Диетолог Осинов объяснил, почему надо съедать 2 ложки майонеза каждый день

Майонез — один из самых популярных соусов, который разве что не добавляют в десерты. Есть шутка, что с майонезом можно съесть даже самое невкусное блюдо. Правда, диетологи обычно предупреждают: майонез лучше исключить из рациона, он слишком калориен и особенно опасен при нагревании.
Врач-диетолог
В чем польза майонеза
Даже самый жирный майонез не так уж вреден,
Обычно холестерин демонизируют, но он и правда нужен для деления клеток, выработки гормонов и синтеза витамина D, объяснил врач. Холестерин содержится в том числе в яйцах, которые входят в состав майонеза.
Доктор предупреждает, что полезны для здоровья две чайные ложки майонеза в день. Если превысить дозу, вы получите не терапевтический эффект от соуса, а только вред.
Другое мнение
Ранее врач-эндокринолог объяснила, что особенно опасен для здоровья майонез, если его добавлять в разные блюда, а еще — нагревать.
«Майонез с продуктами охотно вступает в реакцию Майяра, которую по праву называют самой вкусной химической реакцией, —
А при нагревании, если вы что-то запекаете с майонезом, этот синтез идет еще быстрее. По сути, вы просто травите свой организм. Ну и не забываем, что майонез очень калориен: в 100 г — 680 ккал.
Как сделать домашний майонез (получается у всех)
Для того чтобы майонез получился, нужен погружной блендер. Тогда для его приготовления понадобится не больше 5 минут. Вот простой рецепт.
Возьмите неширокую посуду — прозрачный стакан-емкость от блендера, например.
Рафинированное растительное масло — 180-200 г (масло с запахом или оливковое может дать привкус, который не всем понравится).
Одно яйцо.
0,5 ч.л. горчицы (или по вашему вкусу).
По 0,5 ч.л соли и сахара (ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения).
1 ст.л. лимонного сока (можно уксус).
В результате выйдет 200-220 г майонеза. Если вам понадобится больше, сделайте еще порцию, но не меняйте количество ингредиентов: майонез может не получиться.
В чашу аккуратно разбейте яйцо — так, чтобы желток остался целым, не поплыл. Не важно, из холодильника оно или теплое.
Добавьте в чашу к яйцу растительное масло, положите все оставшиеся ингредиенты (можете сначала чуть меньше, чем написано в рецепте, а досолить и добавить сахар допускается и позже). Ничего смешивать не надо.
Возьмите погружной блендер, накройте им желток, прижмите насадку ко дну чаши, включите блендер на максимальную скорость и держите плотно первые 10 секунд, не отрывая от дна. Вы увидите, как из отверстий в насадке начнет появляться белый майонез — так желток взаимодействует с маслом и происходит процесс эмульгации.
Затем начните взбивать майонез, поднимая насадку вверх-вниз, процесс пойдет быстрее, и уже через минуту-полторы вы получите однородную массу — ваш домашний майонез.
Попробуйте на вкус и, если вам покажется необходимым, добавьте к майонезу еще соли, или сахара, или лимона.