Напишите маме письмо: как пережить смерть родителей, объясняет психолог Лабковский

Утрата одного из родителей — большое горе. Не важно, сколько вам лет, потеря мамы или папы оставляет пустоту в сердце.
Однако у взрослых людей есть свои обязательства. И несмотря на тяжесть трагедии, многим приходится продолжать ходить на работу, ухаживать за собственными детьми, выполнять дела по дому. Как в таких условиях прийти в себя и залечить раны на сердце? Несколько советов на эту тему в своем
Горевать — это нормально
Как отмечает эксперт, потеря близкого человека всегда причиняет много боли. И потому абсолютно естественно чувствовать себя одиноким и не понимать, как теперь жить дальше.
Более того, горе не проходит быстро. Нередко в первые недели после утраты многие люди с трудом могут выполнять обычные дела. В острую фазу горевания у человека зачастую просто нет сил ходить на работу.
После ужасной новости многие впадают в шоковое состояние и проходят через стадию отрицания. Происходящее кажется дурным сном: как будто стоит только проснуться — и окажется, что ничего на самом деле не случилось и жизнь снова станет прежней.
Время лечит
В среднем на проживание всех стадий потери понадобится примерно 12 месяцев, однако тут все индивидуально. Порой человек может перескочить через определенные стадии или, наоборот, возвращаться к одной из них повторно.
В этот период важно бережно относиться к себе.
Не ругайте себя за горе, не заставляйте самого себя ставить рекорды и вставать на ноги в максимально короткие сроки.
Призывы в духе «Соберись, хватит плакать!» не дадут никакого результата. Вашей психике в любом случае нужно некоторое время, чтобы полноценно прожить горе.
Со временем вы постепенно адаптируетесь к тому, что вашего родителя больше нет. Все постепенно вернется на круги своя, хоть порядок жизни в любом случае изменится. Постарайтесь сохранить теплые воспоминания о родителе и любовь. Ведь наши родные живы, пока мы их помним. Можно даже писать умершему письма, в которых сможете делиться чувствами.
Если есть возможность, постарайтесь дать себе хоть немного времени, чтобы отдохнуть. Возьмите отпуск или отгул, отправьте детей в садик на полный день. Лучше дать себе время восстановиться и покормить домашних готовой едой из доставок, чем замучить себя рутинной работой по дому. Не нужно насильно заставлять себя делать вид, будто ничего не случилось. Случилось, и вам нужно время, чтобы восстановиться.
Если понимаете, что своими силами с горем не справиться, лучше обратиться за помощью к специалистам, рекомендует Лабковский.