чтобы выпить чашечку горячего чая, или вы любите утренний кофе. Вспоминайте детали: как вы поставили эту чашку, как вы делали глоток. Пытайтесь весь день проживать максимально в моменте, чтобы каждый запоминался», — объясняет специалист.
Важно: если с вами случилось что-то неприятное или тяжелое, лучше это оставить в прошедшем дне и не проговаривать перед сном, иначе, по словам врача, есть риск только усилить тревогу и ухудшить сон.
Как отметила Надежда Пышкина, для достижения результата стоит выполнять это упражнение каждый день. Сначала это может показаться сложным или даже вызывать раздражение, зачем вообще все это надо.
«Поверьте мне, когда вы увидите результат, когда вы начнете запоминать все, что с вами происходит, когда через два года вы сможете спокойно сказать, в каком ресторане вы обедали в отпуске, рассказать про тот случай, который с вами случился, в мельчайших подробностях, для вас это будет большой наградой», — заключила психотерапевт.
Вам не просто кажется
Врач-невролог Дарья Ермакова ранее называла 8 тревожных сигналов, по которым можно понять, что ваша память действительно ухудшается, а не просто вам это кажется. Также специалист давала рекомендации, чем можно себе помочь в этом случае.
Среди необычных способов улучшить память — к примеру, чаще готовить еду по рецептам. По словам невролога, следование пошаговой инструкции тренирует концентрацию внимания, а также краткосрочную и оперативную память. Также доктор советует больше общаться, ведь в процессе общения подключаются не только слух и речь, но и активно работает оперативная память.