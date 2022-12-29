Ощущение, когда кажется, что уже достаточно протрезвел после спиртного и чувствуешь себя нормально, зачастую обманчиво. Медики напоминают, что еще какое-то время в крови остается так называемый остаточный алкоголь, который может привести к резкому ухудшению самочувствия.
Как
к трудностям с концентрацией внимания;
к нарушению остроты зрения;
к снижению скорости реакции;
к нарушению координации;
к появлению сонливости.
Психиатр-нарколог, заведующая кабинетом медицинского освидетельствования на состояние опьянения Ивановского областного наркологического диспансера
— Алкоголь — один из самых коварных врагов водителя и пешехода, так как делает их беззащитными перед лицом возможной опасности. По статистике, каждая десятая авария происходит по вине пьяного водителя. Ежегодно более четырех тысяч человек погибают и более двадцати тысяч — получают травмы из-за ДТП, виновниками которых становятся пьяные водители, — пояснила Маргарита Стрельникова.
А когда можно?
Сколько же времени должно пройти после распития алкоголя, чтобы можно было сесть за руль? Вот что отвечают в ивановском наркодиспансере, куда доставляют подозрительных водителей на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
— Лучший вариант — не садиться за руль в течение минимум суток после принятия алкоголя, как следует отоспаться и привести себя в порядок, — посоветовала специалист.
Кстати
Стоит знать, что алкоголь есть даже в безалкогольном пиве. Причем в некоторых напитках его может быть немало.
По словам психиатра-нарколога Марины Калюжной, в зависимости от марки и производителя количество алкоголя в нулевом пиве варьируется от 0,05 до 0,1 процента. Иногда количество спирта в этом напитке может достигать и 0,5 процента. Получается, что в одной железной полулитровой банке такого пива содержится 2,25 мл спирта — то есть примерно одна чайная ложка водки.
Как объясняла врач, серьезный недостаток таких напитков — они создают иллюзию безопасности. Поэтому взрослому человеку, бывает, сложно остановиться на одной банке, и за одной следует вторая, а потом и третья. А вместе с ними растет и количество этанола в крови.
Как быстро выводится спирт
Как рассказывала Ксения Рыбакова, психиатр-нарколог НМИЦ психиатрии и наркологии им. Бехтерева, скорость выведения из организма этанола индивидуальна, и правильно ее определить «на глаз» невозможно. Кроме генетики, на скорость элиминации этилового спирта из крови влияют много других факторов, включая возраст, пол, массу тела и состояние печени человека, а также крепость выпитых спиртных напитков. К примеру:
у женщин этиловый спирт выводится примерно в 1,5 раза медленнее, чем у мужчин. Это связано с особенностями гормонального фона, количеством эстрогенов и бОльшим объемом подкожной жировой клетчатки;
у людей 65+ элиминация будет происходить хуже, чем у молодых. С возрастом скорость метаболизма снижается;
при ожирении скорость выведения этанола будет замедляться. Дело в том, что жировая ткань имеет свойство задерживать алкоголь;
у людей с заболеваниями печени активность фермента, расщепляющего этанол — алкогольдегидрогеназы (АДГ), будет намного ниже, чем у здорового.
Есть ли способы быстрее протрезветь после вечеринки и как они работают, — комментарии психиатра-нарколога читайте ЗДЕСЬ.