Во сколько есть вечером

- Попробуйте успевать ужинать до восьми часов вечера, а после этого не есть ничего калорийного, — заявил Майкл Мосли. — То, что вы едите перед сном, задержится в вашем организме гораздо дольше и не позволит вам худеть и сбрасывать вес. Ужиная раньше восьми вечера и не перекусывая до самого завтрака, вы увеличиваете время, в течение которого ваше тело сжигает жир.

Добавим, что активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 21:00.

Врач обращает внимание, что полностью исключать ужин не стоит. Он должен составлять 30% от дневного рациона. Это важный прием пищи, и отказываться от него нельзя. Когда вы мучаетесь от голода, то организм активно производит гормон стресса кортизол, который в свою очередь заставляет запасать жир.

Поэтому, чтобы худеть, надо есть, как бы парадоксально это ни звучало.

Главное — кладите в тарелку вечером легкую белковую еду — рыбу, тушеную курицу, а к ней — овощные салаты. Тогда вам не захочется есть, вы сохраните чувство сытости и не ляжете спать голодным.