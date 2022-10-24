Саморазвитие

— Истинная личность формируется за счет самовоспитания и саморазвития, — продолжает психолог. — Андрей Кончаловский в свои 83 года написал : «Если человек все время находится в комфорте — он деградирует. Человек очень быстро становится животным, когда у него все есть и ему ничего не надо желать. Лично я думаю, что самый большой кайф — это каждый день что-то узнавать и запоминать. Либо каждый день видеть хоть какой-то прогресс… У каждого человека есть лимит. Стремление превосходить его — день за днем — основа всех, как мне кажется, мудростей человеческих».

Для нашего саморазвития важно постоянно бросать вызов самому себе, делать то, что нас пугает. Часто это означает шаг навстречу неизвестному, риск, испытание самого себя. Это очень сложно, особенно, если всю свою жизнь человек жил «на всем готовом» и не привык действовать таким образом. В юности выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое легче. Однако с возрастом мы настолько привыкаем к своей рутине, «вживаемся» в нее, что сами не позволяем себе развиваться дальше.

Внутренний голос

Личность — это не тот, кто усвоил социальные нормы и стереотипы, а тот, кто способен совершать выбор, строить собственную линию поведения и нести ответственность за совершенный выбор. Поэтому умение слышать себя, то есть отличать свои желания от навязанных извне — это тоже один из важных факторов формирования нас как личности.

Благодаря следованию своему внутреннему зову, мы можем преодолеть все, что угодно.