Эксперты Роскачества проверили магазинные сливки и нашли привкус жира и недолив

Потребительские страхи

С чем именно боятся столкнуться потребители при покупке сливок? Недобросовестные производители могут разбавлять продукт водой, заменять молочный жир на растительный и добавлять пальмовое масло.

Кроме того, уже были случаи, когда специалисты Роскачества находили в других молочных продуктах следы антибиотиков, плесени и других не самых приятных и полезных веществ. Увы, фальсификаты «молочки» по цене натурального продукта тоже можно найти на полках магазинов.