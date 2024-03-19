Никакого кино и личный дневник: способы приучить себя вставать по будильнику

Однако существует много причин, почему приходится каждое утро перебарывать себя. Кому-то нужно успеть ко времени на работу, кому-то — на учебу, а кто-то не хочет пропустить поезд или самолет. Но что делать, если каждое пробуждение по звонку будильника для вас настоящий подвиг? Есть несколько способов облегчить себе жизнь.