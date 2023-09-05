Диетолог Платонова объяснила, что произойдет с организмом, если пить кофе с лимоном

«Формула снижения веса проста: потреблять калорий меньше, чем тратить, — рассказывает диетолог Галина Платонова. — При этом выбор за вами — съедать два гамбургера в день и при этом не слезать с дивана или полноценно питаться и быть физически активным. Второй вариант при условии дефицита калорий гарантирует не только снижение веса, но и здоровье, молодость и красоту».