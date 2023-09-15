Нейросеть поставила верный диагноз ребенку, которому не могли помочь 17 врачей

Проблемы со здоровьем начались у 4-летнего Алекса после того, как ему купили батут. После прыжков мальчик жаловался на сильную боль в спине. Сначала его мама Кортни не придавала этому большого значения, но к неприятному симптому добавились другие. У мальчика появились проблемы с зубами, а потом обнаружилось, что он перестал расти. Алекс так страдал, что постоянно закатывал родителям истерики и буквально сводил всех с ума.
Диагноз поставил не врач
В течение трех лет Кортни водила ребенка по врачам. Неврологи искали причины хронической боли в спине, педиатры проводили МРТ-обследования, стоматологи и ортодонты изучали зубы, прикус и нёбо. Но кардинально проблемы решить не мог никто. Не было и конкретного диагноза.
«Каждый врач разбирался только в своей проблеме, они обращались только к своим индивидуальным областям знаний, но не смотрели на ситуацию с ребенком в комплексе», —
Когда женщина обратила внимание на то, что ее сын вдруг разучился сидеть со скрещенными ногами, и заметила несогласованность движений правой и левой сторон тела ребенка, она пришла в полное отчаяние.
Измученная неизвестностью Кортни зарегистрировалась в известной нейросети и начала вводить в чат-бот всю имеющуюся у нее на руках медицинскую информацию и результаты обследований. Через некоторое время искусственный интеллект предположил, что, возможно, ребенок страдает так называемым синдромом фиксированного спинного мозга. Это редкое неврологическое заболевание, вызванное патологией развития спинного мозга, связано с неправильным образованием нервной трубки во время развития плода. Женщина нашла группу в соцсетях, где общаются родители детей с таким диагнозом. Все их истории были похожи на историю ее сына Алекса.
На встрече с врачом мать озвучила предположение, сделанное искусственным интеллектом. Медики признали, что чат-бот действительно поставил верный диагноз, но предупредили, что искусственный интеллект — не истина в последней инстанции.
«Все равно я испытала невероятное облегчение, — говорит Кортни. — Теперь я знаю, как можно действовать и что облегчит состояние Алекса».
Сейчас мальчику уже сделали операцию, он выздоравливает.
Нейросети и медицина
«Программы искусственного интеллекта, нейросети, которые анализируют входные данные и дают ответ на заданный вопрос, сейчас и правда очень распространены, — заявил эксперт издания доцент Гарварда Эндрю Бим. — На основании описанных симптомов они верно могут предположить наличие того или иного заболевания. Это очень мощная поисковая система, которая и правда может быть полезна для пациентов со сложными болезнями».
Но вряд ли в ближайшее время это по-настоящему заменит опытного врача-клинициста, считает эксперт.
«Чат-боты, например, могут даже выдумывать информацию, если не могут найти ответ, — говорит Эндрю Бим. — Поэтому слишком рано говорить о их медицинском применении повсеместно. Есть риски ошибок и неточностей, которые способны нанести вред пациентам».