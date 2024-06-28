Невролог Овсянникова показала простой способ избавиться от головной боли

Все мы хотим жить без головной боли, а если она появилась, избавляться от нее без лекарств и дополнительной химии. Есть альтернатива — например, упражнение, простое и эффективное, которое поможет снять головную боль и боль в шее, а также улучшить мозговое кровообращение и сделать голову более ясной.
Подробно его
Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаЛичный сайт
Когда случается застой
«Голова как задачка про бассейн: по одной „трубе“ кровь притекает, по другой — оттекает. Уходить плохо она может у тех, кто работает за компьютером, находится долго в сидячем положении, зависает в телефонах, наклонив голову. Из-за этого нарушается венозный отток. Результат — в „бассейне“ случается застой, — рассказала врач-невролог Ксения Овсянникова. — А мозг такого не любит, это самый энергозатратный орган, ему надо очень много кислорода, обеспечения питания. Без достаточного количества кислорода уже через 5-6 минут мозг перестает работать. Поэтому он будет повышать себе кровоток, спазмируя приносящие кровь сосуды, как результат — спазм в шее, головная боль напряжения».
В первую очередь, чтобы справиться с головной болью и спазмом мышц шеи, надо разогнать «болото» и улучшить венозный отток крови, объясняет врач. Начать стоит с разминки. Весь комплекс занимает несколько минут, и делать его можно в любом месте.
Разминка
Хорошо растираем ладони друг о друга, пока они не станут горячими, далее нужно мягко согреть легкими движениями ладоней мышцы шеи и перехода головы в шею. Главное — делать это достаточно легко — так, чтобы было приятно.
Вновь растереть ладони до теплоты, запустить руки в волосы и мягкими круговыми движениями — обязательно в направлении сверху вниз — разминать кожу головы. Если почувствуете какие-то особенно болезненные участки, на них стоит задержаться. Отдельно долго и хорошо надо помассировать и растереть пальцами косточки, выступающие на голове сзади — чуть повыше шеи. В этом месте можно себя даже за волосы немного потаскать.
Далее надо растереть одновременно ребрами обеих ладоней височную зону чуть повыше уха, сначала у одного, потом у другого. Кто носит очки, особенно внимательно проработайте эту зону.
Упражнение: улучшает венозный отток и снимает боль
Представьте, что за спиной у вас огромные размашистые крылья. Поверните голову и подбородок так, чтобы увидеть за спиной верх правого крыла, а затем проведите условную дугу взглядом и опустите глаза и голову вниз до точки, где мог бы находиться низ левого крыла.
А теперь подключите к движению руку: смотря вправо вверх, прижмите левую ладонь к подбородку и совершайте противодействие, чуть мешая голове повернуться. Не отрывайте ладонь от подбородка все время, пока вы смотрите от верха до низа условных крыльев.
Повторите движение несколько раз, затем поменяйте руку и поворот головы. Во время упражнения важно почувствовать, как включаются и работают соответствующие мышцы задней поверхности шеи. Нажим ладонью может быть чуть больше или чуть меньше. Далее снова разотрите горячими ладонями шею.
«Это упражнение включает мышцы, которые отвечают за венозный отток из полости черепа, то есть помогает мягкому дренажу черепной коробки, — продолжает Ксения Овсянникова. — Как результат, кровоснабжение мозга улучшается, открываются глаза и проясняется в голове, отступают спазмы и уходит боль».
После выполнения упражнения у вас:
отступит боль в голове,
уйдут спазмы мышц шеи,
появится ясность в голове,
улучшится кровоснабжение мозга.
«Упражнение можно делать при сидячей работе раз в час, при начале головной боли, при нервном напряжении, — говорит Ксения Овсянникова. — Оно работает гораздо лучше, чем простые повороты головой вправо и влево, а крутить головой и вовсе очень опасно — это неполезно для шеи».
Врач отмечает, что упражнение улучшает кровоотток, но оно не панацея. Головная боль может возникать на биохимическом уровне, из-за повышения уровня аммиака, синдрома Жильбера и по другим причинам.