Хирург Зубова объяснила, какие занозы могут вас убить

Дачный сезон открыт, а вместе с тем наступило время типичных для огородников травм. Например, работая в саду, легко подхватить занозу. Застрявшая крохотная щепка может не казаться на первый взгляд серьезной проблемой, однако на самом деле это совсем не так. Чем могут быть опасны занозы и как правильно от них избавиться, объясняет врач-хирург Нина Зубова.