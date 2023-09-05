Диетолог Платонова объяснила, что произойдет с организмом, если пить кофе с лимоном

Кофе с лимоном — напиток на любителя и ценителя. Не каждому нравится его специфический вкус. Но многие уверены: именно добавление лимона делает кофе идеальным напитком для худеющих. Так ли это на самом деле? Как вообще влияет на организм регулярное употребление кофе с лимоном?
Что по этому поводу говорят врачи, выяснил «Доктор Питер».
Диетолог, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, основательница центра коррекции фигуры в Казани, ведет блог о здоровом образе жизни, приглашенный спикер марафонов и курсов
Худеем с пользой
«Формула снижения веса проста: потреблять калорий меньше, чем тратить, — рассказывает диетолог Галина Платонова. — При этом выбор за вами — съедать два гамбургера в день и при этом не слезать с дивана или полноценно питаться и быть физически активным. Второй вариант при условии дефицита калорий гарантирует не только снижение веса, но и здоровье, молодость и красоту».
Для того чтобы ускорить процесс похудения, есть много рецептов и сочетаний продуктов, в том числе и добавление в рацион кофе с лимоном.
Что будет, если пить кофе с лимоном
Улучшается пищеварение и разгоняется метаболизм. Этому способствуют и лимон, и кофе, но последний — в большей степени.
Кофеин бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, из-за чего обменные процессы в организме становятся быстрее. Лимон повышает эластичность сосудов, делая ускорение работы сердца более безопасным.
За счет мочегонного свойства кофе и слабительного свойства лимона происходит детоксикация и очищение организма от шлаков.
И в кофе, и в цитрусовых много антиоксидантов, помогающих восстановлению клеток и тканей. Витамин С в составе лимона стимулирует выработку коллагена.
Кофе вызывает окислительные процессы в организме, лимон — ощелачивает, тем самым нейтрализует отрицательное воздействие кофеина на кислотность желудка.
«Оба эти продукта ускоряют обменные процессы в организме, а в сочетании эти свойства удваиваются. Ускоренный метаболизм — один из важных факторов, способствующих снижению веса. Так что этот напиток можно вполне считать помощником в похудении», — отмечает Галина Платонова.
Можно не всем
«Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе противопоказан в принципе, остальным советую не выпивать больше двух чашек в день, чтобы чрезмерно не нагружать сердце, — говорит эксперт. — Кофе с лимоном при гастрите и заболеваниях ЖКТ может привести к обострениям и осложнениям. Также его нельзя пить натощак людям, склонным к аллергическим реакциям».
Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники Point of Care
Кофе и лимон: что говорят ученые
«Действительно, есть
Остается открытым другой вопрос: действительно ли кофе важен для похудения или есть более эффективные методы? Врач ссылается на
«Но гораздо лучше с точки зрения поддержания здоровья и сохранения результата все же