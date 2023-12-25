«Думала, умру»: врачи в Югре спасли женщину, у которой прямо в поезде «пошел» камень из почки

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готова продолжить свое прерванное путешествие. Еще несколько дней она проведет под наблюдением лечащего врача-уролога, затем ей уберут стент и дадут рекомендации. Новый год, как и планировала, Людмила встретит уже в кругу близких людей, а не на больничной койке.