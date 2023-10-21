Найдите в себе смелость отказать: 6 способов не попасть в ловушку мошенников

Каждый из нас, наверное, хоть раз в жизни сталкивался с мошенничеством. Множество советов уже было рассказано, но технологии не стоят на месте: мошенники раз за разом совершенствуются, придумывая что-то новенькое для выманивая ваших денег. В большинстве случаев, если вы все-таки купились на обещания или просьбы незнакомцев, вернуть потраченные деньги вряд ли удастся, почти всегда они очень быстро переводятся за границу или в криптовалюту. Поэтому не стоит уповать на наказание мошенников — лучше самому быть всегда начеку.
Как не стать жертвой мошенников? Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева дала шесть советов.
1. Не берите по возможности трубки с незнакомых номеров
В век цифровой этики, если кому-то надо с вами связаться, человек вам, скорее, напишет в каком-либо мессенджере, прежде чем звонить. Бывают ситуации, когда надо сидеть и ждать звонков с неизвестных номеров — например, когда человек ищет работу и разослал свое резюме. Но в большинстве своем люди могут и написать.
Если кто-то с незнакомого номера вам набрал, а потом не попытался написать дополнительно — так ли этому человеку надо было с вами связываться, если вы не ждали чьего-то звонка?
2. Установите на свой телефон защиту
Это могут быть программы, которые определяют, не находится ли набирающий вас человек в списке спам-номеров, либо голосовой ответчик против мошенников.
3. Не доверяйте людям, которые владеют вашими данными и звонят вам
В роли «сотрудника службы безопасности банка» в 99,9% случаев выступает мошенник. Откуда тогда он знает ваши ФИО и номер карты? Очень просто! Вспомните огромную кучу новостей: месяц назад базу данных украли у одного сервиса, два месяца назад — еще у двух. Все эти базы данных продаются где-то в темных уголках Интернета, где эти самые мошенники и обитают. Заказывали еду в приложении, которое взломали пару месяцев назад? Теперь у мошенников есть ваши ФИО и номер карты, а также домашний адрес. Вполне себе нормальный пакет данных, чтоб представиться «сотрудником полиции» или «службой безопасности банка».
4. Не переводите деньги людям, которых давно не видели
Если человек, с которым вы не общались много-много месяцев или лет, пишет вам с просьбой одолжить денег — это мошенник. А даже если и нет, лучше подстраховаться и все равно игнорировать. Не общался с вами человек пару лет, а тут денег просит — лучше на это никак не отвечать.
Даже если вам пишет человек с просьбой одолжить денег, посылая голосовые, — тоже не верьте. Нынешние технологии позволяют мошенникам проанализировать голосовые сообщения хозяина на уже взломанном аккаунте хозяина и с помощью нейросети чужим голосом составить просьбу о чем угодно.
5. Прежде чем помогать, звоните
Если вы действительно верите, что это на самом деле хозяин аккаунта пишет вам, — наберите ему по телефону либо спросите в переписке что-то такое, что нельзя в ней найти и что знаете только вы вдвоем. Но лучше позвоните сами и убедитесь, что человеку нужны деньги, прежде чем что-то переводить. И нужно набирать номер действительно самому: существуют сервисы, которые при звонке подделывают номер на нужный.
6. Не переходите по незнакомым ссылкам
Если вы хотите что-то купить или продать на сервисах по типу «Юлы» или «Авито» — общайтесь через приложение. Если надо для совершения сделки перейти в мессенджеры, никогда не открывайте ссылок, которые вам присылают, например, через WhatsApp. И вообще, старайтесь в принципе не переходить по незнакомым ссылкам.
7. Не жертвуйте деньги по фото в Сети
Ныне встречающийся способ мошенничества не настолько частый, но его последствия самые ужасные. Мошенники могут создавать сайты, аккаунты и сообщения, в которых просят, например, пожертвовать деньги на «благотворительность и лечение ребенка», кидая туда поистине душераздирающие фотографии. А потом, после вашего перевода, они с вами связываются и говорят, что все деньги пошли на их армию, что приравнивается к госизмене, и угрожают «слить информацию» правоохранительным органам, если вы не переведете в десятки или сотни раз больше. Хотите пожертвовать на благотворительность — есть десятки фондов, детских домов и приютов. Не покупайтесь на всякие посты в Интернете, в абсолютном большинстве своем это обман и мошенники.
Существуют еще десятки способов мошенничества. Например, письма о том, что вы что-то выиграли, разводы с сайтов знакомств, где вас просят купить билет в театр или приглашают в «знакомый ресторанчик за углом», в котором цена бокала вина доходит до многих тысяч рублей.
«Главное — помнить, что мошенник — это человек, которому что-то от вас надо, который хочет, опираясь на какую-либо вашу эмоцию — страх за близких, жажду наживы, боязнь потерять деньги, чувство собственной исключительности, — вывести вас из равновесия и отправить ему деньги, сообщить код из СМС, дать доступ к банковскому приложению. Они могут умолять, угрожать, убеждать — делать все, лишь бы получить деньги», — предупреждает психолог.
По словам Анастасии Корнеевой, задача — найти в себе смелость отказать неизвестным, которые пытаются с нами связаться. Их цель — почти всегда лишь обдурить и добыть себе денег.
«Ни у кого из них на самом деле не умирает ребенок, никто не хочет помочь вам защитить ваш счет от взломщиков, девушка из приложения для знакомств не обидится, если вы не купите билет в театр с того сайта, что прилетел в приложении от ее аккаунта, — это, скорее всего, какой-то мужик, который сейчас таким же образом разводит еще 20-30 человек, неплохо при этом зарабатывая. Да и письма счастья, говорящие о том, что вы выиграли в лотерею — всегда лишь ложь и еще один вид мошенничества», — заключила специалист.