Платье на размер меньше, фрукты до обеда и еще 5 гениальных лайфхаков, которые помогут похудеть

Весна для многих — время обновления. За зиму мы нередко набираем лишний вес: и движения становится меньше в холодное время года, и новогодние праздники бесследно не проходят, да и соблазн переесть жирной и калорийной пищи велик как никогда.
Если вы полны решимости дать бой лишним килограммам, то делать это нужно с умом. Пару советов о том, как похудеть без вреда для здоровья, в своем
Врач напоминает: по-хорошему нужно поддерживать вес стабильным всегда, вне зависимости от времени года на протяжении всей жизни. По крайней мере, именно к этому стоит хотя бы стремиться. Однако если вы набрались решимости привести свое тело в порядок именно сейчас, есть несколько хитростей, которые помогут вам прийти к успешному и устойчивому результату.
Стоит помнить: поставленная четкая цель и уверенность в победе — это уже половина успеха. Можно купить себе красивое летнее платье на размер меньше — это станет для вас дополнительным стимулом похудеть.
Очень важно понять, что и в каком количестве вы вообще едите. Сделать это удобней всего с помощью дневника питания. А еще можно для начала избавиться от привычки переедать вечером — это уже даст свои результаты.
Еще одна полезная привычка для любого худеющего — тщательно пережевывать еду. Такой трюк помогает сократить объемы съедаемой еды и снизить общую калорийность. Павлова советует делать не менее 33 жевательных движений.
Кроме того, меньше есть поможет вода: пейте ее почаще. А вот привычка пропускать завтрак может помешать вам сбросить вес, — человек, который не поел утром, склонен переедать в обед и ужин. Как только приучите себя завтракать, — заметите, как начнет меняться состав тела.
Кроме того, важно пересмотреть подход к каждому приему пищи. Обязательно совмещайте белок и растительную клетчатку. А вот фрукты и сладкие овощи Павлова советует есть в первой половине дня. Также можно отказаться от сладостей по вечерам и от алкоголя — спиртные напитки всегда «тянут» за собой большое количество еды.
Наконец, еще одно важное условие для похудения — ложитесь спать вовремя, до 11 часов вечера.