Никакого кино и личный дневник: способы приучить себя вставать по будильнику

Мало кто может похвастаться способностью просыпаться без будильника. Увы, адекватный режим сна — нередко роскошь для современного человека.
Однако существует много причин, почему приходится каждое утро перебарывать себя. Кому-то нужно успеть ко времени на работу, кому-то — на учебу, а кто-то не хочет пропустить поезд или самолет. Но что делать, если каждое пробуждение по звонку будильника для вас настоящий подвиг? Есть несколько способов облегчить себе жизнь.
О них рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения
Специалист советует начать с малого: твердо решите, что хотите научиться вставать вовремя, иначе все дальнейшие усилия могут пойти коту под хвост.
Хорошим помощником может стать дневник сна. Попробуйте завести привычку фиксировать, во сколько точно вы легли спать, сколько примерно времени потребовалось на засыпание, во сколько проснулись и как себя при этом чувствовали. Такие записи помогут проанализировать свой обычный режим.
Чтобы легко проснуться, надо правильно уснуть. Екатерина Булгакова рекомендует за два часа до сна давать глазам и мозгу отдых. Уберите телефон из рук и отложите просмотр любимого сериала на выходные, иначе бессонница или тревожный сон вам обеспечены. Дело в том, что яркий свет экранов гаджетов может стимулировать выработку дневных гормонов.
Плотно ужинать — тоже не самая удачная идея. Также не стоит использовать алкоголь в качестве снотворного. А вот хобби, наоборо, т помогут настроиться на здоровый сон. Отлично подойдут йога, медитации, прогулки по улице.
Вообще, хороший эффект дают любые ритуалы — постоянно повторяющиеся действия, которые помогают лично вам расслабиться и успокоиться. Важно создать определенный сценарий вечера — последовательность определенных действий перед отходом ко сну.
Если долго не можете уснуть, можно попробовать дыхательные практики для расслабления.
Важно также правильно выбрать сигнал для вашего будильника. Резкая мелодия подвергнет ваше тело стрессу. И не давайте себе невыполнимых обещаний: за один раз перестроить свои привычки не выйдет.
Чтобы утро было добрым
Для многих утро — самая нелюбимая часть дня. Настроения нет, энергия на нуле, хочется только одного — поскорее вернуться в теплую постель и еще поспать.
Психологи говорят, что изменить свое отношение к утренней рутине вполне реально. В этом вам помогут новые полезные привычки. О том, какие изменения помогут превратить каждое утро в доброе, можно прочитать ЗДЕСЬ.