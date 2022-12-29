Кстати

Стоит знать, что алкоголь есть даже в безалкогольном пиве. Причем в некоторых напитках его может быть немало.

По словам психиатра-нарколога Марины Калюжной, в зависимости от марки и производителя количество алкоголя в нулевом пиве варьируется от 0,05 до 0,1 процента. Иногда количество спирта в этом напитке может достигать и 0,5 процента. Получается, что в одной железной полулитровой банке такого пива содержится 2,25 мл спирта — то есть примерно одна чайная ложка водки .

Как объясняла врач, серьезный недостаток таких напитков — они создают иллюзию безопасности. Поэтому взрослому человеку, бывает, сложно остановиться на одной банке, и за одной следует вторая, а потом и третья. А вместе с ними растет и количество этанола в крови.