«Думайте о субботе»: оригинальные способы войти в режим после праздников

Трудно поверить, но новогодние праздники закончились, настала пора трудовых будней. Выходить с каникул на работу довольно тяжело, особенно если вы успели основательно сбить режим.
Как помочь себе быстрее вернуться в привычный ритм? Несколько рабочих советов в своем
Думайте о субботе и не пропускайте обед
Первый неординарный совет: помечтайте о том, каким будет ваш выходной после рабочей недели. Постарайтесь продумать его до мелочей: чем вы займетесь, как будете отдыхать. Мысли о том, что уже совсем скоро вы снова расслабитесь, помогут легче и проще перенести первые в этом году рабочие дни.
Кроме того, нелишним будет после каникул провести полноценное обследование здоровья. Дело в том, что затяжные праздники наносят урон нашему организму. Ночные застолья с тазиками салатов не идут на пользу поджелудочной, а обилие жирной и сладкой пищи снижает уровень белка, железа и витамина В12. Однако принимать бездумно биодобавки и витамины — не лучшая идея, так что сначала стоит сдать анализы.
Есть один яркий маркер, что вам пора к врачу. Если по утрам после каникул вы не испытываете чувство голода, стоит сделать УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком — возможно, с вашим желчным пузырем есть проблемы.
Чтобы первые рабочие дни прошли для вас не так болезненно, постарайтесь чаще делать перерывы. Выполняйте свои обязанности в обычном режиме, но оставляйте время для небольшого отдыха и похода за чашечкой кофе.
Обед пропускать не стоит ни в коем случае. Если вы хотите как можно быстрее войти в привычный ритм, упор стоит делать на белковые продукты. Белок — главный строительный материал для наших клеток и тканей. Без белка не будет нормального уровня железа, а значит, не будет энергии и сил. Выбирайте пищу, которая вам будет больше по вкусу, — подойдут птица, рыба, говяжье мясо или бобы.
Поработайте над сном
Следующий шаг для тех, кто хочет как можно быстрее прийти в себя, — нормализация сна. Откажитесь от привычки перед сном залипать в телефон или экран монитора. Вашему мозгу нужен отдых, иначе он полночи потратит на переваривание информации. Возьмите за правило проветривать перед сном. Спать лучше в прохладе. Кроме того, духота провоцирует ощущение разбитости. Не забывайте задергивать шторы, а при необходимости еще и используйте маску для сна.
Ложиться спать лучше в одно и то же время. В идеале засыпать нужно примерно в 22.30. Тогда организм сможет активно вырабатывать важные гормоны: дофамин, серотонин, мелатонин.
Встать вовремя после долгих новогодних каникул — отдельный подвиг. Сделайте над собой усилие и постарайтесь подняться, даже если очень хочется поспать еще пять минуточек. Так вы сможете избежать инерции сна и быть более бодрым. А чтобы снизить стресс по утрам, постарайтесь поставить более спокойную мелодию на будильник — так его звук не будет провоцировать внезапный выброс адреналина.