Любовь, проверенная временем и славой: 5 звездных браков-долгожителей

Сохранить крепкий и счастливый брак на долгие годы непросто. Особенно если один из супругов или оба — знаменитости, творческие люди с плотным графиком работы. Однако эти звездные пары доказывают: сохранить любовь и уважение и построить дружную семью возможно даже в этом случае.
Иосиф Пригожин и Валерия
Певица Валерия имела весьма печальный опыт в отношениях: в браке с продюсером Александром Шульгиным она столкнулась с домашним насилием. После развода не спешила снова вступать в брак. Однако в 2003 году Валерия встретила на одной из светских вечеринок Иосифа Пригожина. По его признанию, он влюбился с первого взгляда. Однако действовать решил осторожно: сначала предложил деловое сотрудничество и запись нового альбома. При этом продюсер периодически ронял фразы вроде «Почему я не встретил тебя раньше?». Валерия поначалу гадала, относиться ли к этим словам серьезно. Однако вскоре поняла: чувства Пригожина искренни. Через год они поженились. И вот уже 19 лет живут в любви и согласии.
Кристофер и Джорджиан Уокен
Кристофер и Джорджиан Уокен в браке уже больше 50 лет, свадьбу они сыграли еще в 1969 году. Все это время они хранят верность друг другу. По словам друзей семьи, Кристофер — очень любящий и заботливый муж. Все свое свободное время он предпочитает проводить с любимой женой.
Адриано Челентано и Клаудия Мори
Актер познакомился со своей будущей женой на съемках картины «Один странный тип», они исполняли в ней главные роли. Адриано влюбился в Клаудию с первого взгляда, однако итальянская красавица не сразу ответила взаимностью. Впрочем, «укрощение строптивой» удалось: уже в 1964 году пара поженилась. В этом счастливом браке у них родилось трое детей.
Николай и Татьяна Дроздовы
Свою вторую половинку легендарный российский зоолог повстречал в лифте. Оказалось, что любовь всей его жизни была совсем рядом: избранницей Дроздова стала соседка по подъезду Татьяна. Супруги счастливо живут вместе уже 46 лет. За это время в браке родились две дочери — Надя и Лена. Пара сумела сохранить трепетные отношения: друг к другу они обращаются как «Колечка» и «Танечка».
«Как влюбиться так надолго? Я свою жену люблю, и мне не нужно каких-то пояснений, толкований, как это делается», — отвечал Дроздов на вопросы журналистов о секрете их брака.
Том Хэнкс и Рита Уилсон
У этой пары совсем непростая история. Впервые Хэнкс увидел свою будущую жену еще в 16 лет — на экране телевизора. Рита играла в сериале «Семейка Брейди». Его еще тогда поразила красота девушки. Впервые лично они встретились на съемочной площадке сериала «Закадычные друзья». А спустя еще несколько лет, в 1984 году, судьба свела их вновь — на съемках комедии «Волонтеры», где Хэнкс играл главную роль, а пару ему составила Рита Уилсон. Между ними вспыхнула страсть, однако оба были несвободны: Хэнкс был женат, хотя первый, ранний брак к этому моменту трещал по швам, супруги не жили вместе. Рита была помолвлена. Уилсон согласилась разорвать помолвку, однако получить развод Хэнкс смог лишь спустя три года. Ради невесты он даже принял православие: его любимая женщина выросла в греческой патриархальной семье. В 1988 году они наконец поженились.
Вместе они вот уже 35 лет. За это время их семья стала больше: в 1990 году Том и Рита стали родителями сына Честера, а еще через два года на свет появился его младший брат Труман.
«Правда, поверьте, у нас идиллия. И нет никакого особого секрета. Просто наши чувства настолько сильны, что мне сложно дать определение Рите. Она для меня больше чем жена, подруга, мать, любовница», — признавался журналистам Хэнкс.