Нарколог Холдин объяснил, почему не надо ходить на свидания с шампанским и конфетами

Ужин с шампанским и сладким, казалось бы, беспроигрышный вариант для празднования Дня всех влюбленных. Особенно для тех, кто не озаботился заранее подарком для своей второй половинки.
Однако главный психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин с этим не согласен. По словам специалиста, сладкое в сочетании с алкоголем — серьезный удар по организму. И двойной — по печени, вынужденной срочно заняться переработкой сахара и этанола.
Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук
- Кроме этого, алкоголь, торты, шоколад, конфеты и другие сладости сами по себе оказывают серьезную нагрузку на поджелудочную железу. Существенно растет риск развития сахарного диабета второго типа, нарушение обмена веществ, —
И это еще не все сюрпризы, которыми чреват романтический вечер с алкоголем. Как ранее рассказывал другой эксперт минздрава Московской области — главный внештатный специалист по общей врачебной практике Роман Горенков, спиртное плохо сочетается и с занятием любовью, что тоже актуально для Дня всех влюбленных. По словам Романа Горенкова, и горячительные напитки, и секс дают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, после обильных возлияний спиртного велик риск незащищенного секса, что может закончиться нежелательными последствиями.
Поэтому врачи напоминают, что праздник всех влюбленных — это, в первую очередь, возможность провести время вдвоем. Например, сходить в кино или на прогулку.
А эти продукты подойдут для свидания с продолжением
Психотерапевт, сексолог Екатерина Домбровская ранее рассказывала о продуктах, повышающих либидо у женщин и у мужчин. И вот какой список составила специалист — смотрите и выбирайте, что можно включить в ваш романтический ужин.
5 продуктов для мужчин:
Бананы. Они помогают снять стресс, понизить уровень кортизола, получить порцию энергии для любовных утех.
Морепродукты, особенно — устрицы. Их основные плюсы — высокое содержание легко усваиваемого белка и цинка, необходимых для синтеза тестостерона.
Темный шоколад. Содержит большое количество антиоксидантов, которые стимулируют синтез спермы и защищают половые клетки от повреждений. Кроме того, шоколад стимулирует выработку гормона радости и удовольствия — серотонина.
Морская рыба. Большое количество омега-кислот необходимо для синтеза достаточного количества половых гормонов. Дополнительно они необходимы для повышения чувствительности интимных зон и активного кровообращения в пенисе.
Грецкие орехи — источник аминокислот и витаминов группы В, растительных жиров для поддержки мужской силы.
5 продуктов для женщин:
Красное нежирное мясо. Качественный животный белок хорошо насыщает, дает силы, плюс это источник железа, витаминов группы В и аминокислот для построения гормонов. Если вы не едите мясо, альтернатива — бурый рис.
Семена тыквы — это источник цинка, витамина Е, необходимого для синтеза эстрогенов и антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений.
Зерна граната — это концентрат витаминов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья женщины. Он помогает защитить сосуды от поражения, поддерживает синтез клеток крови. Полезно сочетать гранат с медом, тогда он помогает снять стресс и расслабиться.
Красная икра — источник ненасыщенных жирных кислот, белка и йода, необходимого для активности щитовидной железы. Даже небольшая порция икры хорошо насыщает и дает силы, снижает уровень стресса.
Миндаль или ореховая смесь — питательный легкий перекус перед бурной ночью дает порцию магния, белка и цинка, а также жирных кислот, помогающих в синтезе половых гормонов.