«Их никто не чистит»: стюардесса назвала 5 самых грязных мест в самолете

Микробы окружают нас повсеместно. И порой мы даже не догадываемся, где можем встретиться с вредоносными бактериями. Например, когда летим в самолете.
Стюардесса Жозефина Римо рассказала, какие пять мест в салоне авиалайнера самые грязные, ведь их почти никогда не чистят, и в каком случае точно стоит воспользоваться дезинфекционным средством.
1. Багажная полка
То, что все время трогают сотни самых разных рук, по определению не может быть идеально чистым. По словам Жозефины Рино,
Если вы боитесь заразиться, подхватить микробы, обязательно протрите руки после того, как уложите на полку свой багаж, а лучше — помойте руки с мылом.
2. Инструкция в кармашке кресла
Пока стюарды объясняют правила эвакуации с борта самолета в случае экстренной ситуации, многие пассажиры изучают то, что находится в зоне видимости. В первую очередь это запаянные в пластик инструкции по безопасности, которые вложены в карманы сиденья. Хорошо бы, если б в них упоминались и правила гигиены, отмечает стюардесса.
«Это, пожалуй, самое грязное место в самолете, трогают эти инструкции все, но не протирает никто и никогда», — признается Жозефина Римо. — Так что, если вам хочется изучить, как пользоваться надувными жилетами, сначала протрите инструкцию дезинфицирующей салфеткой. Лучше сделать это и после того, как вы ознакомитесь с ее содержимым и соберетесь вернуть на место».
3. Столы-подносы
Столик, встроенный в кресло перед вами, используется в самолетах не только для еды. Стюардессы признаются, что некоторые пассажиры пристраивают на столик свои книги, когда читают; гаджеты, когда смотрят кино; голову, если хотят вздремнуть, а еще укладывают на них младенцев, если им срочно нужно сменить подгузник.
«Столы периодически протирают, — говорит стюардесса. — Но советую озаботиться этим и самим пассажирам, прежде чем раскладывать там свою еду».
4. Чехлы для сидений
Стирать тканевые чехлы, в которые «одеты» сиденья самолета, после каждого полета никто не станет. Но знаете ли вы, кто летел в этом кресле до вас и что он делал все это время?
«Чехлы не всегда чистят и крайне редко меняют, — говорит стюардесса. — В полете может произойти все, что угодно: пассажира может вырвать, он может не сдержать свои естественные отправления, тем более если речь о ребенке. Поэтому иногда есть смысл захватить с собой одноразовый чехол или подстелить что-то свое».
5. Двери туалета
Внутри туалета уборка обязательна. Но вот ручки дверей туалета дезинфицируют гораздо реже. Неудивительно — вы сами часто протираете ручки дверей ванной комнаты в своем доме? А можете представить, как много раз к этим же ручкам в самолете прикасаются пассажиры за время полета?
«Туалеты регулярно чистятся, а вот замки и дверные ручки — нет», — сказала Жозефина Римо. — Рекомендую хорошо протереть влажной салфеткой руки после того, как вы сходили в самолетный санитарно-гигиенический блок, если даже вы помыли там руки с мылом».
К слову, стюардесса заявила, что худшее время для использования туалета в самолете — в самом конце полета, особенно если он дальний. Именно тогда там можно столкнуться с наибольшим количеством бактерий.