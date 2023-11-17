Кто вы: логик, бунтарь, душевный? Как определить свой тип личности и зачем его надо знать

«В каждом человеке есть все шесть типов личности, но представлены они в разных пропорциях. Как правило, мы видим ярко проявления двух-трех типов личности, других — более сглаженно. При этом у нас есть базовый тип личности, наш основной, он остается с нами на всю жизнь. Черты этого типа личности для нас „родные“, мы легче сходимся с теми, кто воспринимает мир похожим на нас способом. Однако в жизни нам приходится общаться в том числе с теми, кто мыслит и чувствует иначе. Это значит, что необходимо развивать в себе те качества, которые нам несвойственны», — говорит Анна Мусаханова.