«Люблю мужа, но думаю о другом»: почему женщин тянет на измены в браке

Измены принято ждать от мужчин — считается, что они полигамны. Женщин же называют однолюбами, да и не до измен им: работа, дети, домашний быт. Какие уж тут романы на стороне? Однако женщины изменяют, причем многие из них вроде бы счастливы в браке и даже уверяют, что любят своих мужей. Почему так происходит?
Сексотерапевт, системный семейный терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
Правда ли, что мужчины изменяют физически, а женщины — эмоционально?
«Нет женских или мужских измен. Изменяют и те и другие, — говорит сексотерапевт Оксана Штыркова. — Главная причина в том, что измена или мысли о ней — самый быстрый, простой и безопасный способ достигнуть своей потребности.
Потребности разные: качественный секс, поиск разнообразия в интимной жизни, стремление к близости, потребность в признании и внимании, месть, стремление вызвать ревность и подчеркнуть свою значимость.
Это неверно, что мужчины изменяют физически, а женщины — эмоционально. Изменяют, когда не получают желаемого. Например, женщина не получает удовольствия от секса. На ее просьбы и предложения муж реагирует равнодушием либо обесцениванием. Получив несколько раз отказ, а возможно, устыдившись своих желаний, женщина ищет безопасный для нее способ решения проблемы. И, вполне вероятно, задумается об измене.
Или женщине важно чувствовать себя желанной, особенной, вызывать ревность или свою ценность в глазах других. Не разобравшись в причинах таких желаний, она выбирает самое простое и незатратное — измену.
В некоторых случаях, манипулируя сценариями измены, флиртуя с другими мужчинами, женщина провоцирует мужа обращать на нее внимание.
Причем измену как удовлетворение потребностей выбирают отнюдь не большинство женщин. Многие предпочитают крики, обиду, манипуляции, давление, молчание, заедание, слезы и многие другие способы. В общем, все, кроме одного работающего метода — налаживания коммуникации в паре. Откровенно поговорить, сходить на прием к семейному психологу выбирает лишь малая часть пар».
Как избавиться от мыслей об измене?
И нужно ли разводиться, если появились мысли об измене?
«Я бы не была столь категоричной, — отвечает Оксана Штыркова. — Если женщина задумалась об измене, это явный признак, что в ее жизни появился стресс или какая-то неудовлетворенность.
Рекомендую поразмышлять, что сейчас происходит в вашей паре. Может, сейчас вы проходите сложный этап в жизни, есть проблемы на работе, из-за которых вы или ваш муж сильно переживаете. Вдруг сейчас у вас или супруга сложности со здоровьем, что отнимает все внимание и силы?
Проведите мысленный эксперимент. Представьте, что измена случилась. Что вы почувствуете? Что изменится в вашей жизни после этого? Что с вами произойдет, когда вы это сделаете? Ради чего или ради каких мыслей, чувств, ощущений вы пошли на это?
Такое упражнение позволит лучше понять себя, свои чувства и потребности и станет хорошей базой для дальнейших разговоров с партнером».
«Думать о других мужчинах — это нормально»
«Нам могут нравиться другие люди, нас физически могут привлекать не только наши супруги, и мимолетные мысли о других людях или даже возможном контакте могут возникать, — говорит сексолог Олег Гулько. — Следует забеспокоиться, если вы начинаете часто размышлять об измене, представлять ее или даже планировать».
Рассмотрим некоторые конкретные ситуации, которые могут запустить мысли об измене.
Из любопытства
Если брак недолгий и пара еще совсем молодая, может быть достаточно высокий уровень любопытства, а эмоциональные реакции на сложные события в отношениях очень спонтанны.
Ответная реакция
Супруга либо прямо, либо косвенно узнает о наличии сексуальных контактов у мужа. И тогда ее измена — это попытка привести к «равновесию» в паре, пускай даже об этом не будет знать партнер.
Сексуальная неудовлетворенность
Секса либо нет, либо супруг использует жену лишь для удовлетворения собственных потребностей. Тогда изменой женщина попытается восполнить то, чего недостает в паре.
Любовь в браке
Бывает, что именно из-за сильных, светлых чувств в паре не получается реализовать сексуальный сценарий, необходимый для удовлетворения. Такие сценарии часто используют в эротических фильмах, где мужское доминирование проявляется в виде шлепков, грязных словечек и прочего. Однако для некоторых мужчин в браке подобное неприемлемо.
Периоды кризиса
В том числе кризис среднего возраста. Появляются воспоминания о прошлых романах и знакомствах. Эти воспоминания не о конкретном мужчине — скорее, о своем состоянии в прошлом, влюбленности, легкости и многообразии эмоций. С годами жизнь становится очень однообразной и предсказуемой, а стабильный и комфортный брак — привычным и безэмоциональным.
