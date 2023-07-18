Понимаем, в отпуск хочется взять все новое. Но путешествовать лучше в разношенной или широкой обуви, в том числе и брать с собой на отдых, особенно если планируете долгие пешие прогулки. А во время поездки лучше всего переобуться в пантолеты (шлепанцы) или сабо, чтобы пальцы не были сдавлены.