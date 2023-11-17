Кто вы: логик, бунтарь, душевный? Как определить свой тип личности и зачем его надо знать

Все люди разные
Эта фраза сопровождает нас на протяжении всей жизни.
Начинается все в детстве. «Твоя сестра в твоем возрасте уже читала, все успевала. А твой брат за это время уже 15 задачек бы решил». Или другой вариант: «С такими, как они, общаться не нужно» и так далее.
Затем про то, что все люди разные, становится понятнее в школьные годы. Мы видим, как ученики одного класса отличаются друг от друга. Один — отличник, спортсмен, общественник. Другой витает в облаках, живет в мире грез. Третий все время в окружении друзей, знает всех, все знают его, при этом, не делая домашнего задания, он всегда умудряется выйти сухим из воды.
Во взрослом возрасте мы тоже видим, что значит в реальности «мы все разные». Кто-то ловит удачу за хвост, лавируя в автомобильной пробке, легко решает вопросы по телефону, умеет убеждать и зарабатывать, выглядя при этом на миллион долларов. А кто-то боится сделать элементарный шаг на пути к карьерному росту и вечно прячется за обстоятельствами.
Сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант, коуч
«Нередко, сравнивая себя с другими людьми, мы невольно начинаем обрастать комплексами, проявлять пассивную агрессию и входить в стресс. В современном мире мы испытываем невиданное ранее давление социума, справиться с которым под силу не каждому. И вот здесь главное — замедлиться, отдышаться и сказать себе: я — это я, у меня своя скорость, свои представления о жизни, я могу оставаться самим собой», — говорит Анна Мусаханова, психолог-консультант, сертифицированный тренер PCM.
Шесть типов личности
Согласно модели PCM (Process Communication Model — процесс модели коммуникации), разработанной более полувека назад американским клиническим психологом Тайби Кэлером, существует шесть типов личности: Логик, Бунтарь, Душевный, Мечтатель, Деятель, Упорный.
«Этот инструмент помогает понять собственные психологические потребности, определить свои сильные и слабые стороны, спрогнозировать поведение в стрессовых ситуациях. Эта методика активно применяется в мире в работе с частными клиентами, крупнейшими компаниями, образовательными и благотворительными организациями. Цель — лучше узнать себя и через понимание себя найти комфортный способ взаимодействия с окружающим миром. Даже если мы общаемся с теми, кто не похож на нас», — объясняет Анна Мусаханова.
Специалист описала каждый тип личности. Посмотрите, какой ближе вам?
1. Логик
Такой человек отличается ответственностью и пунктуальностью. Верит фактам, статистике, научным исследованиям. С удовольствием работает над долгосрочными проектами, где нужно проявить дисциплину и структурированность. Ожидает от других такого же серьезного подхода к делу, из-за чего нередко возникают конфликты.
2. Упорный
Он всегда верен своим убеждениям, воспринимает мир через оценку. Ригиден в своих взглядах, считает, что знает лучший способ решения вопросов. Думает на годы вперед. Может давать советы другим, «причиняя добро». В стрессе становится особо критичным, навязывает свою точку зрения. Делит мир на своих и чужих, последние — это те, кто думает иначе.
3. Душевный
Это своеобразный волонтер по жизни, спасатель, который проявляет заботу и сопереживание. Он искренне заботится о других. Конфликты ему претят, он старается их избегать, зажимая негатив в себе. Нередко допускает нарушение собственных границ, потому что хочет быть хорошим для всех. Не умеет занимать жесткую позицию, противостоять и говорить «нет».
4. Бунтарь
Это взрослый, который умеет быть несерьезным и готов все обратить в шутку. Он отличается спонтанностью, креативностью и умением найти нестандартное решение, не переносит скуку. При этом в стрессе он отказывается признавать свои ошибки, перекладывая ответственность на других, виноват всегда кто-то другой.
5. Мечтатель
Такой человек находится в вечном фантазийном полете, витает в облаках. Он спокоен, деликатен и погружен в собственные мысли. Шумные вечеринки и драйв — не для него. Уединение дает Мечтателю силы и энергию. При этом он может потерять счет времени, зависнуть в своих мечтах, опоздать на встречу. Среди людей с этим типом личности немало писателей и художников.
6. Деятель
Это человек, которому необходима активная результативная деятельность. Он харизматичен и обаятелен, адаптивен, обладает лидерскими качествами. Его девиз — «Вижу цель — не вижу препятствий». Любит масштабные проекты, все то, что приносит деньги и успех. В стрессе манипулирует и заставляет других выпутываться из ситуации без его участия.
Какой у вас тип и зачем вам это знать
«В каждом человеке есть все шесть типов личности, но представлены они в разных пропорциях. Как правило, мы видим ярко проявления двух-трех типов личности, других — более сглаженно. При этом у нас есть базовый тип личности, наш основной, он остается с нами на всю жизнь. Черты этого типа личности для нас „родные“, мы легче сходимся с теми, кто воспринимает мир похожим на нас способом. Однако в жизни нам приходится общаться в том числе с теми, кто мыслит и чувствует иначе. Это значит, что необходимо развивать в себе те качества, которые нам несвойственны», — говорит Анна Мусаханова.
Зачем это делать? По словам специалиста, чтобы более экологично общаться с разными людьми, находить с ними общий язык и не входить в стрессовые ситуации. Например, Логику может не хватать способности к эмпатии — сопереживанию эмоциям другого человека, Бунтарю — способностей к «замедлению» и созерцанию, которые есть у Мечтателя, а Мечтателю — умения ускориться в нужный момент и довести дело до конца.
Кроме того, зная свой тип личности, вы будете лучше понимать, какая ваша психологическая потребность должна обязательно удовлетворяться. Это поможет сохранить свое эмоциональное благополучие и поддерживать ресурсное состояние.
Специалист на примерах рассказала, как это может помочь на практике.
Психологическая потребность Логика — признание экспертности и планирование времени. Может быть, самое время сесть за написание книги или составить план оптимизации работы для коллег?
Упорный чувствует себя удовлетворенным, когда признают его мнение и ценят вклад в общее дело. Ведение блога, возможность поделиться своим мнением, присоединение к группе единомышленников или какому-то благотворительному проекту может быть отличным решением.
Для человека с типом личности Душевный необходимо удовлетворять сенсорные потребности, а также быть принятым как личность. Проверьте, нет ли в окружении токсичных людей, которые негативным образом влияют на вашу самооценку. Пусть рядом будут люди, ценящие вас по-настоящему.
Бунтарю нужно поддерживать игровые контакты, избегать скуки. Спорт, школа актерского мастерства или шумная вечеринка подойдут как нельзя лучше.
Мечтателю жизненно важно иметь возможность для уединения. Избыточное общение истощает и приводит к падению жизненных сил. Прогулка в парке в одиночестве, гибридный график работы, вечерняя медитация — ищите свою точку опоры.
Движение — жизнь! Это девиз Деятеля. Речь идет не о пустой «движухе», а именно о чем-то приносящим плоды: деньги, успех, славу. Соревновательный спорт, масштабные проекты, многотысячные лайки — это для вас.
«Подумайте, какие из важных для вас психологических потребностей не реализуются и найдите способы их удовлетворить. От этого зависит ваше состояние, уровень мотивации и желание двигаться вперед», — заключила эксперт.