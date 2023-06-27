Как выбрать надувной круг и чем кормить ребенка: 7 правил отдыха на пляже от врача-педиатра

«При покупке следует обращать внимание на то, чтобы изделие состояло из нескольких независимых надувных частей, — объяснила педиатр. — Важно не давать пользоваться детям надувными матрасами без взрослых, особенно на море или на водоемах с сильным течением: их может унести далеко от берега. Это очень опасно. Не стоит излишне доверять и надувным нарукавникам, это не панацея, они недостаточно хороши, чтобы удержать ребенка на воде».