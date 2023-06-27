Как выбрать надувной круг и чем кормить ребенка: 7 правил отдыха на пляже от врача-педиатра

Лето — это маленькая жизнь, главное, провести его без последствий для здоровья. Врачи не устают напоминать главные правила отдыха у воды, ведь пляжи — это всегда повышенная зона риска.
Главный педиатр Подмосковья дала несколько полезных советов родителям, как правильно вести себя у водоемов.
Врач-педиатр, главный внештатный педиатр минздрава Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ)
Чтобы не пришлось пожалеть: 7 важных правил отдыха на воде
Правильно выбирайте водоем.
Важно, чтобы спуск в воду был пологим, без больших камней, коряг, поднимающихся со дна водорослей.
«Водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать малыша могут и речные жители — лягушки, рыбки», —
Маленький ребенок должен быть на расстоянии вытянутой руки.
Совершенно недопустимо выпускать ребенка из вида во время отдыха у воды, даже если он играет на мелководье. Дети могут случайно зайти в воду, их могут сбить с ног, окатить волной, они могут переохладиться.
Врач рассказала, как правильно выбрать плавательный круг или надувной матрас.
«При покупке следует обращать внимание на то, чтобы изделие состояло из нескольких независимых надувных частей, — объяснила педиатр. — Важно не давать пользоваться детям надувными матрасами без взрослых, особенно на море или на водоемах с сильным течением: их может унести далеко от берега. Это очень опасно. Не стоит излишне доверять и надувным нарукавникам, это не панацея, они недостаточно хороши, чтобы удержать ребенка на воде».
Не кормите плотно перед купанием.
«Плавание на полный желудок может привести к судорогам, — рассказала Нисо Одинаева. — Хорошо поесть надо за два часа до водных процедур. На пляже допустимы легкий перекус и достаточное питье. Также у ребенка во время купания не должно быть во рту жевательной резинки».
Не купайтесь, если вода холоднее 18 градусов.
Давайте ребенку больше воды на пляже, это поможет избежать теплового удара.
Не разрешайте нырять в незнакомых местах.
Запретите опасные игры в воде — подныривать под плывущего, в шутку «топить» и так далее.
Это поведение ребенка должно насторожить
«Если вы видите, что ребенок затих и почти не двигается, немедленно вытащите его из воды и убедитесь в его хорошем самочувствии, — рекомендует врач-педиатр. — Нередко тонущий человек не способен быть активным и издавать звуки».
Также важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно.
«Это касается не только обработки ран, но и навыков непрямого массажа сердца, искусственного дыхания, приема Геймлиха, если ребенок подавился едой», — заключила Нисо Одинаева.