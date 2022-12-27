Квартира для человека, а не наоборот: как сохранить здоровье в собственном жилье

Конечно, строители соблюдают все заложенные в законе СНИПы и правила, но на сон, самочувствие и другие показатели влияет не только качество постройки. Какие же они — здоровые квартиры? Об этом рассказали эксперты круглого стола «Доктора Питера».
От основания дома
Все нормы, определяющие качество строительных материалов, инсоляцию, расположение жилья относительно вредных предприятий, учитываются при строительстве дома. Также, безусловно, очень важно, из каких материалов строится дом, какой утеплитель используется в облицовке наружных стен, говорит
— Наша компания работает с материалами, имеющими экологические сертификаты, — говорит он. — При теплоизоляции дома мы используем утеплитель толщиной 180 мм. Это повышает энергоэффективность здания и способствует сохранению максимально комфортного микроклимата в квартире. Учитываем и такой важный фактор, как инсоляция помещений. Этот вопрос особенно актуален для Петербурга. В наших проектах устанавливаются окна увеличенного размера, которые повышают уровень естественного освещения квартиры на 30%. Двухкамерные стеклопакеты имеют селективное покрытие, которое удерживает тепло в помещении. Используем систему дополнительной шумоизоляции SOUNDSTOP, так как лишние посторонние звуки могут негативно влиять на психологическое состояние жителей.
На здоровье влияет не только непосредственно квартира, но и район проживания, само место.
— Конечно же, при выборе участков под строительство мы оцениваем экологическую обстановку в районе. Для нас важно, чтобы рядом не было никаких вредных производств, — добавил Максим Турта.
Очень важный параметр — наличие рядом с домом мест для прогулок и спорта, отметила
— В объектах, примыкающих к лесным массивам, мы обустраиваем экотропы: они есть в ЖК «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово», — говорит она. — Также заботимся о наличии спортивной инфраструктуры. Например, в кварталах «ЮгТаун» обустраиваем целый парк отдыха с футбольным и баскетбольным полями, гимнастическим комплексом, тренажерами.
Опасности в квартире
В современных квартирах существует несколько основных проблем, и первая — это микроклимат, отметил
— Дело в том, что в большинстве квартир уровень кислорода критически низкий, а уровень СО2 зашкаливает, — пояснил эксперт. — Такое сочетание снижает качество сна, вызывает повышенную утомляемость и плохое восстановление, частые болезни и усиление оксидативных процессов в организме. Человеку в его жизнедеятельности даже во время сна необходимо гораздо больше свежего воздуха, чем могут дать постоянно приоткрытые окна. Чтобы решить этот вопрос, нужно не микропроветривание и не периодическое проветривание, а продуманная система вентиляции.
Это может быть приточно-вытяжная система с рекуператором, которая довольно дорога на этапе проектирования и строительства, но относительно бюджетна в эксплуатации. Либо же вентиляционная система, при которой воздух попадает в квартиру пассивно через клапаны в стенах или активно через бризеры, а уходит через активные вытяжки из «мокрых» зон — это, наоборот, более дешевая система при создании, но обходится дороже на этапе эксплуатации. В случае бризеров приток воздуха может регулироваться автоматически, по уровню углекислого газа в помещении, и подогреваться электричеством. В любом случае, система вентиляции необходима. Чтобы грамотно ее спроектировать и правильно все установить на этапе ремонта, лучше обратиться к специалистам.
Также опасной для здоровья может стать мебель. Как рассказала
— Как правило, опасность могут представлять как строительные материалы низкого качества, так и отдельные элементы квартиры: загрязненная вентиляция, плесень в ванной или на кухне, в том числе и скрытая, домашняя пыль и прочее, — говорит Максим Турта. — Угрозу в себе могут нести также некачественная мебель и покрытие пола. Чтобы этого избежать, нужно знать, с какими материалами работает застройщик. Для ремонта необходимо выбирать качественную продукцию. Дополнительно можно использовать различную современную технику: робот-пылесос с функцией влажной уборки, очистители и увлажнители воздуха и др. Тем более что сейчас всеми этими устройствами можно управлять с помощью системы «умного» дома, которую мы тоже используем в наших проектах.
Составляющие здоровья
Чтобы квартира была комфортной и безопасной для здоровья, в ней необходимо поддерживать оптимальный микроклимат. Как отметил Максим Турта, циркуляция свежего воздуха поможет избежать духоты и поддерживать комфортную влажность даже зимой.
— Для этого мы устанавливаем в каждой комнате клапаны индивидуальной вентиляции, — добавил он. — Наша технология Termo-S снижает теплопотери здания на 50%, а это значит, что у жителей не возникает необходимости увеличивать уровень отопления и воздух в квартире не становится сухим.
генеральный директор Агентства недвижимости ГК «КВС»Карточка эксперта
— Комфортный микроклимат, в первую очередь, обеспечивает высокая энергоэффективность дома, — добавила Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Это означает, что температура в квартирах остается комфортной круглый год при минимальных затратах энергии. У всех жилых комплексов компании «КВС» на территории Петербурга очень высокий класс энергоэффективности — А.
