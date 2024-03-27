Названа прическа, которая делает женщин привлекательными и желанными

Ухоженные и здоровые волосы — одно из главных украшений женщин. Еще Чарльз Дарвин утверждал, что роскошные локоны выступают фактором полового отбора. Поэтому чем лучше их качество, тем выше шанс, что на даму обратят внимание. Ученые из Университета Ёнсе в Южной Корее решили проверить, как длина и густота волос влияет на сексуальную жизнь женщины, в том числе и на частоту интимных контактов.
Для этого эксперты провели
Добровольцы отвечали на вопросы о качестве и длине волос, привлекательности партнера, сексуальном желании, половой жизни, удовлетворенности отношениями и так далее.
Эксперты уделяли особое внимание длине волос:
прическа могла быть очень короткой (под машинку);
средней длины (до мочки уха или плеча);
волосы были длинными (ниже плеча).
Помимо этого все участники оценивали состояние собственных волос по семибалльной шкале, от «очень плохое» до «очень хорошее».
После этого ученые просили обоих супругов ответить на вопросы о сексуальной жизни: насколько человек считает своего партнера привлекательным, как часто испытывает желание и так далее.
После анализа эксперты сделали главный вывод: интимные отношения оказались сильно связаны с состоянием волос супруги. Чем длиннее и гуще были локоны у женщины, тем чаще муж испытывал сексуальное желание и называл жену привлекательной. Получается, что самая «возбуждающая» прическа — это длинные и ухоженные волосы.
Еще один тезис ученых: длина женских волос не так сильно значима, как их состояние и внешний вид. То есть необязательно иметь косу до пояса, каре тоже может быть привлекательным, если волосы густые и блестящие.
В то же время ни состояние, ни длина волос мужчины не сказалась на сексуальной активности в паре, хотя женщины обращали на это внимание при оценке привлекательности.
«Связь между состоянием волос женщины, ее привлекательностью, сексуальным желанием мужа и частотой половых контактов оказалась значимой. Более сильное желание у мужа приводит к более частым половым актам в парах», — заключили исследователи.
Как отрастить длинные волосы
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