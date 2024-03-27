Названа прическа, которая делает женщин привлекательными и желанными

Ухоженные и здоровые волосы — одно из главных украшений женщин. Еще Чарльз Дарвин утверждал, что роскошные локоны выступают фактором полового отбора. Поэтому чем лучше их качество, тем выше шанс, что на даму обратят внимание. Ученые из Университета Ёнсе в Южной Корее решили проверить, как длина и густота волос влияет на сексуальную жизнь женщины, в том числе и на частоту интимных контактов.