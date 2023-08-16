Мать двоих детей рассказала о необычном способе остановить месячные без вреда для здоровья

«Я благодарна своему мужу, он делает меня беременной каждый год, и мне не приходится даже вспоминать, что такое месячные», — заявила Шанталь в соцсетях, пишет издание The New York Post. Ролик набрал больше 4,4 млн просмотров.

Женщина призналась, что все три беременности протекали у нее не так гладко, как бы хотелось, но она все равно выбирает быть в положении, чем каждый месяц мучиться от месячных.

Умно или глупо?

Пользователи соцсетей очень впечатлились, узнав про столь нетривиальный метод избавиться от месячных.

Одни буквально стоя аплодируют молодой женщине, восхищаясь ее решением рожать детей каждый год, и отдают должное ее супругу. Некоторые даже называют Аарона «суперменом».

Нашлись даже те женщины, которые заявили, что «придумали» такой же метод остановить месячные еще до Шанталь. «Я беременна с 2020 года, и мне это нравится», — заявила одна из подписчиц.

Но есть и кардинально противоположные мнения.

«Это как намеренно заразиться коронавирусом, чтобы не делать прививку от ковида. Это очень глупо», — считают некоторые, узнав о решении канадки беременеть каждый год.