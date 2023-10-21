Найдите в себе смелость отказать: 6 способов не попасть в ловушку мошенников

«Ни у кого из них на самом деле не умирает ребенок, никто не хочет помочь вам защитить ваш счет от взломщиков, девушка из приложения для знакомств не обидится, если вы не купите билет в театр с того сайта, что прилетел в приложении от ее аккаунта, — это, скорее всего, какой-то мужик, который сейчас таким же образом разводит еще 20-30 человек, неплохо при этом зарабатывая. Да и письма счастья, говорящие о том, что вы выиграли в лотерею — всегда лишь ложь и еще один вид мошенничества», — заключила специалист.