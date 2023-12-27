«Их никто не чистит»: стюардесса назвала 5 самых грязных мест в самолете

« Это, пожалуй, самое грязное место в самолете, трогают эти инструкции все, но не протирает никто и никогда », — признается Жозефина Римо. — Так что, если вам хочется изучить, как пользоваться надувными жилетами, сначала протрите инструкцию дезинфицирующей салфеткой. Лучше сделать это и после того, как вы ознакомитесь с ее содержимым и соберетесь вернуть на место».