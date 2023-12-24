Два признака, по которым можно определить невяжущую хурму

Своим вяжущим действием хурма обязана обилию дубильных веществ — танинов, которых особенно много в незрелых плодах. По словам Натальи Юровой, старшего преподавателя кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, избыток танинов может даже вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.
Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения
«Дубильное действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими важными органическими молекулами. В медицине танины входят в состав вяжущих лекарственных средств, противоядий, например при отравлении солями свинца или ртути, лекарств от диареи и геморроя, а также кровоостанавливающих средств», — добавляет Наталья Юрова.
Конечно, можно дожидаться, пока хурма созреет окончательно и потеряет свою терпкость. Но некоторые сорта ягоды к этому моменту превращаются в нечто желеобразное и могут потерять аппетитный вид.
А можно просто выбирать определенные сорта, у которых изначально нет терпкости. По словам Наталья Юровой, к таким относятся те, которые образовались после опыления. Такие плоды можно отличить по двум признакам:
у них есть семена,
цвет их мякоти при созревании темнеет — вплоть до темно-коричневого цвета.
Как говорит специалист, к этой группе относятся также корольковые или шоколадные сорта.
Вяжущая же хурма — это обычно плоды, образовавшиеся без опыления, они не содержат семян, а цвет своей мякоти при созревании не меняют, чаще всего она оранжевая. Терпкость они теряют только после окончательного созревания, когда мякоть приобретает желеобразную текстуру.
Кстати, как ранее рассказывали в Роскачестве, отличить в магазине невяжущие сорта хурмы можно по форме. Обычно она круглая или немного уплощенная в отличие от вяжущих сортов — у тех она, как правило, коническая. Правда, как уточняли в организации, плоды невяжущих сортов достаточно жесткие, хрусткие и слишком мягкими стать не могут.
Кому нельзя хурму
В спелой хурме действительно очень много полезных веществ. Так, в 100 граммах ягоды есть:
сахара (25% суточной нормы);
витамин С (до 55% суточной нормы);
железо;
магний;
калий.
«Благодаря большому содержанию витамина С, а также бактерицидным свойствам хурма способна повысить сопротивляемость организма к болезням и очень полезна в сезон простуд, а также при истощении — как нервном, так и физическом. Кроме того, эти плоды благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом», — перечисляет Наталья Юрова.
Несмотря на многочисленные плюсы, некоторым людям от хурмы все же надо отказаться. Например, тем, кто:
перенес недавно операции (из-за высокого содержания танина),
страдает сахарным диабетом (из-за большого количества сахаров).
Также надо помнить, что увлечение хурмой, особенно натощак, может привести к образованию так называемого фитобезоара и кишечной непроходимости — велик риск реально оказаться на операционном столе. Как рассказывала ранее Мария Антипова, заведующая эндоскопическим отделением Мариинской больницы, от образования фитобезоаров в желудке полностью не застрахован ни один человек, но есть причины, повышающие эту вероятность. Среди них — заболевания желудка, например так называемый «ленивый» желудок, пожилой возраст.
От одной хурмы, конечно, ничего не будет, но есть ее натощак и килограммами — плохая затея. По словам врача, проблема в том, что самому человеку быстро заподозрить кишечную непроходимость из-за хурмы трудно. Безоары проявляются традиционными симптомами нарушения пищеварения: тяжестью и болью в животе, тошнотой, рвотой.