Напишите маме письмо: как пережить смерть родителей, объясняет психолог Лабковский

Если есть возможность, постарайтесь дать себе хоть немного времени, чтобы отдохнуть. Возьмите отпуск или отгул, отправьте детей в садик на полный день. Лучше дать себе время восстановиться и покормить домашних готовой едой из доставок, чем замучить себя рутинной работой по дому. Не нужно насильно заставлять себя делать вид, будто ничего не случилось. Случилось, и вам нужно время, чтобы восстановиться.