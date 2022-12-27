Квартира для человека, а не наоборот: как сохранить здоровье в собственном жилье

— Для спальни необходимо подбирать пастельные спокойные оттенки: серый, бежевый, теплый коричневый или молочный, — говорит эксперт. — Конечно, это не означает, что нужно оставить спальню бесцветной — в интерьер можно добавить яркие акценты аксессуарами: вазами, подушками, пледами. Но цвета не должны быть кричащими. В спальне также лучше избегать холодных металлов или блестящих поверхностей. Для гостиной идеальны более глубокие тона — керамзитовый красный и натуральный зеленый сейчас в тренде. Подбор цвета важен как с психологической точки зрения, так и для здоровья глаз. При выборе мягкой мебели стоит обратить внимание на ткань — лучше выбирать натуральные, гипоаллергенные материалы: хлопок, шерсть, натуральная кожа. А для корпусной мебели важно обращать внимание на экологичность, проверять выбранную компанию на соответствие международным стандартам по производству и обработке материалов.

Остеопат Дмитрий Симкин назвал третьей проблемой здоровой квартиры мебель — вернее, то, что ее выбирают в основном по дизайну. Если мебелью только любоваться — нет проблем, так и делайте. Но если вы хотите ею еще и пользоваться, то надо выбирать, в первую очередь, по эргономическим характеристикам.

— В идеале не вы подстраиваетесь под мебель, а она под вас, — пояснил он. — Мебель должна поддерживать ваше тело в оптимальной позе — чтобы вас не скрючивало, чтобы не возникали протрузии и грыжи дисков, не зажималась диафрагма, не напрягалась шея. Меблировка должна быть продумана не только с точки зрения того, как на ней сидеть, но и того, куда вы будете смотреть. И здесь важно еще и правильно расположить экраны.

Форма мебели должна удобно поддерживать поясницу, чтобы она не проваливалась, глубина сиденья не должна превышать длину бедра. У кресла для компьютера важно наличие поясничной поддержки и механизма качания, а стол должен регулироваться по высоте. Мебель для отдыха, где мы обычно сидим, откинувшись, рекомендуют делать с подголовником, чтобы голова не находилась на весу, и наклоном сиденья назад, чтобы не соскальзывать. Идеально, если есть регулировка наклона спинки и сиденья по типу кресел-реклайнеров. Также не каждая мебель подходит человеку высокого или низкого роста — надо учитывать свои анатомические характеристики

— В общем, не стоит выбирать мебель исключительно по внешнему виду, чтобы не стать жертвой дизайна (или дизайнера) и не мучиться потом много лет, потому что сидеть неудобно, а выкинуть жалко, — подытожил Дмитрий Симкин. — Обязательно посидите на ней, убедитесь, что сможете долго сохранять оптимальную позу — когда шея не напрягается, а поясница не проваливается. Ну, а если вам в принципе тяжело или неудобно распрямляться, решить проблему поможет врач-остеопат.