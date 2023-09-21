Эксперты Роскачества проверили магазинные сливки и нашли привкус жира и недолив

Эксперты Роскачества проверили питьевые сливки жирностью 10-11% самых популярных в стране марок: 7 из 20 не прошли проверку, остальная продукция была признана качественной.
Экспертиза затронула 70% всех продающихся на российском рынке сливок. Это 18 товаров из России и два — из Белоруссии.
В Роскачестве решили проверить именно сливки 10-процентной жирности, поскольку опросы показали, что именно такой продукт наиболее популярен среди жителей нашей страны: его покупают 43% респондентов.
Потребительские страхи
С чем именно боятся столкнуться потребители при покупке сливок? Недобросовестные производители могут разбавлять продукт водой, заменять молочный жир на растительный и добавлять пальмовое масло.
Кроме того, уже были случаи, когда специалисты Роскачества находили в других молочных продуктах следы антибиотиков, плесени и других не самых приятных и полезных веществ. Увы, фальсификаты «молочки» по цене натурального продукта тоже можно найти на полках магазинов.
Результаты исследования
Новое исследование сливок выявило хорошие результаты: 13 проверенных торговых марок сливок признали продуктом высокого качества, из них 11 — производят в России.
Эксперты проверяли всю продукцию на антибиотики и микробиологические препараты, плесневые грибы и токсичный меламин. По этим показателям нареканий не вызвал ни один из участников проверки.
Не нашли в сливках и кишечную палочку. Чтобы проверить это, специалисты выдерживали продукт 5 дней при температуре 37 градусов. В итоге все торговые марки прошли это испытание: сливки не испортились, не прокисли, не изменились по консистенции.
Фитостеринов, главного признака «пальмового» молока, в продукции тоже не обнаружили, все сливки были сделаны из обычного молока.
Работа над ошибками
Замечания все же нашлись. По ГОСТу и Техническому регламенту привкус кипячения у сливок допустим. Однако этот признак не дает продукции претендовать на российский Знак качества.
А у сливок торговой марки «Моя цена» был также легкий запах и привкус окисленного жира — это уже не соответствует требованием ГОСТа и Техрегламента.
Другой недостаток, на который указали специалисты, — недолив. Его выявили у сливок ТМ «Белый город» и «Станция молочная».
Продукция остальных торговых марок («Эконива», «Вкуснотеево», «Большая кружка», Campina, «ВкусВилл», Parmalat, «Простоквашино», «Брянский молочный комбинат», «Село Зеленое», «Домик в деревне», «Петмол», «Альпенгурт» и «Свитлогорье») не получила замечаний, эти сливки признали высококачественными.