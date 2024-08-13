Главное, что нужно осознать любому человеку, который женился или вышел замуж: с этого момента у вас есть две семьи. Родных не выбирают. Если вы своего партнера выбирали, то вот он точно не выбирал вашу маму в качестве тещи, как и мама не могла выбирать зятя по своему вкусу, ей пришлось принять выбор своей дочери.