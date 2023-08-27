Любовь, проверенная временем и славой: 5 звездных браков-долгожителей

У этой пары совсем непростая история. Впервые Хэнкс увидел свою будущую жену еще в 16 лет — на экране телевизора. Рита играла в сериале «Семейка Брейди». Его еще тогда поразила красота девушки. Впервые лично они встретились на съемочной площадке сериала «Закадычные друзья». А спустя еще несколько лет, в 1984 году, судьба свела их вновь — на съемках комедии «Волонтеры», где Хэнкс играл главную роль, а пару ему составила Рита Уилсон. Между ними вспыхнула страсть, однако оба были несвободны: Хэнкс был женат, хотя первый, ранний брак к этому моменту трещал по швам, супруги не жили вместе. Рита была помолвлена. Уилсон согласилась разорвать помолвку, однако получить развод Хэнкс смог лишь спустя три года. Ради невесты он даже принял православие: его любимая женщина выросла в греческой патриархальной семье. В 1988 году они наконец поженились.