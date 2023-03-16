Платье на размер меньше, фрукты до обеда и еще 5 гениальных лайфхаков, которые помогут похудеть

Врач напоминает: по-хорошему нужно поддерживать вес стабильным всегда, вне зависимости от времени года на протяжении всей жизни. По крайней мере, именно к этому стоит хотя бы стремиться. Однако если вы набрались решимости привести свое тело в порядок именно сейчас, есть несколько хитростей, которые помогут вам прийти к успешному и устойчивому результату.

Стоит помнить: поставленная четкая цель и уверенность в победе — это уже половина успеха. Можно купить себе красивое летнее платье на размер меньше — это станет для вас дополнительным стимулом похудеть.

Очень важно понять, что и в каком количестве вы вообще едите. Сделать это удобней всего с помощью дневника питания. А еще можно для начала избавиться от привычки переедать вечером — это уже даст свои результаты.

Еще одна полезная привычка для любого худеющего — тщательно пережевывать еду. Такой трюк помогает сократить объемы съедаемой еды и снизить общую калорийность. Павлова советует делать не менее 33 жевательных движений.