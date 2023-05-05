Обратный эффект: в Подмосковье женщина впала в кому после выпитого энергетика

Как объясняла доктор, в энергетиках очень много сахара, кофеина и других веществ (таурина, гуарана, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на здоровье. Удар идет почти по всем системам сразу, но в первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, мочеполовая системы и ЖКТ.