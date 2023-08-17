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Икра — из желе, черепаха — из курицы: эксперты выяснили, как подделывают морепродукты

Иногда не стоит верить тому, что написано на этикетках продуктов — например, сделанных из морских обитателей. В них может содержаться вовсе не то, что заявлено. Об этом предупредили генетики, которые провели любопытный эксперимент.

17 августа 2023
морепродукты подделка
Источник:
iStockphoto

Рыбный фальсификат можно выявить весьма необычным образом — проанализировав его ДНК. Специалисты компании Genotek с сотрудниками из ВНИРО (институт рыбного хозяйства) выделили ДНК из рыбы и морепродуктов с прилавков российских магазинов и обнаружили вопиющие подделки.

Не верь тому, что пишут

Эксперты приобрели несколько продуктов питания из рыбы и морепродуктов и проверили, насколько их содержимое отличается от заявленного на этикетке. Ученые отсеквенировали (прочитали) определенный фрагмент ДНК, в частности ген цитохромоскидазы I, и точно определили реальную видовую принадлежность того, что находится в упаковке. Результаты оказались очень показательными.

  • Сазан продавался под видом тарани.

  • Осьминогом называли щупальца гигантского кальмара.

  • Экзотическое «мясо черепахи» оказалось банальной курятиной.

  • Икра палтуса и щуки, а также маринованные улитки были обычной имитацией, созданной из желеобразователей.

«Сделать все эти выводы помогло использование молекулярно-генетических методов, — объяснили эксперты медико-генетического центра Genotek. — Исследование проводилось при помощи школьников в рамках научно-технологической проектной образовательной программы „Большие вызовы“».

Добавим, ранее генетики исследовали генетические взаимосвязи между сортами роз и хризантем.

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Гены выдают секреты

«Доктор Питер» писал об исследовании, в котором генетики выяснили, каких витаминов не хватает россиянам из-за генетических предрасположенностей. В свое исследование они включили 60 тысяч жителей разных регионов страны.

Оказалось, что хуже всего обстоят дела с витамином D: его уровень снижен у каждого пятого россиянина. На втором месте — витамин B6, на третьем и четвертом — витамин B9 (фолиевая кислота) и витамин В12.

Один из главных симптомов нехватки витаминов группы B — усталость, раздражительность, слабость, потеря аппетита, головные боли, проблемы со сном. Дефицит витаминов группы B может привести к различным заболеваниям: анемии, депрессии, хронической усталости и другим.

Автор текста:Анна Майская
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