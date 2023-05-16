Психолог Бернтшейн рассказал, как найти настоящую любовь, если вам уже исполнилось 40

«Когда люди достигают среднего возраста и у них нет постоянного партнера, они обычно машут рукой: „Ну, где я, а где любовь? Это забавы молодых!“ Да, социальные связи сужаются, возможностей познакомиться становится меньше, появляется страх быть отвергнутыми, кажется, что мы уже не так красивы и привлекательны. Но это не повод останавливаться и оставаться в одиночестве, — считает психолог, автор книг Джеффри Бернштейн. — Нужно всегда с готовностью исследовать новые возможности».