Не одевайтесь так в марте: терапевт Чайкин назвал три запрета для весеннего гардероба

С началом марта температура воздуха на улице обычно начинает расти, да и солнышко показывается все чаще и чаще. Между тем ранняя весна известна также своим коварством и непостоянством. Днем вроде бы становится потеплее, но утром и вечером по-прежнему температура стремится к нулю.
Терапевт «Инвитро-Юг»
«В связи с этим зачастую, выходя из дома утром, мы одеваемся теплее, чем нужно днем. В таком случае днем будет жарко, это влечет за собой повышенное потоотделение, а затем повышает риск ОРВИ на все еще прохладном весеннем воздухе. Если же мы одеваемся прохладнее, чем нужно, то днем будет комфортно, а вот вечером — уже холодно, что ведет к тем же рискам для здоровья», — напоминает Константин Чайкин, врач-терапевт «Инвитро-Юг».
Именно поэтому врач советует соблюдать следующие правила для подбора весеннего гардероба:
отдавайте предпочтение многослойности — так всегда будет возможность что-то снять или надеть;
надевайте межсезонное термобелье — благодаря ему от тела будет отводиться влага в жарких помещениях или транспорте, а в случае похолодания будет сохраняться тепло;
выбирайте верхнюю одежду из непромокаемой и непродуваемой ткани;
не отказывайтесь в первые дни потепления от шарфов и шапок, чтобы не продуло уши и шею.
«Находясь в транспорте или заходя ненадолго в помещение, снимите шарф и расстегните куртку, чтобы не перегреться. Надевать и застегивать теплую одежду нужно до выхода на улицу, чтобы тепло сохранилось дольше», — добавляет Константин Чайкин.
Снимите это немедленно
Если не хотите мучиться от насморка неделю или вообще провести начало весны на больничном, от некоторых привычек в одежде в марте лучше отказаться. По словам врача-терапевта, ранней весной не рекомендуется:
надевать верхнюю одежду из тканей, которые легко промокают;
выбирать свободные и продуваемые куртки и пальто;
надевать свитер или толстовку на голое тело — в случае перегревания не будет возможности их снять.
Чем опасны для здоровья мартовские перепады температур
Как объясняла ранее врач-терапевт Елена Черненко, март синоптики называют зимним месяцем, несмотря на то что по календарю это весна. Это время опасно для здоровья своими перепадами температур. Это может грозить:
травмами. Утром после ночных морозов образуется гололед, повышается риск переломов. А днем солнце припекает, снег и лед на крышах начинают таять;
переохлаждением. Особенно осторожными на стыке сезонов стоит быть тем, кто недавно переболел гриппом или ОРВИ;
ухудшением самочувствия из-за резких изменений атмосферного давления. В группе риска люди с болезнями сердца и сосудов;
ухудшением сна и повышенной утомляемостью из-за смены погоды.