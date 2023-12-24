Два признака, по которым можно определить невяжущую хурму

Кстати, как ранее рассказывали в Роскачестве, отличить в магазине невяжущие сорта хурмы можно по форме. Обычно она круглая или немного уплощенная в отличие от вяжущих сортов — у тех она, как правило, коническая. Правда, как уточняли в организации, плоды невяжущих сортов достаточно жесткие, хрусткие и слишком мягкими стать не могут.