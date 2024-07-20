«В подобных конфликтах есть только один способ выйти победителем — не участвовать, — подводит итог показательной истории врач скорой помощи Дмитрий Молодой. — Если видите на дороге неадекватного водителя — проезжайте мимо. Если у него с головой не все в порядке, свой столб он обязательно найдет. С законами физики спорить невозможно, по крайней мере долго. И уж точно не стоит устраивать никаких погонь, чтобы кого-то чему-то учить и тем более наказывать. Для этого есть специально уполномоченные государством люди. „Суд Линча“ — это тоже преступление!»