Также эксперт отметила еще один из важнейших параметров здорового жилья — высоту домов. Малоэтажная застройка — это низкая плотность населения, небольшое количество машин, отсутствие проблем с парковкой, тишина. Кроме того, в таких жилых комплексах соседи обычно хорошо знают друг друга, что стимулирует бережнее относиться к территории и общему имуществу.
— Ученые доказали, что жить на верхних этажах — отнюдь не полезно, а высотные здания негативно влияют на здоровье и психологическое состояние человека, — продолжила Альшаева. — Причем чем выше этаж, тем сильнее влияние, а начиная с девятого и дальше оно возрастает резко и в несколько раз. Однако жить на нижних этажах в высоком доме — не выход. Огромные здания сами по себе создают некомфортную визуальную среду, поэтому лучший вариант — выбирать уютные малоэтажные проекты. В Петербурге они преимущественно строятся в южных районах.
Еще одной важной составляющей здоровой современной квартиры Дмитрий Симкин назвал освещение — тут важно учитывать ритмы сон — бодрствование, в частности, влияние световой температуры (оттенка света) на выработку гормона сна — мелатонина.
— Желательно, чтобы освещение в квартире имитировало циркадные ритмы и по яркости, и по спектру, — пояснил он. — Например, для активного бодрствования нужно освещение нейтральное белое или чуть голубоватое, то есть световая температура от 4000К до 6000К. Чтобы обеспечить себе легкое засыпание и глубокий сон, вечером за 2-3 часа до отхода ко сну нужно спокойное теплое освещение со световой температурой не выше 3000К.
По словам эксперта, все это делается либо с помощью одних и тех же световых приборов, где есть регулировка яркости и световой температуры, либо с использованием разных световых приборов — днем одних, а вечером — других, с мягким теплым светом. Чередовать теплый и холодный свет автоматически может система «умный дом».
Не забудьте про мебель
Правильно подобранные по посадке диваны, кресла и стулья обеспечат здоровье спины и правильную осанку во время работы. Регина Борисова уточнила: например, более глубокие диваны будут больше подходить для высоких людей. Выбирая рабочее кресло, важно обращать внимание на посадку и высоту сиденья, так как это напрямую влияет на комфорт в течение дня. При выборе материалов и цветов также важно помнить, что мебель — это то, что мы будем видеть и чего касаться изо дня в день.
директор салона BoConcept в Санкт-ПетербургеКарточка эксперта
— Для спальни необходимо подбирать пастельные спокойные оттенки: серый, бежевый, теплый коричневый или молочный, — говорит эксперт. — Конечно, это не означает, что нужно оставить спальню бесцветной — в интерьер можно добавить яркие акценты аксессуарами: вазами, подушками, пледами. Но цвета не должны быть кричащими. В спальне также лучше избегать холодных металлов или блестящих поверхностей. Для гостиной идеальны более глубокие тона — керамзитовый красный и натуральный зеленый сейчас в тренде. Подбор цвета важен как с психологической точки зрения, так и для здоровья глаз. При выборе мягкой мебели стоит обратить внимание на ткань — лучше выбирать натуральные, гипоаллергенные материалы: хлопок, шерсть, натуральная кожа. А для корпусной мебели важно обращать внимание на экологичность, проверять выбранную компанию на соответствие международным стандартам по производству и обработке материалов.
Остеопат Дмитрий Симкин назвал третьей проблемой здоровой квартиры мебель — вернее, то, что ее выбирают в основном по дизайну. Если мебелью только любоваться — нет проблем, так и делайте. Но если вы хотите ею еще и пользоваться, то надо выбирать, в первую очередь, по эргономическим характеристикам.
— В идеале не вы подстраиваетесь под мебель, а она под вас, — пояснил он. — Мебель должна поддерживать ваше тело в оптимальной позе — чтобы вас не скрючивало, чтобы не возникали протрузии и грыжи дисков, не зажималась диафрагма, не напрягалась шея. Меблировка должна быть продумана не только с точки зрения того, как на ней сидеть, но и того, куда вы будете смотреть. И здесь важно еще и правильно расположить экраны.
Форма мебели должна удобно поддерживать поясницу, чтобы она не проваливалась, глубина сиденья не должна превышать длину бедра. У кресла для компьютера важно наличие поясничной поддержки и механизма качания, а стол должен регулироваться по высоте. Мебель для отдыха, где мы обычно сидим, откинувшись, рекомендуют делать с подголовником, чтобы голова не находилась на весу, и наклоном сиденья назад, чтобы не соскальзывать. Идеально, если есть регулировка наклона спинки и сиденья по типу кресел-реклайнеров. Также не каждая мебель подходит человеку высокого или низкого роста — надо учитывать свои анатомические характеристики
— В общем, не стоит выбирать мебель исключительно по внешнему виду, чтобы не стать жертвой дизайна (или дизайнера) и не мучиться потом много лет, потому что сидеть неудобно, а выкинуть жалко, — подытожил Дмитрий Симкин. — Обязательно посидите на ней, убедитесь, что сможете долго сохранять оптимальную позу — когда шея не напрягается, а поясница не проваливается. Ну, а если вам в принципе тяжело или неудобно распрямляться, решить проблему поможет врач-остеопат.