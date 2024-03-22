Не одевайтесь так в марте: терапевт Чайкин назвал три запрета для весеннего гардероба

«В связи с этим зачастую, выходя из дома утром, мы одеваемся теплее, чем нужно днем. В таком случае днем будет жарко, это влечет за собой повышенное потоотделение, а затем повышает риск ОРВИ на все еще прохладном весеннем воздухе. Если же мы одеваемся прохладнее, чем нужно, то днем будет комфортно, а вот вечером — уже холодно, что ведет к тем же рискам для здоровья», — напоминает Константин Чайкин, врач-терапевт «Инвитро-Юг».