«Думала, умру»: врачи в Югре спасли женщину, у которой прямо в поезде «пошел» камень из почки

Людмила ехала в поезде в Челябинск навестить детей, когда внезапно почувствовала себя плохо — закололо в боку, да так сильно, что за несколько часов состояние ухудшилось до критического. Из поезда женщина попала прямиком на операционный стол в тяжелейшем состоянии.
Стало плохо в поезде
Людмила почувствовала себя плохо в поезде, когда он подъезжал к Нижневартовску. На станции ей вызвали скорую, врачи сделали укол, предложили поехать в больницу, но женщина отказалась. Еще через несколько часов пути боль стала просто невыносимой.
«Минут через двадцать после Сургута я начала задыхаться, начались такие боли! Я уже подумала, что умираю», — вспоминает события того дня пациентка,
Привезли Людмилу в тяжелейшем состоянии, у нее был сепсис, упало давление, наблюдались очень выраженные воспалительные изменения в крови.
Камень вышел из почки
«Основное заболевание пациентки — мочекаменная болезнь. Скорее всего, в поезде ее растрясло, камень из почки вышел и застрял в мочеточнике», — говоририт Шамси Марданлы, врач-уролог хирургического отделения БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
Из-за застрявшего камня моча не могла попасть в мочевой пузырь и накапливалась в почке. В итоге бактериальная масса попала в общий системный кровоток, что привело к таким серьезным осложнениям.
Операцию выполнили малоинвазивным способом — эндоскопическим методом, без разрезов, через естественные мочевыводящие пути. Это золотой стандарт лечения мочекаменной болезни.
После операции пациентке установили дренаж, внутренний стент, чтобы нормализовать отток мочи, и еще пять дней Людмила провела в отделении реанимации — врачи продолжили борьбу за ее жизнь.
Новый год встретит с родными
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готова продолжить свое прерванное путешествие. Еще несколько дней она проведет под наблюдением лечащего врача-уролога, затем ей уберут стент и дадут рекомендации. Новый год, как и планировала, Людмила встретит уже в кругу близких людей, а не на больничной койке.
Врачи предупреждают: чтобы не оказаться в подобной ситуации, стоит хотя бы раз в год делать УЗИ почек, даже если ничего не болит. Это позволит обнаружить в почках мелкие конкременты, а своевременное обращение к урологу и выполнение его назначений не позволят развиться осложнениям.