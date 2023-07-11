«Метод треугольника»: в TikTok описали способ, как влюбить в себя мужчину с первого взгляда

Считается, что так зрительный контакт будет, во-первых, продлен, а долгий взгляд, как мы знаем, всегда свидетельствует о заинтересованности одного человека другим. Во-вторых, такой «золотой треугольник» может стать поводом для поцелуя, особенно если вы практикуете эту технику в нужное время и в нужном месте. Например, на скамейке в парке, стоя у подъезда после свидания или на эскалаторе метро.