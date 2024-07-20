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«Одна в больнице, другая — в полиции»: врач скорой стал свидетелем эпизода «дорожных войн»

Врачи скорой помощи сталкиваются с необычными случаями в своей практике, но не всегда исключительно трагическими, бывают и курьезы. Поучительную историю, чем иногда заканчиваются конфликты на дорогах, рассказал медик неотложки.

20 июля 20241
cлучай, скорая помощь
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iStockphoto

Поведение водителей на дорогах иногда бывает непредсказуемым, поэтому так важно следить на происходящим на трассе во все глаза, не отвлекаясь на гаджеты и разговоры с пассажирами. Но еще более непредсказуемыми могут оказаться последствия конфликта автомобилистов, если до них дойдет дело.

О поучительном эпизоде «дорожных войн» с участием двух женщин рассказал врач скорой помощи. Он ведет блог в соцсетях и делится «байками со скорой».

Дмитрий Молодой
Педиатрия

Врач скорой помощи, педиатр, автор книг

Встреча на дороге

«Когда я работал на «03», мы достаточно часто ездили на различные «дорожные войны». Однажды помогали пенсионеру, которому чуть не откусил палец водитель внедорожника. Была и история с участием двух женщин. Скорую вызвала женщина лет тридцати. Она объяснила, что везла ребенка на секцию, когда машину подрезал другой автомобиль. Женщина возмутилась и подрезала авто в ответ, водитель остановился. За рулем машины тоже оказалась девушка. Слово за слово — завязалась драка.

Пациентка, вызвавшая скорую, призналась, что, как нормальная женщина, начала таскать обидчицу за волосы и выцарапывать ей глаза. А та — «двоечку» и добивку с локтя. (В боксе «двоечка» — это два быстрых удара, которые следуют один за другим.)

В результате спора на дороге одна спарринг-партнерша, которая лучше владела боевыми навыками, отправилась в полицию, вторая — в больницу. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому (фингал), перелом костей носа. Пациентка всю дорогу до больницы сокрушалась: «Как же так, что ж за бабы такие пошли…» А ребенок не попал на секцию, куда везла его мама».

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Хотите быть победителем — не участвуйте

«В подобных конфликтах есть только один способ выйти победителем — не участвовать, — подводит итог показательной истории врач скорой помощи Дмитрий Молодой. — Если видите на дороге неадекватного водителя — проезжайте мимо. Если у него с головой не все в порядке, свой столб он обязательно найдет. С законами физики спорить невозможно, по крайней мере долго. И уж точно не стоит устраивать никаких погонь, чтобы кого-то чему-то учить и тем более наказывать. Для этого есть специально уполномоченные государством люди. „Суд Линча“ — это тоже преступление!»

Автор текста:Анна Майская
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