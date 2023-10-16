Личный опыт: эти привычки помогли мне снизить биологический возраст на 4 года за 9 месяцев

Как можно определить свой биологический возраст? Один из способов — по слюне. Он, конечно, неидеален, но по ДНК, содержащейся в ней, вполне можно определить, насколько быстро стареет человек. А еще можно сравнить два образца, взятые с разницей в несколько лет, и понять, как работают те или иные методы продлить молодость.
Один из таких экспериментов провел генетик и биостатистик Стив Хорват. Он признался, что внедрение в ежедневную практику всего четырех новых привычек помогло ему уменьшить свой биологический возраст на 4 года всего за 9 месяцев. Об этом эксперт рассказал
профессор, генетик, главный исследователь стартапа, занимающегося долголетием
Эти чеыре изменения в жизни помогли помолодеть
1. Я стал есть меньше хлеба и макарон, а овощей — больше
«Это было непросто, — признается Стив Хорват. — Решиться начать есть на завтрак брокколи и при этом не страдать — сложное дело. Но на самом деле любая капуста, листовая зелень, свекла и спаржа — это удивительные продукты. Они богаты питательными веществами, уменьшающими воспаление. Это предотвращает ряд возрастных заболеваний, таких как рак и диабет».
2. Я нормализовал уровень холестерина
«У меня были высокие цифры холестерина, — говорит эксперт. — Снизить их получилось только при помощи лекарств. Статины и их дозировку мне прописал врач, исходя из моих показателей здоровья. Эти препараты снижают уровень плохого холестерина и уменьшают воспаление, а это мощная комбинация для людей из группы риска. Но принимать их всем подряд категорически запрещено. Только после рекомендации врача».
3. Я принимал витамин D
«Точных доказательств пользы биодобавок не так и много, некоторые и вовсе при чрезмерном употреблении могут причинить вред здоровью, — предупредил Хорват. — Но я за витамин D, тем более если вы живете в северных регионах. Он считается одним из самых важных из-за его способности улучшать усвоение кальция. Но прежде чем купить витамин D, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом».
Генетик также признался, что на регулярной основе ел жирные виды рыб ради омега-3 и известный антиоксидант — чеснок.
4. Каждый вечер я ходил 20 минут
Стив Хорват добавил в свой режим дня обязательную физическую активность: в течение 20 минут по вечерам он поднимался в гору.
«Быстрая ходьба и подъем в гору — лучшие упражнения для того, чтобы сохранить молодость и продлить жизнь, — объясняет эксперт. — Подтверждением этому может быть, например, то, что долгожители из „голубой зоны“ на Сардинии часто совершают прогулки в горы».
Выводы условны
Экспериментатор отмечает, что тест на слюну, который он проводил до и после изменения своих ежедневных привычек, показал, что его биологический возраст за 9 месяцев уменьшился на 4 года и почти идеально совпал с его реальным прожитым.
«Конечно, размер выборки очень мал, и мой эксперимент нельзя назвать сугубо научным. Но ведь те методы, что я применял, на самом деле могут замедлить старение, это подтверждают и разные исследования, — резюмировал Стив Хорват. — Так что без всяких тестов просто начните вести более здоровый образ жизни — как минимум больше двигайтесь и ешьте меньше вредного. И будете жить долго.