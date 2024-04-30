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Можете с уверенностью произнести эти 6 фраз? Значит, вы счастливый человек!

Ученый потратил 30 лет, чтобы вывести формулу измерения счастья. Она основана на простом уравнении, и, чтобы проверить себя, достаточно ответить всего на шесть вопросов.

30 апреля 20242
Можете с уверенностью произнести эти 6 фраз? Значит, вы счастливый человек!

Доктор Альфонсус Обаювана последние 35 лет изучает надежду и счастье. У него есть глобальная цель: научиться на «ранних стадиях» понимать, когда человек чувствует такую безнадежность, что даже не хочет жить.

«После десятилетий исследований я обнаружил метод, который можно использовать для измерения своего счастья, — говорит ученый. — Он основан на простой математической формуле».

Надежда ÷ голод = счастье

Ученый объясняет: суть в том, что чем больше человек надеется и чем меньше испытывает голод, тем счастливее он становится. При этом под голодом здесь подразумевается не только желание поесть.

«Я имею в виду, что вы „голодны“ до близости, доверительного общения, комфорта, — говорит Альфонсус Обаювана. — У вас есть непреодолимое желание быть признанным, получить информацию и ответы на свои вопросы, вам нужна преемственность и определенность».

А что тогда — по версии исследователя — дает надежду? Он называет 5 ее главных составляющих.

  • Высокая самооценка.

  • Крепкие человеческие отношения.

  • Хорошее чувство экономической достаточности.

  • Достаточные знания.

  • Духовные заверения.

Кажется, все понятно, но теперь вопрос: как измерить эти показатели, следовательно счастье? Чтобы сделать это ученый разработал опросник, который определяет, процветаете вы или же находитесь на грани пропасти.

Чтобы измерить надежду и голод — и, следовательно, счастье — с помощью этой формулы, я разработал опросник, который определяет, чахнете ли вы, процветаете или функционируете где-то посередине.

«Если вы с уверенностью можете согласиться с каждым из этих шести утверждений, значит вы живете куда счастливее, чем большинство людей», — уверен доктор Обаювана.

«Вообще-то я оптимист»

Если вы можете так про себя сказать, значит, вы всегда выбираете максимально самую благоприятную трактовку событий, особенно тех, которые еще не произошли. Для оптимиста будущее полно надежд, в то время как для пессимиста оно полно нереализованных желаний.

«Оптимизм делает вас стойким, — говорит ученый. — Если вы сделали несколько попыток, но так и не достигли цели. вы пробуете снова и снова. И если вы понимаете, что цель недостижима, вы меняете ее, чтобы сохранить надежду».

Предрасположенность к оптимизму отчасти у человека есть от рождения, а отчасти ее можно развить. Можно и нужно учиться быть более жизнерадостным, отмечать то хорошее, что случается.

«Мне есть, что предложить другим людям»

Эта фраза отражает высокую степень самооценки или сильную веру в себя. Если вы можете сказать так про себя, значит вы значимый член сообщества, даже незаменимый. И лучший способ укрепить это убеждение — определить свое истинное призвание — то, что вы любите делать и делаете очень хорошо.

«У меня есть кто-то, на кого я могу положиться»

Осознание того, что вы не одиноки в жизни, успокаивает и снимает тревогу. У всех людей есть врожденное стремление к человеческому общению. Всегда важно знать, что у вас есть кто-то, кто придет на помощь, особенно в чрезвычайной ситуации.

Увеличивать круг доброжелателей и укреплять связи можно уже сейчас. Подвезите соседа, похвалите новую прическу друга. Важно выработать привычку радовать других людей — ведь принцип «как относитесь вы, так отнесутся и к вам» никто не отменял.

«Когда мне нужны ответы, я обычно их нахожу»

Возможно, вы замечали, что маленькие дети задают много вопросов. Часто от «почему?» просто нет отбоя. Желание узнавать что-то новое и получать ответы — это у нас врожденное. И когда мы не можем реализовать эту потребность — нам становится очень тяжело.

«„Знание — сила“ — вы точно слышали это выражение, — говорит доктор Обаювана. — Знание — это источник надежды. Обладание знанием повышает самооценку и уверенность в себе, воспитывает смелость. Кто владеет информацией, тот владеет миром».

«Когда я думаю о том, что у меня есть, я считаю, что мне повезло больше, чем многим»

Эта фраза отражает благодарность и за материальное благополучие, и за крышу над головой, и за возможность покупать еду. В общем за любой комфорт. Мы не часто ценим то, что имеем, пока не потеряем это. Но если задуматься, окажется, что счастье — в мелочах.

«У меня есть вера во что-то большее, чем я сам»

Это не обязательно религия — сюда входят и этические нормы, и моральные принципы, и основы добродетели. Из этого складывается духовность — которая может означать веру как в Бога, так и в другую высшую силу, которая предполагает защиту.

«Но кроме того духовность — это мотивация делать что-то, даже если это не приносит прямой пользы, зато в результате вы получаете надежду и удовлетворение от проделанной работы», — говорит эксперт.

Автор текста:Ирина Себелева
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