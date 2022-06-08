Бордовая, красная, розовая, желтая, белая

Пиком сезона черешни считается период с конца июня до середины июля. Именно в это время можно купить самую вкусную и спелую.

От сорта и цвета ягоды зависит не только ее вкус, но и полезные свойства.

Желтая и розовая черешня более нежные и водянистые, вкус у них не ярко выраженный, кисло-сладкий. В розовых сортах больше витамина С. Кстати, желтая и розовая черешня плохо переносят хранение — такие ягоды лучше съесть сразу.

Белая черешня реже вызывает аллергию.

Темноокрашенная черешня отличается более ярким насыщенным вкусом и сладостью. В красных и бордовых сортах больше витамина А и железа.