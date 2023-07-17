Легко проверить, что хлеб подходит для изготовления напитка: надавите на буханку, она должна восстановить прежнюю форму.

Хлеб для кваса не должен крошиться.

Не подходит для напитка хлеб с бугристой коркой. Это означает, что, скорее всего, в тесте есть какие-то примеси или его «улучшили» до почти несъедобного состояния.

Не берите хлеб, который «сел на корку», то есть плоский: он может оказаться кислым.

Хлеб должен хорошо пахнуть. Если от него исходит запах гнили или затхлости, не исключено, что мука, из которой он был испечен, заражена.

Не подходит для кваса хлеб с излишним количеством сахара, семян, орехов, фруктов и других добавок.