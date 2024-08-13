Отношения между тещей и зятем породили огромное количество анекдотов и шуточек. И неспроста. Людям из разных поколений, воспитанным в разных семьях, понять друг друга бывает не так просто. А поводов для конфликта у новоиспеченных родственников может оказаться великое множество.
Что делать, если ваша мама и ваш супруг поругались? Можно ли их помирить? И что делать, если муж теперь требует не показывать внуков бабушке? На эти вопросы в своем
Чужие отношения — чужой выбор
Главное, что нужно осознать любому человеку, который женился или вышел замуж: с этого момента у вас есть две семьи. Родных не выбирают. Если вы своего партнера выбирали, то вот он точно не выбирал вашу маму в качестве тещи, как и мама не могла выбирать зятя по своему вкусу, ей пришлось принять выбор своей дочери.
Как напоминает Михаил Лабковский, зятю и теще изначально приходится взаимодействовать только из-за одного конкретного человека. Именно вы стали связывающим звеном, причиной, почему незнакомые ранее люди оказались родственниками. Однако это совершенно не означает, что они априори будут любить друг друга и смогут выстроить хорошие отношения.
Часто люди питают иллюзии на этот счет: мол, родители у меня замечательные, партнер тоже, значит, будем все вместе дружить и даже сможем с легкостью жить все рядом под одной крышей. Однако на самом деле никто не может гарантировать, что все родные обязательно сойдутся характерами.
Что можно сделать
Поэтому абсолютно нормально не быть лучшими подругами со свекровью. И точно так же нормально, если ваш муж не находится в очень близких отношениях с тещей. Вы можете просить от них уважительного и нейтрального общения, но не можете предотвратить ссоры между ними.
Стоит дать понять и второй половинке, и маме: между собой они могут ругаться сколько угодно, это их отношения, но ссора не должна влиять на других членов семьи. Ситуация, когда маленького ребенка заставляют выбрать между бабушкой и папой, — недопустима. Вы имеете полное право показывать своего ребенка маме.
Постарайтесь спокойно объяснить свою позицию мужу и маме: вы можете конфликтовать, но втягивать в это других не стоит.
Кстати
Отношения свекрови и невестки — тема точно не менее сложная. Мало кто будет спорить с тем, что иметь хорошие отношения с человеком, который родил и воспитал вашу вторую половинку, — очень здорово. Но и тут разница в возрасте и воспитании может мешать наладить контакт.
Что можно сделать для того, чтобы подружиться с мамой мужа? Как поступить, если вы уже успели поссориться и отношения нужно налаживать заново? Несколько советов психологов можно прочитать ЗДЕСЬ.