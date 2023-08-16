Мать двоих детей рассказала о необычном способе остановить месячные без вреда для здоровья

Мама двоих детей из Канады поделилась своим способом остановить регулярные «красные дни календаря», не тратить деньги на прокладки и не страдать от месячных. Шанталь Шнайдер призналась, что специально беременеет каждый год.
Сейчас женщина ждет третьего ребенка. В планах Шанталь и ее мужа Аарона Александра минимум 10 детей.
«Спасибо моему мужчине»
«Я благодарна своему мужу, он делает меня беременной каждый год, и мне не приходится даже вспоминать, что такое месячные», — заявила Шанталь в соцсетях, пишет издание The New York Post. Ролик набрал больше 4,4 млн просмотров.
Женщина призналась, что все три беременности протекали у нее не так гладко, как бы хотелось, но она все равно выбирает быть в положении, чем каждый месяц мучиться от месячных.
Умно или глупо?
Пользователи соцсетей очень впечатлились, узнав про столь нетривиальный метод избавиться от месячных.
Одни буквально стоя аплодируют молодой женщине, восхищаясь ее решением рожать детей каждый год, и отдают должное ее супругу. Некоторые даже называют Аарона «суперменом».
Нашлись даже те женщины, которые заявили, что «придумали» такой же метод остановить месячные еще до Шанталь. «Я беременна с 2020 года, и мне это нравится», — заявила одна из подписчиц.
Но есть и кардинально противоположные мнения.
«Это как намеренно заразиться коронавирусом, чтобы не делать прививку от ковида. Это очень глупо», — считают некоторые, узнав о решении канадки беременеть каждый год.
Между первым и вторым
«Доктор Питер» рассказывал о петербурженке, которая за двадцать один год родила 14 детей. Милане Сусаевой в октябре исполнится 40 лет. Женщина призналась, что беременность ее буквально омолаживает — прибавляются силы и энергия.
Правда, врачи-гинекологи с этим не согласны, ведь многократные роды (не менее 3-5) часто связаны с риском развития различных осложнений.
Ранее врач также предупредила, что организм женщины после родов полностью восстанавливается около двух лет. Именно поэтому рекомендуемая оптимальная минимальная разница между малышами — 2 года. Это при условии, если роды прошли идеально. Повторные роды после кесарева сечения требуют более тщательного планирования.
Если же женщине очень хочется рожать детей одного за другим, то медики советуют подходить к этому вопросу очень тщательно. Как минимум, нужна консультация врача с оценкой состояния организма и готовности выносить повторную беременность.