Треугольник любви: ответьте на 15 вопросов и узнайте всю правду о ваших отношениях

Чтобы любовь была как в сказках, необходимо прилагать усилия, прокачивая все три составляющие треугольника. Так, страсть — это те самые бабочки в животе, сексуальное влечение к партнеру. Близость — это полное доверие, ощущение того самого крепкого плеча, на которое всегда можно опереться. И обязательства — это когда один партнер чувствует ответственность за комфорт другого. Важно, чтобы мужчина и женщина заботились друг о друге обоюдно.