Треугольник любви: ответьте на 15 вопросов и узнайте всю правду о ваших отношениях

Когда мы слышим выражение «любовный треугольник», то наверняка представляем только нездоровые отношения: когда есть он, она и кто-то третий на стороне. Однако есть еще одна теория любви, в основе которой тоже лежит эта геометрическая фигура, но с противоположным значением.
Ученый Роберт Штернберг из Корнеллского университета несколько лет назад
Чтобы любовь была как в сказках, необходимо прилагать усилия, прокачивая все три составляющие треугольника. Так, страсть — это те самые бабочки в животе, сексуальное влечение к партнеру. Близость — это полное доверие, ощущение того самого крепкого плеча, на которое всегда можно опереться. И обязательства — это когда один партнер чувствует ответственность за комфорт другого. Важно, чтобы мужчина и женщина заботились друг о друге обоюдно.
Психологи решили составить тест-опросник, который бы показывал, насколько ваш треугольник крепкий и «прокачанный». Для этого они придумали для каждой составляющей по 5 вопросов. Чем больше будет положительных ответов, тем больше шанс, что ваши отношения крепкие и в них есть та самая настоящая любовь.
Готовы проверить? Тогда отвечайте честно!
Страсть
В моих отношениях с партнером есть романтика?
Я считаю, что мой партнер очень привлекательный?
Я не могу представить, что кто-то делает меня таким же счастливым, как мой партнер?
В наших отношениях есть поистине что-то волшебное?
У меня есть страсть к партнеру, я хочу с ним близости?
Близость
Мои отношения можно назвать теплыми?
Я получаю эмоциональную поддержку от партнера?
Я ценю то, что этот человек есть в моей жизни?
Мне комфортно рядом со своим партнером?
Я чувствую, что партнер меня понимает, даже когда у него другая точка зрения?
Обязательства
Я уверен в том, что наши отношения стабильны, без эмоциональных качелей?
Я точно знаю, что партнер ценит мое время, уважает мою точку зрения?
Я уверен в том, что партнер прилагает усилия, чтобы наша любовь жила?
Я рассматриваю наши отношения как постоянные, не думаю, что хочу кого-то лучше?
Я чувствую ответственность за комфорт своего партнера?
Итог: если вы на все 15 вопросов ответили «да», поздравляем! Вы — та самая образцовая пара, про которую надо снимать фильм.
Если же есть ответы «нет», то вернитесь к вопросам и подумайте, как вы можете это исправить. Это не оценивающий тест, здесь нет каких-то шаблонов с итогами. Его смысл — понять, как именно вы можете укрепить ваши отношения. Вероятно, ответ «нет» поможет вам выявить какую-то проблему, над которой надо поработать индивидуально или вместе с партнером.
Психологи уверены: даже у самых любящих людей треугольник не всегда идеален и стабилен. В жизни бывают разные ситуации, из-за которых угасают чувства. Но если оба приложат усилия, то исправить точно можно все.