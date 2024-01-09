«Думайте о субботе»: оригинальные способы войти в режим после праздников

Обед пропускать не стоит ни в коем случае. Если вы хотите как можно быстрее войти в привычный ритм, упор стоит делать на белковые продукты. Белок — главный строительный материал для наших клеток и тканей. Без белка не будет нормального уровня железа, а значит, не будет энергии и сил . Выбирайте пищу, которая вам будет больше по вкусу, — подойдут птица, рыба, говяжье мясо или бобы.