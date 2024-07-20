Поведение водителей на дорогах иногда бывает непредсказуемым, поэтому так важно следить на происходящим на трассе во все глаза, не отвлекаясь на гаджеты и разговоры с пассажирами. Но еще более непредсказуемыми могут оказаться последствия конфликта автомобилистов, если до них дойдет дело.
О поучительном эпизоде «дорожных войн» с участием двух женщин
Врач скорой помощи, педиатр, автор книг
Встреча на дороге
«Когда я работал на «03», мы достаточно часто ездили на различные «дорожные войны». Однажды помогали пенсионеру, которому чуть не откусил палец водитель внедорожника. Была и история с участием двух женщин. Скорую вызвала женщина лет тридцати. Она объяснила, что везла ребенка на секцию, когда машину подрезал другой автомобиль. Женщина возмутилась и подрезала авто в ответ, водитель остановился. За рулем машины тоже оказалась девушка. Слово за слово — завязалась драка.
Пациентка, вызвавшая скорую, призналась, что, как нормальная женщина, начала таскать обидчицу за волосы и выцарапывать ей глаза. А та — «двоечку» и добивку с локтя. (В боксе «двоечка» — это два быстрых удара, которые следуют один за другим.)
В результате спора на дороге одна спарринг-партнерша, которая лучше владела боевыми навыками, отправилась в полицию, вторая — в больницу. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому (фингал), перелом костей носа. Пациентка всю дорогу до больницы сокрушалась: «Как же так, что ж за бабы такие пошли…» А ребенок не попал на секцию, куда везла его мама».
Хотите быть победителем — не участвуйте
«В подобных конфликтах есть только один способ выйти победителем — не участвовать, — подводит итог показательной истории врач скорой помощи Дмитрий Молодой. — Если видите на дороге неадекватного водителя — проезжайте мимо. Если у него с головой не все в порядке, свой столб он обязательно найдет. С законами физики спорить невозможно, по крайней мере долго. И уж точно не стоит устраивать никаких погонь, чтобы кого-то чему-то учить и тем более наказывать. Для этого есть специально уполномоченные государством люди. „Суд Линча“ — это тоже преступление!»