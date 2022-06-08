Чем полезна черешня
Помимо сладкого вкуса, в этой любимой многими ягоде много полезного.
- Особенно полезны эти ягоды людям, страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим весом, — говорят в петербургском Роспотребнадзоре.
Вот какие основные достоинства черешни
Невысокая калорийность. В 100 граммах черешни содержится всего 50-56 ккал.
Достаточно высокое содержание витамина С. Употребление 100 грамм ягод покрывает почти 20 процентов нашей суточной потребности в этом витамине.
Богата калием, магнием, фосфором, железом.
В этой ягоде много клетчатки. По ее содержанию черешня даже превосходит персики и абрикосы.
Бордовая, красная, розовая, желтая, белая
Пиком сезона черешни считается период с конца июня до середины июля. Именно в это время можно купить самую вкусную и спелую.
От сорта и цвета ягоды зависит не только ее вкус, но и полезные свойства.
Желтая и розовая черешня более нежные и водянистые, вкус у них не ярко выраженный, кисло-сладкий. В розовых сортах больше витамина С. Кстати, желтая и розовая черешня плохо переносят хранение — такие ягоды лучше съесть сразу.
Белая черешня реже вызывает аллергию.
Темноокрашенная черешня отличается более ярким насыщенным вкусом и сладостью. В красных и бордовых сортах больше витамина А и железа.
Если вы сразу не планируете съесть черешню, для хранения лучше положить ее в холодильник — в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. В среднем там она сохраняет свою свежесть до 10 дней. При этом ягоды для хранения не стоит мыть или отделять от черешков — это уменьшит срок хранения, а также хранить вместе с фруктами, выделяющими этилен (яблоки, бананы) — под воздействием этилена черешня быстро испортится.
Кому нельзя есть черешню
Несмотря на многочисленные достоинства черешни, все же не стоит увлекаться и есть эту ягоду килограммами.
К примеру, если съесть за раз много черешни (более 300-400 грамм), можно вместо пользы получить неприятные последствия — диарею или аллергию. Также лучше не употреблять ее сразу после еды — это может привести к повышенному газообразованию и несварению желудка.
А некоторым рекомендуют в целом ограничить черешню в своем рационе или вовсе отказаться от нее. Например,
при гастрите острого типа с повышенной кислотностью;
при сахарном диабете надо отказаться от сладких сортов.
Полезны даже плодоножки
Считается, что отвар из плодоножек черешни (их можно заварить по 8-10 черешков на чашку и пить как чай) обладает сильным мочегонным действием, выводит из организма мочевину и ураты (соли мочевой кислоты), используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, гипертонической болезни.
Кроме того, по словам экспертов, плодоножки можно использовать как средство для похудения — оно будет ускорять обмен веществ и сжигание жиров, а также помогать выводить лишнюю жидкость из организма.