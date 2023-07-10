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Диетолог Осинов объяснил, почему надо съедать 2 ложки майонеза каждый день

«Майонез — это вредный продукт» — так говорят многие диетологи. Но не все врачи с этим согласны, некоторые считают, что пару ложек популярного соуса раз в день есть даже полезно.

10 июля 2023
майонез
Источник:
iStockphoto

Майонез — один из самых популярных соусов, который разве что не добавляют в десерты. Есть шутка, что с майонезом можно съесть даже самое невкусное блюдо. Правда, диетологи обычно предупреждают: майонез лучше исключить из рациона, он слишком калориен и особенно опасен при нагревании.

Против мнения большинства выступил врач-диетолог Никита Осинов. Он считает, что пара ложек майонеза в день даже полезна для здоровья.

Никита Осинов
Медицина, диетология

Врач-диетолог

В чем польза майонеза

Даже самый жирный майонез не так уж вреден, заявил врач-диетолог Никита Осинов изданию «Кубанские новости». По его словам, польза популярного соуса, который сделан в домашних условиях из яиц, растительного масла с добавлением горчицы, лимонного сока и специй, в том, что он содержит необходимый для организма холестерин.

Обычно холестерин демонизируют, но он и правда нужен для деления клеток, выработки гормонов и синтеза витамина D, объяснил врач. Холестерин содержится в том числе в яйцах, которые входят в состав майонеза.

Доктор предупреждает, что полезны для здоровья две чайные ложки майонеза в день. Если превысить дозу, вы получите не терапевтический эффект от соуса, а только вред.

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Другое мнение

Ранее врач-эндокринолог объяснила, что особенно опасен для здоровья майонез, если его добавлять в разные блюда, а еще — нагревать.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

«Майонез с продуктами охотно вступает в реакцию Майяра, которую по праву называют самой вкусной химической реакцией, — объяснила врач Зухра Павлова. — Это синтез конечных продуктов гликирования (advanced glycation end-products), тех самых, которые способствуют набору веса, развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, повышают риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

А при нагревании, если вы что-то запекаете с майонезом, этот синтез идет еще быстрее. По сути, вы просто травите свой организм. Ну и не забываем, что майонез очень калориен: в 100 г — 680 ккал.

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Как сделать домашний майонез (получается у всех)

Для того чтобы майонез получился, нужен погружной блендер. Тогда для его приготовления понадобится не больше 5 минут. Вот простой рецепт.

  • Возьмите неширокую посуду — прозрачный стакан-емкость от блендера, например.

  • Рафинированное растительное масло — 180-200 г (масло с запахом или оливковое может дать привкус, который не всем понравится).

  • Одно яйцо.

  • 0,5 ч.л. горчицы (или по вашему вкусу).

  • По 0,5 ч.л соли и сахара (ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения).

  • 1 ст.л. лимонного сока (можно уксус).

В результате выйдет 200-220 г майонеза. Если вам понадобится больше, сделайте еще порцию, но не меняйте количество ингредиентов: майонез может не получиться.

  • В чашу аккуратно разбейте яйцо — так, чтобы желток остался целым, не поплыл. Не важно, из холодильника оно или теплое.

  • Добавьте в чашу к яйцу растительное масло, положите все оставшиеся ингредиенты (можете сначала чуть меньше, чем написано в рецепте, а досолить и добавить сахар допускается и позже). Ничего смешивать не надо.

  • Возьмите погружной блендер, накройте им желток, прижмите насадку ко дну чаши, включите блендер на максимальную скорость и держите плотно первые 10 секунд, не отрывая от дна. Вы увидите, как из отверстий в насадке начнет появляться белый майонез — так желток взаимодействует с маслом и происходит процесс эмульгации.

  • Затем начните взбивать майонез, поднимая насадку вверх-вниз, процесс пойдет быстрее, и уже через минуту-полторы вы получите однородную массу — ваш домашний майонез.

  • Попробуйте на вкус и, если вам покажется необходимым, добавьте к майонезу еще соли, или сахара, или лимона.

Автор текста:Анна Майская
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