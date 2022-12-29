когда после алкоголя можно садиться за руль
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Ощущение, когда кажется, что уже достаточно протрезвел после спиртного и чувствуешь себя нормально, зачастую обманчиво. Медики напоминают, что еще какое-то время в крови остается так называемый остаточный алкоголь, который может привести к резкому ухудшению самочувствия.

Как напомнила Маргарита Стрельникова, заведующая кабинетом медицинского освидетельствования на состояние опьянения Ивановского областного наркодиспансера, похмельный синдром приводит и к другим последствиям. А именно:

  • к трудностям с концентрацией внимания;

  • к нарушению остроты зрения;

  • к снижению скорости реакции;

  • к нарушению координации;

  • к появлению сонливости.

Маргарита Стрельникова
Маргарита Стрельникова
Медицина

Психиатр-нарколог, заведующая кабинетом медицинского освидетельствования на состояние опьянения Ивановского областного наркологического диспансера

— Алкоголь — один из самых коварных врагов водителя и пешехода, так как делает их беззащитными перед лицом возможной опасности. По статистике, каждая десятая авария происходит по вине пьяного водителя. Ежегодно более четырех тысяч человек погибают и более двадцати тысяч — получают травмы из-за ДТП, виновниками которых становятся пьяные водители, — пояснила Маргарита Стрельникова.

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А когда можно?

Сколько же времени должно пройти после распития алкоголя, чтобы можно было сесть за руль? Вот что отвечают в ивановском наркодиспансере, куда доставляют подозрительных водителей на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
— Лучший вариант — не садиться за руль в течение минимум суток после принятия алкоголя, как следует отоспаться и привести себя в порядок, — посоветовала специалист.

Кстати

Стоит знать, что алкоголь есть даже в безалкогольном пиве. Причем в некоторых напитках его может быть немало.

По словам психиатра-нарколога Марины Калюжной, в зависимости от марки и производителя количество алкоголя в нулевом пиве варьируется от 0,05 до 0,1 процента. Иногда количество спирта в этом напитке может достигать и 0,5 процента. Получается, что в одной железной полулитровой банке такого пива содержится 2,25 мл спирта — то есть примерно одна чайная ложка водки.

Как объясняла врач, серьезный недостаток таких напитков — они создают иллюзию безопасности. Поэтому взрослому человеку, бывает, сложно остановиться на одной банке, и за одной следует вторая, а потом и третья. А вместе с ними растет и количество этанола в крови.

Как быстро выводится спирт

Как рассказывала Ксения Рыбакова, психиатр-нарколог НМИЦ психиатрии и наркологии им. Бехтерева, скорость выведения из организма этанола индивидуальна, и правильно ее определить «на глаз» невозможно. Кроме генетики, на скорость элиминации этилового спирта из крови влияют много других факторов, включая возраст, пол, массу тела и состояние печени человека, а также крепость выпитых спиртных напитков. К примеру:

  • у женщин этиловый спирт выводится примерно в 1,5 раза медленнее, чем у мужчин. Это связано с особенностями гормонального фона, количеством эстрогенов и бОльшим объемом подкожной жировой клетчатки;

  • у людей 65+ элиминация будет происходить хуже, чем у молодых. С возрастом скорость метаболизма снижается;

  • при ожирении скорость выведения этанола будет замедляться. Дело в том, что жировая ткань имеет свойство задерживать алкоголь;

  • у людей с заболеваниями печени активность фермента, расщепляющего этанол — алкогольдегидрогеназы (АДГ), будет намного ниже, чем у здорового.

Есть ли способы быстрее протрезветь после вечеринки и как они работают, — комментарии психиатра-нарколога читайте ЗДЕСЬ.

Анастасия Романова