Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Диетолог Платонова объяснила, что произойдет с организмом, если пить кофе с лимоном

Можно ли считать кофе с лимоном идеальным напитком для худеющих? Есть ли у него особые свойства и какое в целом воздействие он оказывает на наш организм? На вопросы «Доктора Питера» ответили врачи.

5 сентября 2023
кофе с лимоном
Источник:
iStockphoto

Кофе с лимоном — напиток на любителя и ценителя. Не каждому нравится его специфический вкус. Но многие уверены: именно добавление лимона делает кофе идеальным напитком для худеющих. Так ли это на самом деле? Как вообще влияет на организм регулярное употребление кофе с лимоном?

Что по этому поводу говорят врачи, выяснил «Доктор Питер».

Галина Платонова
Диетология

Диетолог, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, основательница центра коррекции фигуры в Казани, ведет блог о здоровом образе жизни, приглашенный спикер марафонов и курсов

Худеем с пользой

«Формула снижения веса проста: потреблять калорий меньше, чем тратить, — рассказывает диетолог Галина Платонова. — При этом выбор за вами — съедать два гамбургера в день и при этом не слезать с дивана или полноценно питаться и быть физически активным. Второй вариант при условии дефицита калорий гарантирует не только снижение веса, но и здоровье, молодость и красоту».

Для того чтобы ускорить процесс похудения, есть много рецептов и сочетаний продуктов, в том числе и добавление в рацион кофе с лимоном.

Читайте также

Что будет, если пить кофе с лимоном

  1. Улучшается пищеварение и разгоняется метаболизм. Этому способствуют и лимон, и кофе, но последний — в большей степени.

  2. Кофеин бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, из-за чего обменные процессы в организме становятся быстрее. Лимон повышает эластичность сосудов, делая ускорение работы сердца более безопасным.

  3. За счет мочегонного свойства кофе и слабительного свойства лимона происходит детоксикация и очищение организма от шлаков.

  4. И в кофе, и в цитрусовых много антиоксидантов, помогающих восстановлению клеток и тканей. Витамин С в составе лимона стимулирует выработку коллагена.

  5. Кофе вызывает окислительные процессы в организме, лимон — ощелачивает, тем самым нейтрализует отрицательное воздействие кофеина на кислотность желудка.

«Оба эти продукта ускоряют обменные процессы в организме, а в сочетании эти свойства удваиваются. Ускоренный метаболизм — один из важных факторов, способствующих снижению веса. Так что этот напиток можно вполне считать помощником в похудении», — отмечает Галина Платонова.

Читайте также

Можно не всем

«Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе противопоказан в принципе, остальным советую не выпивать больше двух чашек в день, чтобы чрезмерно не нагружать сердце, — говорит эксперт. — Кофе с лимоном при гастрите и заболеваниях ЖКТ может привести к обострениям и осложнениям. Также его нельзя пить натощак людям, склонным к аллергическим реакциям».

Андрей Якушев
Терапия, гастроэнтерология

Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники Point of Care

Кофе и лимон: что говорят ученые

«Действительно, есть ряд исследований, подтверждающих, что кофе и кофеин, содержащийся в нем, способствуют как общей потере веса, так и жировой массы, — рассказал врач-гастроэнтеролог Александр Якушев. — Связывают это со способностью кофеина увеличивать метаболизм. В то же время нет исследований, выявивших значительную роль лимона в этом процессе. Получается, что пить кофе для похудения можно, а вот лимон как раз использовать необязательно».

Остается открытым другой вопрос: действительно ли кофе важен для похудения или есть более эффективные методы? Врач ссылается на исследование длительностью 24 недели с участием 126 человек, которое показало, что средняя потеря жировой массы при употреблении кофе составила 4%.

«Но гораздо лучше с точки зрения поддержания здоровья и сохранения результата все же считается пересмотр привычек в пользу здорового сбалансированного питания и регулярной физической активности, — резюмирует Александр Якушев. — Если вы в процессе похудения и любите кофе, то можете добавить этот напиток без сахара и жирных сливок в свое меню».

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Правильное питание