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Испортят вам отпуск: что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину — 4 правила

Сезон отпусков в самом разгаре, а значит, самое время подумать о содержимом чемодана и о том, что вы будете надевать на себя во время путешествия. Это очень важно, считает врач.

18 июля 2023
путешествие машина самолет
Источник:
iStpockphoto

Во время поездки к месту отдыха нужно думать не только об образе, но и о том, как вы будете чувствовать себя в выбранных нарядах во время путешествия.

Врач-флеболог объяснил, почему при подготовке к длительной дороге так важно заботиться о здоровье кровеносной системы. Вне зависимости от того, на чем вы путешествуете, будь то машина или самолет, существуют универсальные рекомендации по выбору одежды.

Армен Авакян
Медицина

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека»

Правила путешественника

Откажитесь от носков с тугой резинкой

Резинка может перетягивать голень и усугублять и без того затрудненное кровообращение. Отдайте предпочтение компрессионному трикотажу — чулкам или гольфам. Благодаря правильно распределенному давлению кровь не будет застаиваться в ногах, а к концу путешествия вы не станете страдать от отеков.

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Не надевайте тесную обувь…

Понимаем, в отпуск хочется взять все новое. Но путешествовать лучше в разношенной или широкой обуви, в том числе и брать с собой на отдых, особенно если планируете долгие пешие прогулки. А во время поездки лучше всего переобуться в пантолеты (шлепанцы) или сабо, чтобы пальцы не были сдавлены.

… и обтягивающую одежду

Лучший вариант — хорошо разношенные брюки (не джинсы), широкая футболка или толстовка. Важно учитывать, что большую часть пути мы находимся в сидячем положении, а из-за узкой, сдавливающей одежды нарушается кровообращение, возникают отеки ног. Помните: брюки ни в коем случае не должны сдавливать талию, это может привести к болям в животе и пояснице.

Не берите в дорогу декоративные подушки и плюшевые игрушки для сна

На первый взгляд они выглядят мило и уютно. Но в действительности они не только не обеспечивают анатомически правильного положения позвоночника во время поездки, но и приводят к головным болям, онемению рук и ног и дискомфортным ощущениям в спине. Лучше выбрать ортопедическую подушку, она поддержит шейный отдел позвоночника и обеспечит оптимальный комфорт для отдыха.

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Сделайте зарядку — потянитесь и пройдитесь. Так вы активизируете процесс кровообращения, нарушенный от длительного нахождения в положении сидя.

Примите контрастный душ. Он поможет укрепить стенки сосудов и активизировать кровообращение за счет разницы температур. Главное — не переусердствовать. Сильный контраст может плохо сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Сделайте самомассаж — разомните ягодицы, икры и стопы.

Автор текста:Анна Майская
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