Нейросеть поставила верный диагноз ребенку, которому не могли помочь 17 врачей

Проблемы со здоровьем начались у 4-летнего Алекса после того, как ему купили батут. После прыжков мальчик жаловался на сильную боль в спине. Сначала его мама Кортни не придавала этому большого значения, но к неприятному симптому добавились другие. У мальчика появились проблемы с зубами, а потом обнаружилось, что он перестал расти. Алекс так страдал, что постоянно закатывал родителям истерики и буквально сводил всех с ума.