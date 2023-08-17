Икра — из желе, черепаха — из курицы: эксперты выяснили, как подделывают морепродукты

Иногда не стоит верить тому, что написано на этикетках продуктов — например, сделанных из морских обитателей. В них может содержаться вовсе не то, что заявлено. Об этом предупредили генетики, которые провели любопытный эксперимент.