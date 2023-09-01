«Необратимые последствия уже через 7 лет»: как стопка водки убивает наш мозг — мнение врача

Что происходит с головным мозгом, если почти каждый день выпивать стопку водки для аппетита, как делают некоторые? Как влияет на него «в моменте» даже минимальная доза спиртного и через какой период времени последствия регулярных возлияний будут необратимыми?