Диетолог и автор множества книг для желающих похудеть рассказал, что очень важно назначать свой ужин на определенное время вечером — не позже конкретного часа. Это поможет организму эффективно расходовать калории.
По словам доктора Майкла Мосли, которые приводит
Во сколько есть вечером
- Попробуйте успевать ужинать до восьми часов вечера, а после этого не есть ничего калорийного, — заявил Майкл Мосли. — То, что вы едите перед сном, задержится в вашем организме гораздо дольше и не позволит вам худеть и сбрасывать вес. Ужиная раньше восьми вечера и не перекусывая до самого завтрака, вы увеличиваете время, в течение которого ваше тело сжигает жир.
Добавим, что активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 21:00.
Врач обращает внимание, что полностью исключать ужин не стоит. Он должен составлять 30% от дневного рациона. Это важный прием пищи, и отказываться от него нельзя. Когда вы мучаетесь от голода, то организм активно производит гормон стресса кортизол, который в свою очередь заставляет запасать жир.
Поэтому, чтобы худеть, надо есть, как бы парадоксально это ни звучало.
Главное — кладите в тарелку вечером легкую белковую еду — рыбу, тушеную курицу, а к ней — овощные салаты. Тогда вам не захочется есть, вы сохраните чувство сытости и не ляжете спать голодным.
Кстати, привычка ужинать задолго до сна помогает снизить риск развития рака — об этом
Жуйте правильно
Ранее доктор Майкл Мосли рассказывал, что есть одно простое правило, которое поможет похудеть, даже если вы большой любитель вкусно поесть. Надо лишь правильно жевать.
- Скорость, с которой мы едим наш ужин или обед, гораздо меньше влияет на метаболизм, чем твердость пищи, попадающей в наш желудок, — объяснил Майкл Мосли
О подобной тактике для худеющих — жевать любую еду как можно дольше, 33 раза каждый кусочек, рассказывала и врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это поможет съесть гораздо меньше и таким образом снизить калорийность рациона.