Можете с уверенностью произнести эти 6 фраз? Значит, вы счастливый человек!

Эта фраза отражает высокую степень самооценки или сильную веру в себя. Если вы можете сказать так про себя, значит вы значимый член сообщества, даже незаменимый. И лучший способ укрепить это убеждение — определить свое истинное призвание — то, что вы любите делать и делаете очень хорошо.