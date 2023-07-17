«Попей кваску, разгони тоску»
Натуральный квас — полезный напиток. В нем есть витамины группы В — из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, квас не стоит пить людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.
Главные минусы кваса — легкая алкогольная составляющая в напитке и достаточно большое количество сахара. Но регулировать его можно самим, если делать квас дома. Рецептом поделилась эксперт Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Она знает о квасе все и даже больше.
Заведующая испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
«Квас производится путем брожения солодового сусла. Он имеет низкое алкогольное содержание (обычно менее 1%) и освежающий, легкий, слегка кисловатый вкус. Квас обычно готовится из смешения ржаной или пшеничной муки, воды и дрожжей, а также может включать сахар, фрукты, ягоды, травы или специи для придания дополнительных ароматов, — рассказала «Доктору Питеру» Елена Кальная.
Как выбрать ржаной хлеб для кваса: 7 правил
Легко проверить, что хлеб подходит для изготовления напитка: надавите на буханку, она должна восстановить прежнюю форму.
Хлеб для кваса не должен крошиться.
Не подходит для напитка хлеб с бугристой коркой. Это означает, что, скорее всего, в тесте есть какие-то примеси или его «улучшили» до почти несъедобного состояния.
Не берите хлеб, который «сел на корку», то есть плоский: он может оказаться кислым.
Хлеб должен хорошо пахнуть. Если от него исходит запах гнили или затхлости, не исключено, что мука, из которой он был испечен, заражена.
Не подходит для кваса хлеб с излишним количеством сахара, семян, орехов, фруктов и других добавок.
Ни в коем случае нельзя для кваса использовать заплесневелый хлеб: он может содержать опасные для здоровья токсины.
Классический рецепт кваса: ингредиенты
3 л воды;
300 г сухих хлебных крошек;
100 г сахара;
10 г дрожжей;
5 г соли (чайная ложка без горки);
1 лимон (можно использовать и другие фрукты или ягоды по желанию).
Способ приготовления
В большой емкости (например, в кастрюле) смешайте сухие хлебные крошки и воду. Дайте им настояться в течение 2-3 часов.
Прокипятите хлебную смесь в течение 15-20 минут, чтобы получить квасовое основание. Процедите через марлю или сито.
Добавьте в смесь сахар и соль. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились.
Подождите, пока смесь остынет до комнатной температуры (около 20-25 градусов).
Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте.
Перелейте в стеклянные бутылки или банки с герметичной крышкой. Оставьте небольшое пространство вверху бутылки для освобождения углекислого газа. Поставьте бутылки в теплое место на 1-2 дня для брожения.
«В этот период квас будет выделять углекислый газ и приобретать свой характерный вкус, — объясняет Елена Кальная. — После брожения его можно оставить в холодильнике на 1-2 дня, чтобы он стал еще более освежающим и ароматным. Перед употреблением охладите квас до желаемой температуры и добавьте лимонный сок либо другие фрукты или ягоды по желанию».
Квас из порошка
Сухой квас — это порошковая смесь, которую можно использовать для приготовления напитка дома. В нем уже есть все необходимое: хлеб, дрожжи и другие добавки. Для приготовления кваса из сухого порошка нужно развести его в воде, добавить сахар и оставить настаиваться на несколько часов или дней. Затем напиток нужно охладить, и можно употреблять.
«У сухого кваса длительный срок годности, его не надо хранить в холодильнике, можно контролировать концентрацию и сладость, добавляя чуть больше сахара и воды или чуть меньше. В целом это удобный и быстрый способ приготовить популярный русский напиток дома», — резюмирует эксперт.