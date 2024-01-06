«Люблю мужа, но думаю о другом»: почему женщин тянет на измены в браке

Воспоминание о прошлых романах говорит о том, что в том опыте, который мы прожили с мужчиной, мы не смогли принять себя . Не смогли интегрировать открывшиеся собственные грани в свою личность. Даже в таком состоянии можно быть счастливой с мужем и жить в любви. Но тогда те наши части, что жили с бывшим мужчиной, остаются заблокированными, и наши отношения с мужем немного неполноценны.