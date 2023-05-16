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Психолог Бернтшейн рассказал, как найти настоящую любовь, если вам уже исполнилось 40

Никогда нельзя ставить на себе крест. Настоящие чувства могут вспыхнуть и в 40, и в 50 лет, и даже в преклонные годы. Психолог дал рекомендации, что можно сделать, чтобы и вы гарантированно встретили свою любовь.

16 мая 20231
любовь женщина мужчина
Источник:
iStockphoto

Если в молодости мы бросаемся в отношения как в омут с головой и часто из-за сексуального влечения, то в зрелом возрасте воспылать чувствами к другому человеку уже не так-то просто из-за наросшего с годами «панциря цинизма».

Мы привыкаем тотально не доверять людям, видим в них только негативные качества характера и не верим, что достойного человека можно встретить, когда уже исполнилось 40 или 50 лет.

Жизнь учит нас цинизму. И главное — не научиться ему.

Психолог Джеффри Бернштейн признает: мы становимся циничными из-за предыдущих неудачных любовных отношений, предательств, измен, тяжелейших разводов. Именно они заставляют людей сомневаться в том, что они снова могли бы найти настоящую любовь. Но ведь это возможно.

Джеффри Бернштейн
Психология

Практикующий психолог с 30-летним стажем работы, доктор философии, автор книг

«Когда люди достигают среднего возраста и у них нет постоянного партнера, они обычно машут рукой: „Ну, где я, а где любовь? Это забавы молодых!“ Да, социальные связи сужаются, возможностей познакомиться становится меньше, появляется страх быть отвергнутыми, кажется, что мы уже не так красивы и привлекательны. Но это не повод останавливаться и оставаться в одиночестве, — считает психолог, автор книг Джеффри Бернштейн. — Нужно всегда с готовностью исследовать новые возможности».

Психолог отмечает, что главная задача не в том, чтобы найти кого-то идеального. 

«Речь идет о том, чтобы найти кого-то, кто дополняет вас, разделяет схожие ценности и цели и готов вместе строить счастливую и полноценную жизнь. Любовь совершенно точно может случиться абсолютно в любом возрасте», — говорит эксперт.

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  • Познайте себя

Прежде чем искать партнера, подумайте о себе: кто вы на самом деле, чем интересуетесь, что для вас ценно в жизни, каковы ваши сильные и слабые стороны. Адекватно воспринимая себя, зная себя, вы сможете встретить родного человека, который будет разделять ваши интересы».

  • Будьте открыты для нового опыта

Не бойтесь новых шансов и возможностей, они расширят ваши связи, дадут возможности для знакомства с новыми людьми. Это могут быть клубы по интересам, группы в соцсетях, связанные с хобби или увлечением, волонтерство и посещение самых разных мероприятий».

Общение — ключ к любым успешным отношениям. Будьте открыты и честны с людьми, говорите о своих чувствах и ожиданиях, не бойтесь признаваться в том, что вам нравится и не нравится.

  • Позаботьтесь о себе

Остановитесь и подумайте: а вы заботитесь о себе? Следите за здоровьем — психическим и физическим, стремитесь вести правильный образ жизни, бережете себя? Хорошее самочувствие может сделать вас более привлекательным для потенциальных партнеров.

  • Четко осознайте, чего вы хотите

Не пожалейте времени и подумайте: а зачем вам партнер? Что вы ищете в отношениях? Будьте честными с самими собой и с будущим спутником жизни. Это поможет вам не тратить время на людей, которые вам не подходят.

  • Будьте терпеливы

Поиск любви требует времени, и вам, возможно, придется столкнуться с тем, что все сразу может и не сложиться. Будьте терпеливы и верьте в успех!

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  • Подумайте об онлайн-знакомствах

Онлайн-знакомства могут быть отличным способом познакомиться с людьми, особенно если вы живете там, где мало возможностей бывать в обществе, встречаться с новыми друзьями.

  • Постройте прочный фундамент

Начните с того, что создайте прочный фундамент дружбы и доверия. Сначала стоит хорошо узнать возможного партнера, его жизненные ценности, отношение к важным для вас вещам. Нужна дружеская, теплая связь, прежде чем заводить серьезные отношения.

Автор текста:Анна Майская
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