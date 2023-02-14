Нарколог Холдин объяснил, почему не надо ходить на свидания с шампанским и конфетами

- Кроме этого, алкоголь, торты, шоколад, конфеты и другие сладости сами по себе оказывают серьезную нагрузку на поджелудочную железу. Существенно растет риск развития сахарного диабета второго типа, нарушение обмена веществ, — добавляет Виталий Холдин.

И это еще не все сюрпризы, которыми чреват романтический вечер с алкоголем. Как ранее рассказывал другой эксперт минздрава Московской области — главный внештатный специалист по общей врачебной практике Роман Горенков, спиртное плохо сочетается и с занятием любовью , что тоже актуально для Дня всех влюбленных. По словам Романа Горенкова, и горячительные напитки, и секс дают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, после обильных возлияний спиртного велик риск незащищенного секса, что может закончиться нежелательными последствиями.

Поэтому врачи напоминают, что праздник всех влюбленных — это, в первую очередь, возможность провести время вдвоем. Например, сходить в кино или на прогулку.