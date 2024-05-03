Можно ли предугадать пол ребенка, объяснили ученые Пермского политеха

Есть вариант узнать пол будущего ребенка чуть раньше. Как рассказывала акушер-гинеколог Алла Мещерякова, сделать это можно с помощью неинвазивного пренатального скрининга (НИПТ) — по специальному анализу крови беременной женщины, у которой с девяти недель в крови циркулируют клетки плода. Также известны народные методы определения пола будущего ребенка — например, по форме живота беременной или ее вкусовым пристрастиям, но все это проявляется уже позднее.
Как объясняют специалисты Пермского политеха, пол ребенка определяется исключительно в момент оплодотворения — слияния яйцеклетки и сперматозоида. Яйцеклетка женщины всегда несет так называемую Х-хромосому, а сперматозоиды мужчины содержат либо только ее, либо Y-хромосому.
«Если яйцеклетка сливается с Х-сперматозоидом — рождается девочка (ХХ), а если с Y-хромосомой, то мальчик (XY). Вероятность каждого из этих событий равна 50%», — говорят эксперты.
А вот угадать пол будущего ребенка по тому, насколько часто в вашей семье или семье мужа рождаются мальчики и девочки, будет очень затруднительно. Хотя это возможно.
Доктор биологических наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ
«Пока достоверно не установлено, что какие-либо внешние факторы влияют на частоту формирования пола ребенка. Если изучать семейное древо настолько глубоко, чтобы иметь хорошую статистическую выборку, то результат получится именно таким: соотношение мальчиков и девочек будет одинаковым, как и вероятность рождения того или другого», — рассказала Ирина Май, доктор биологических наук.
Ямочки на щеках и веснушки по наследству
Предугадать, как будет выглядеть ваш будущий ребенок, тоже возможно. Но опять же никаких гарантий нет.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха
«Потомки получают от родителей признаки через передачу генов. Оплодотворенная яйцеклетка несет по одному гену от каждого родителя. Поэтому ребенок унаследует признаки обоих родителей, но проявиться могут черты только одного из них или возможна комбинация. Те черты родителей, которые обязательно появятся у детей, называют доминантными. Также есть признаки, которые могут будто вновь возникнуть через несколько поколений — рецессивные. Человек может быть носителем рецессивного гена, который никак не проявляется внешне, если второй ген — доминантный», — рассказала Анна Ахова, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха.
Среди доминантных признаков эксперт Политеха перечислила следующие:
кудрявые волосы,
ямочки на щеках,
свободная мочка уха,
ранняя седина,
облысение у мужчин,
веснушки,
полидактилия — больше пяти пальцев на руке или ноге,
гены интенсивной выработки пигмента, наличие которых определяет темную окраску радужки глаз, волос, кожи.
«Стоит понимать, что проявление многих признаков зависит от присутствия и экспрессии сразу нескольких генов. Например, за цвет глаз отвечают около 150 генов. Несмотря на то, что нам рассказывали в школе, некоторая вероятность рождения кареглазого ребенка у светлоглазых родителей существует», — уточняет Анна Ахова.