Давление общества
На мужские измены общество смотрит лояльнее, чем на женские. Причем даже свободная женщина, которая имеет множество сексуальных контактов, воспринимается негативно. Внешние и внутренние факторы ограничивают сексуальное поведение женщины. Поэтому женские измены совершаются чаще не по причине тяги, а, скорее, вынужденно. Это как последняя попытка найти некую гармонию внутри себя на фоне дисгармонии в браке.
Проблемы с психикой
Бывает, что к изменам приводит биполярное аффективное расстройство в гипоманиакальной или маниакальной стадии либо личностные и депрессивные расстройства. В таком случае походы на сторону не являются следствием сложностей в отношениях, а сами состояния требуют наблюдения у врачей психиатров, психотерапевтов, сексологов.
Измена — значит, развод?
«Нельзя сказать, что даже совершенные сексуальные действия приводят к разводу, — говорит Олег Гулько. — Да, в некоторых случаях это предвестник грядущего разрыва. В других — сексуальная реализация и устранение психологического дискомфорта могут стабилизировать брачные отношения».
Развод из-за измены автоматически не решает возникших проблем, а зачастую создает еще большие трудности. Да и сам бракоразводный процесс — очень стрессовая ситуация.
Интегративный, системный семейный психолог, расстановщик и оргконсультант, арт-терапевт и психосинтетик
Виновата мать?
«Чаще всего с мужем мы проигрываем те сценарии и навыки контакта, которые получили со своей мамой. И они ограничены, — говорит семейный психолог Владислава Ладмари. — Женщина имеет в своем бессознательном тот образ отношений, который есть у матери и других женщин ее семьи. И этот образ сильно отличается от тех отношений, которых она хочет и ищет. Женщины в браке словно попадают в клетку ограничений, которые существуют в ее голове.
Тяга к измене может возникать даже в тех отношениях, которые наполнены любовью. Есть внутренняя неудовлетворенная потребность, осознаваемая как нечто, чего нельзя получить с мужем. Это может быть недолюбленность родителями, травмы развития, сложные истории, которые ищут своего разрешения.
Или причина в мамином (мама женщины) чувстве тоски по утраченной или несбывшейся любви, которую она проживала до рождения дочери или даже в течение своей жизни.
Часто, не получив в детстве нужного внимания и любви, женщина внутри остается девочкой и ищет в мужчине хорошую маму. Она проигрывает с ним те же сценарии недолюбленности и недостаточности, которые испытывала в родительской семье. Восполнять это можно и нужно в терапии.
Если женщину тянет на измену, надо разобраться с тем, что происходит у нее внутри. Причина более чем в 90% случаев — именно во внутренних сценариях женщины.
Почему женщины мечтают о бывших
Воспоминание о прошлых романах говорит о том, что в том опыте, который мы прожили с мужчиной, мы не смогли принять себя. Не смогли интегрировать открывшиеся собственные грани в свою личность. Даже в таком состоянии можно быть счастливой с мужем и жить в любви. Но тогда те наши части, что жили с бывшим мужчиной, остаются заблокированными, и наши отношения с мужем немного неполноценны.
Если поработать с бывшими, то можно расширить свою ценность, значимость, вернуть свою целостность. И тогда отношения с мужем заиграют новыми красками.
Спасет ли измена брак?
Отношения с любовником могут казаться свежими, вдохновляющими и питающими. Однако так происходит на контрасте отношений с мужем. С любовником нет совместного быта, нет множества напрягающих связей, нерегулируемых вопросов. Как показывает практика, если женщина уйдет к любовнику, всю себя она заберет с собой. В том числе ту, что проявлялась с мужем.
До определенного возраста и уровня развития мы живем в парадигме «потому что он», перекладывая ответственность за свои ощущения и чувства на другого человека. В данном случае — на мужа.
Конечно, будет сложно признаться, что не стоило делать такой выбор. Мы вообще плохо умеем признавать свои ошибки, склонны себя оправдывать, чтобы сохранить свою «хорошесть». Очень часто женщины, которые развелись, сожалеют о принятом решении, но боятся признаться в этом даже себе.
Во взрослом возрасте мы должны дать себе сами то, чего не получили в детстве. И тогда происходит внутреннее взросление. Девочка больше не нуждается в маме и может увидеть мужа по-новому, как женщина мужчину, получить отношения совершенно другого качества — те, о которых мечтала. Но это случится только в результате работы с собой. Другого пути нет».