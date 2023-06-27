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Как выбрать надувной круг и чем кормить ребенка: 7 правил отдыха на пляже от врача-педиатра

Сезон отпусков и жара в городах гонят людей поближе к водоемам. У озер, рек и, конечно, на пляжах морских курортов сейчас людно. Но отдыхать нужно с умом, особенно если вы с детьми. Вот несколько дельных советов от главного внештатного педиатра Подмосковья.

27 июня 2023
отдых у воды
Источник:
iStockphoto

Лето — это маленькая жизнь, главное, провести его без последствий для здоровья. Врачи не устают напоминать главные правила отдыха у воды, ведь пляжи — это всегда повышенная зона риска.

Главный педиатр Подмосковья дала несколько полезных советов родителям, как правильно вести себя у водоемов.

Нисо Одинаева
Медицина

Врач-педиатр, главный внештатный педиатр минздрава Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ)

Чтобы не пришлось пожалеть: 7 важных правил отдыха на воде

  • Правильно выбирайте водоем.

Важно, чтобы спуск в воду был пологим, без больших камней, коряг, поднимающихся со дна водорослей.

«Водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать малыша могут и речные жители — лягушки, рыбки», — рассказала главный внештатный педиатр Подмосковья.

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  • Маленький ребенок должен быть на расстоянии вытянутой руки.

Совершенно недопустимо выпускать ребенка из вида во время отдыха у воды, даже если он играет на мелководье. Дети могут случайно зайти в воду, их могут сбить с ног, окатить волной, они могут переохладиться.

Врач рассказала, как правильно выбрать плавательный круг или надувной матрас.

«При покупке следует обращать внимание на то, чтобы изделие состояло из нескольких независимых надувных частей, — объяснила педиатр. — Важно не давать пользоваться детям надувными матрасами без взрослых, особенно на море или на водоемах с сильным течением: их может унести далеко от берега. Это очень опасно. Не стоит излишне доверять и надувным нарукавникам, это не панацея, они недостаточно хороши, чтобы удержать ребенка на воде».

  • Не кормите плотно перед купанием.

«Плавание на полный желудок может привести к судорогам, — рассказала Нисо Одинаева. — Хорошо поесть надо за два часа до водных процедур. На пляже допустимы легкий перекус и достаточное питье. Также у ребенка во время купания не должно быть во рту жевательной резинки».

  • Не купайтесь, если вода холоднее 18 градусов.

  • Давайте ребенку больше воды на пляже, это поможет избежать теплового удара.

  • Не разрешайте нырять в незнакомых местах.

  • Запретите опасные игры в воде — подныривать под плывущего, в шутку «топить» и так далее.

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Это поведение ребенка должно насторожить

«Если вы видите, что ребенок затих и почти не двигается, немедленно вытащите его из воды и убедитесь в его хорошем самочувствии, — рекомендует врач-педиатр. — Нередко тонущий человек не способен быть активным и издавать звуки».

Также важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно.

«Это касается не только обработки ран, но и навыков непрямого массажа сердца, искусственного дыхания, приема Геймлиха, если ребенок подавился едой», — заключила Нисо Одинаева.

Автор текста:Анна Майская
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