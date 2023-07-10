Диетолог Осинов объяснил, почему надо съедать 2 ложки майонеза каждый день

В чашу аккуратно разбейте яйцо — так, чтобы желток остался целым, не поплыл. Не важно, из холодильника оно или теплое.

Добавьте в чашу к яйцу растительное масло, положите все оставшиеся ингредиенты (можете сначала чуть меньше, чем написано в рецепте, а досолить и добавить сахар допускается и позже). Ничего смешивать не надо.

Возьмите погружной блендер, накройте им желток, прижмите насадку ко дну чаши, включите блендер на максимальную скорость и держите плотно первые 10 секунд, не отрывая от дна. Вы увидите, как из отверстий в насадке начнет появляться белый майонез — так желток взаимодействует с маслом и происходит процесс эмульгации.

Затем начните взбивать майонез, поднимая насадку вверх-вниз, процесс пойдет быстрее, и уже через минуту-полторы вы получите однородную массу — ваш домашний майонез.