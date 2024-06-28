Невролог Овсянникова показала простой способ избавиться от головной боли

«Голова как задачка про бассейн: по одной „трубе“ кровь притекает, по другой — оттекает. Уходить плохо она может у тех, кто работает за компьютером, находится долго в сидячем положении, зависает в телефонах, наклонив голову. Из-за этого нарушается венозный отток. Результат — в „бассейне“ случается застой, — рассказала врач-невролог Ксения Овсянникова. — А мозг такого не любит, это самый энергозатратный орган, ему надо очень много кислорода, обеспечения питания. Без достаточного количества кислорода уже через 5-6 минут мозг перестает работать. Поэтому он будет повышать себе кровоток, спазмируя приносящие кровь сосуды, как результат — спазм в шее, головная боль напряжения».