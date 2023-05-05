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Обратный эффект: в Подмосковье женщина впала в кому после выпитого энергетика

В Сергиево-Посадскую больницу родственники привезли ее уже без сознания. Как выяснилось позже, женщина весь день ничего не ела, а вечером решила выпить энергетик — не баночку, а целых 2,5 литра.

5 мая 2023
Обратный эффект: в Подмосковье женщина впала в кому после выпитого энергетика
Источник:
mz.mosreg.ru

После такого удара организм 33-летней женщины не выдержал — сразу потемнело в глазах. Уже в больнице врачи выявили у нее тахикардию и почечную недостаточность, что грозило остановкой сердца и отеком легких. Пациентку срочно отправили в реанимацию, где она в скором времени пришла в себя.

«Девушке была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапия, после чего тахикардия и почечные повреждения были купированы, — сказала исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением №1 Наталия Копычева.

Как рассказали в минздраве Московской области, сейчас женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение.

Специалисты объяснили принцип действия энергетических напитков. Они стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. В результате организм испытывает сильный стресс и начинает работать с повышенной нагрузкой — в кровь выбрасываются большие дозы адреналина, которые вызывают эйфорию и гиперактивность. А в этом случае из-за избытка «гормона страха» случился обратный эффект.

Врачи советуют всем отказаться от энергетиков или по крайней мере пить их как можно реже. А если хочется взбодриться, как напомнили медики, нет ничего лучше, чем

  • качественный сон;

  • физические нагрузки;

  • смена видов деятельности.

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Об этом рассказывала врач-терапевт Марина Велихер. По словам специалиста, постоянное употребление энергетических напитков так или иначе спровоцирует развитие разных заболеваний, хотя, возможно, узнаете вы о них не сразу.

Как объясняла доктор, в энергетиках очень много сахара, кофеина и других веществ (таурина, гуарана, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на здоровье. Удар идет почти по всем системам сразу, но в первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, мочеполовая системы и ЖКТ.

Ученые уже доказали, что увлечение энергетиками в частности повышает риск таких болезней, как:

  • сахарный диабет;

  • язвенная болезнь желудка;

  • гипертония.

Однако и нечастое употребление таких напитков может плохо сказаться на здоровье. Чем именно, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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