Личный опыт: эти привычки помогли мне снизить биологический возраст на 4 года за 9 месяцев

«Конечно, размер выборки очень мал, и мой эксперимент нельзя назвать сугубо научным. Но ведь те методы, что я применял, на самом деле могут замедлить старение , это подтверждают и разные исследования, — резюмировал Стив Хорват. — Так что без всяких тестов просто начните вести более здоровый образ жизни — как минимум больше двигайтесь и ешьте меньше вредного. И будете жить долго.