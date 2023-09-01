Многие любят расслабиться после тяжелого рабочего дня при помощи рюмки крепкого алкоголя. Некоторые не останавливаются на одной и способны уговорить во время ужина небольшую чекушку. Такая практика, считают медики, очень опасна в долгосрочной перспективе.
Даже если не говорить о рисках развития алкоголизма при регулярном употреблении спиртного, врачи предупреждают: от этанола страдают не только печень, сердце и желудок, но и мозг.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач
На мозг — особое влияние
«Этанол, попадая в нейроны головного мозга, нарушает работу нейромедиаторов, в результате чего страдают связи между отделами головного мозга, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Александр Умнов. — При этом на каждый отдел головного мозга этанол влияет по-особому. При воздействии на гиппокамп нарушается память, на гипоталамо-гипофизарную систему — гормональный баланс, воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия. При повреждении этанолом продолговатого мозга возникает серьезный риск нарушения терморегуляции, сердцебиения, дыхания, что смертельно опасно. Отравление этанолом коры больших полушарий ведет к нарушению памяти, речи, интеллекта».
Также этанол вызывает сужение сосудов головного мозга и, как следствие, повышает риски склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образования тромбов, что может привести к инсульту. Кроме того, спиртное нарушает работу дофаминовой и ГАМК-систем, вследствие чего человек испытывает необходимость постоянно увеличивать дозы выпиваемого спиртного, чтобы получить удовольствие.
Прогрессирует медленно
«Уже через месяц регулярных злоупотреблений спиртным может развиться геморрагический некроз тканей мозга, при котором ткани погибают и пропитываются кровью, — предупреждает врач. — Но чаще все же дистрофия мозга прогрессирует медленно, объем мозга постепенно уменьшается из-за размягчения его структуры. Ткань мозга становится водянистой, формируется гидроцефалия. Эти изменения приводят к инвалидности».
Еще один опасный фактор: при употреблении спиртного в организме нарушается всасывание витамина В1 (тиамина) и образуется его дефицит. Последствие нехватки важнейшего витамина для мозга и нервной системы — развитие энцефалопатии, органического поражения головного мозга. В 80% случаев при отсутствии лечения энцефалопатия переходит в психоз, в 15-20% — заканчивается смертью.
Необратимые последствия
«Необратимые для головного мозга последствия могут развиваться у хронических алкоголиков на протяжении 7-15 лет, — объясняет Александр Умнов. — Тут многое зависит от наследственной предрасположенности, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и количества ферментов, разрушающих этанол в организме. Оно отличается у представителей разных национальностей и конкретных людей.