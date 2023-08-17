Рыбный фальсификат можно выявить весьма необычным образом — проанализировав его ДНК. Специалисты компании Genotek с сотрудниками из ВНИРО (институт рыбного хозяйства) выделили ДНК из рыбы и морепродуктов с прилавков российских магазинов и обнаружили вопиющие подделки.
Не верь тому, что пишут
Эксперты приобрели несколько продуктов питания из рыбы и морепродуктов и проверили, насколько их содержимое отличается от заявленного на этикетке. Ученые отсеквенировали (прочитали) определенный фрагмент ДНК, в частности ген цитохромоскидазы I, и точно определили реальную видовую принадлежность того, что находится в упаковке. Результаты оказались очень показательными.
Сазан продавался под видом тарани.
Осьминогом называли щупальца гигантского кальмара.
Экзотическое «мясо черепахи» оказалось банальной курятиной.
Икра палтуса и щуки, а также маринованные улитки были обычной имитацией, созданной из желеобразователей.
«Сделать все эти выводы помогло использование молекулярно-генетических методов, — объяснили эксперты медико-генетического центра Genotek. — Исследование проводилось при помощи школьников в рамках научно-технологической проектной образовательной программы „Большие вызовы“».
Добавим, ранее генетики исследовали генетические взаимосвязи между сортами роз и хризантем.
Гены выдают секреты
«Доктор Питер» писал об исследовании, в котором генетики выяснили, каких витаминов не хватает россиянам из-за генетических предрасположенностей. В свое исследование они включили 60 тысяч жителей разных регионов страны.
Оказалось, что хуже всего обстоят дела с витамином D: его уровень снижен у каждого пятого россиянина. На втором месте — витамин B6, на третьем и четвертом — витамин B9 (фолиевая кислота) и витамин В12.
Один из главных симптомов нехватки витаминов группы B — усталость, раздражительность, слабость, потеря аппетита, головные боли, проблемы со сном. Дефицит витаминов группы B может привести к различным заболеваниям: анемии, депрессии, хронической усталости и другим.