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«Не берите этот хлеб»: эксперт поделилась рецептом домашнего кваса — вкусного и полезного

Квас — один из самых популярных летних напитков. Он освежает в жару и полезен для здоровья — при условии, что при его приготовлении были соблюдены важные правила. Как самому сделать правильный квас из ржаного хлеба, рассказывает эксперт Центра оценки качества зерна.

17 июля 2023
«Не берите этот хлеб»: эксперт поделилась рецептом домашнего кваса — вкусного и полезного

«Попей кваску, разгони тоску»

Натуральный квас — полезный напиток. В нем есть витамины группы В — из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, квас не стоит пить людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.

Главные минусы кваса — легкая алкогольная составляющая в напитке и достаточно большое количество сахара. Но регулировать его можно самим, если делать квас дома. Рецептом поделилась эксперт Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Она знает о квасе все и даже больше.

Елена Кальная

Заведующая испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

«Квас производится путем брожения солодового сусла. Он имеет низкое алкогольное содержание (обычно менее 1%) и освежающий, легкий, слегка кисловатый вкус. Квас обычно готовится из смешения ржаной или пшеничной муки, воды и дрожжей, а также может включать сахар, фрукты, ягоды, травы или специи для придания дополнительных ароматов, — рассказала «Доктору Питеру» Елена Кальная.

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  1. Легко проверить, что хлеб подходит для изготовления напитка: надавите на буханку, она должна восстановить прежнюю форму.

  2. Хлеб для кваса не должен крошиться.

  3. Не подходит для напитка хлеб с бугристой коркой. Это означает, что, скорее всего, в тесте есть какие-то примеси или его «улучшили» до почти несъедобного состояния.

  4. Не берите хлеб, который «сел на корку», то есть плоский: он может оказаться кислым.

  5. Хлеб должен хорошо пахнуть. Если от него исходит запах гнили или затхлости, не исключено, что мука, из которой он был испечен, заражена.

  6. Не подходит для кваса хлеб с излишним количеством сахара, семян, орехов, фруктов и других добавок.

  7. Ни в коем случае нельзя для кваса использовать заплесневелый хлеб: он может содержать опасные для здоровья токсины.

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Классический рецепт кваса: ингредиенты

  • 3 л воды;

  • 300 г сухих хлебных крошек;

  • 100 г сахара;

  • 10 г дрожжей;

  • 5 г соли (чайная ложка без горки);

  • 1 лимон (можно использовать и другие фрукты или ягоды по желанию).

Способ приготовления

  • В большой емкости (например, в кастрюле) смешайте сухие хлебные крошки и воду. Дайте им настояться в течение 2-3 часов.

  • Прокипятите хлебную смесь в течение 15-20 минут, чтобы получить квасовое основание. Процедите через марлю или сито.

  • Добавьте в смесь сахар и соль. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились.

  • Подождите, пока смесь остынет до комнатной температуры (около 20-25 градусов).

  • Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте.

  • Перелейте в стеклянные бутылки или банки с герметичной крышкой. Оставьте небольшое пространство вверху бутылки для освобождения углекислого газа. Поставьте бутылки в теплое место на 1-2 дня для брожения.

«В этот период квас будет выделять углекислый газ и приобретать свой характерный вкус, — объясняет Елена Кальная. — После брожения его можно оставить в холодильнике на 1-2 дня, чтобы он стал еще более освежающим и ароматным. Перед употреблением охладите квас до желаемой температуры и добавьте лимонный сок либо другие фрукты или ягоды по желанию».

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Квас из порошка

Сухой квас — это порошковая смесь, которую можно использовать для приготовления напитка дома. В нем уже есть все необходимое: хлеб, дрожжи и другие добавки. Для приготовления кваса из сухого порошка нужно развести его в воде, добавить сахар и оставить настаиваться на несколько часов или дней. Затем напиток нужно охладить, и можно употреблять.

«У сухого кваса длительный срок годности, его не надо хранить в холодильнике, можно контролировать концентрацию и сладость, добавляя чуть больше сахара и воды или чуть меньше. В целом это удобный и быстрый способ приготовить популярный русский напиток дома», — резюмирует эксперт.

Автор текста:Анна Майская
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