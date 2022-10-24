То, какими мы становимся, зависит от очень многих событий в нашей жизни — начиная с момента, где и в какой семье мы родились, куда потом переехали, и с кем чаще всего приходилось общаться. Личность — это набор черт характера, которые и делают человека индивидуальностью, отличной и непохожей ни на кого другого. Так какие события активируют в нас эти самые черты?
Что определяет развитие личности
Генетическая информация личности
— С самого рождения человек уже несет в себе определенные предпосылки (уточняющую базу) для своего развития, — объясняет психолог Гульнара Салимова. — Невозможно игнорировать генетически обусловленные характеристики личности, а также предрасположенности в освоении каких-либо навыков членов отдельно взятой семьи. Каждый человек является продолжением и носителем информации своего рода. Например, одни — интеллектуалы, другие — артисты, одни хорошо развиты физически, другие — тонко чувствующие искусствоведы.
Взаимодействие человека и окружающей среды
— Под окружающей средой понимаются и люди, которые человека окружают, и место рождения, и климат, — говорит психолог. — Один и тот же человек в пасмурной Англии будет развиваться по одному пути, а в солнечной Азии — по другому. Накладывают свой отпечаток и социо-культурные различия. Одна и та же семья при смене места жительства каждый раз будет принимать новые правила жизни, потому что это закон выживания. Независимо от тех культурных устоев, которые прошиты на генетическом уровне, развитие каждого члена семьи будет меняться при каждом переезде.
Влияние социума
— Есть правила общества, государства и других систем, которые созданы людьми с целью упорядочивания жизни людей, — отмечает эксперт. — «Системный порядок» — это не свободное течение жизненной энергии творчества. Поэтому иногда правила противоречат внутренней потребности развития отдельной личности — они ее сжимают и ограничивают. Ну, например, родился ты женщиной в Ираке, где запрещено учиться или нет возможности проявить себя в полной мере как стилист одежды, тогда ты уже вынужден или эту реализацию отложить или подстраиваться, или искать возможность переехать в другое общество.
— Когда мы произносим слово «личность», нам на ум сразу приходят ассоциации исключительно какого-то вау-эффекта. Мол, какая сильная личность! Но справедливости ради — это не совсем верно, — обращает внимание психолог Юлия Кельх. — Ведь личность может быть разной — как сильной, так и слабой. Этот диапазон во многом определяется именно из детства, в том числе и от родительского примера — насколько умело ребенок смог отстоять свои желания, настолько и утвердилось в нем умение добиваться желаемого.
В дальнейшем в жизни — практически любая ситуация с той или иной силой влияет на нас и как бы «лепит» нас. Будем ли мы цельной и мягкой фигурой? Или мы давно уже превратились в замерзший жесткий комок?
Что важно — в этой жизни можно изменить все. В том числе и переформатировать собственную личность, если чувствуется что что-то не так… Как говорится — было бы желание.
Отец — для девочки, мать — для мальчика
— На убеждения и самооценку человека влияет коммуникация со значимым взрослым, — рассказывает психолог Вячеслав Кочерыжкин. — Для девочки крайне важно наличие отца. И не просто его существование поблизости, а полноценные отношения с ним, без иерархии, но с четким соблюдением личных границ, где девочка получает поддержку, внимание и заботу, одновременно с этим учится уважать мужчину и взаимодействовать с ним в рамках диалога. Безопасная зависимость, в которой ее потребности слышат, но и она знает о потребностях других людей, понимает их и учитывает.
Для мальчика важнее мама и ее общение с отцом.
— К сожалению, очень часто из мальчика пытаются воспитать удобного мужчину, который обязан заслужить внимание матери, соответствовать ее ожиданиям, чтобы получить поддержку и любовь. Это приводит к деструктивной модели взаимодействия как с противоположным полом, так и в других формах коммуникации. В будущем и такие мужчины нередко становятся абьюзерами, либо подавляют свои личные границы и попадают в отношения, где их не уважают, — говорит психолог.
Поступки
— Личность строит себя через поступки, — рассказывает психолог Валерий Гут. — С раннего детства, совершая поступки, человек поднимает определенные мотивы на все более высокую иерархию и закрепляет их там. Тем самым он все больше укрепляет себя как личность.
Поступок — это не каждое действие, а только то, которое требует внутреннего усилия, в котором идет борьба мотивов, и где вы выбираете более высокий его уровень.
Саморазвитие
— Истинная личность формируется за счет самовоспитания и саморазвития, — продолжает психолог. — Андрей Кончаловский в свои 83 года написал: «Если человек все время находится в комфорте — он деградирует. Человек очень быстро становится животным, когда у него все есть и ему ничего не надо желать. Лично я думаю, что самый большой кайф — это каждый день что-то узнавать и запоминать. Либо каждый день видеть хоть какой-то прогресс… У каждого человека есть лимит. Стремление превосходить его — день за днем — основа всех, как мне кажется, мудростей человеческих».
Для нашего саморазвития важно постоянно бросать вызов самому себе, делать то, что нас пугает. Часто это означает шаг навстречу неизвестному, риск, испытание самого себя. Это очень сложно, особенно, если всю свою жизнь человек жил «на всем готовом» и не привык действовать таким образом. В юности выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое легче. Однако с возрастом мы настолько привыкаем к своей рутине, «вживаемся» в нее, что сами не позволяем себе развиваться дальше.
Внутренний голос
Личность — это не тот, кто усвоил социальные нормы и стереотипы, а тот, кто способен совершать выбор, строить собственную линию поведения и нести ответственность за совершенный выбор. Поэтому умение слышать себя, то есть отличать свои желания от навязанных извне — это тоже один из важных факторов формирования нас как личности.
Благодаря следованию своему внутреннему зову, мы можем преодолеть все, что угодно.
Какие события в жизни формируют нас как личность
— Неудачи и самые тяжелые события, которые воспринимаются как удары судьбы, формируют нашу личность, — говорит психолог Валерий Гут. — Проблемы — это естественная часть жизни, и именно она помогает нам расти.
Сталкиваясь с трудностями, человек встает перед выбором: сдаться или пойти до конца. И чаще он выбирает бежать. Мы избегаем проблем и считаем это мудрым решением, но этим бегством мы загоняем себя в ловушку. Проблема в сознании вырастает до уровня нерешаемой, а мы превращаемся в мышку — начинаем прятаться и приспосабливаться.
Страхи и бегство разрушают, а не формируют. Личность растет только тогда, когда метаболизирует проблему. Справились с маленькой проблемой — выросли чуть-чуть, справились с большой — рост будет огромным.
Поэтому — скажите трудностям «привет», познакомьтесь с ними поближе и подумайте, с какой стороны к ним лучше подступиться. Решить проблему — значит полностью обернуть ее в свою пользу. Даже если на это уйдет месяц, год или даже больше.
Лучше взять за правило не убегать от проблем, а каждый раз находить изящные решения и тренировать навыки, чтобы претворять эти решения в жизнь. Это и будет формировать нас как личность и способствовать нашему личностному росту.
— В личностной работе не нужно торопиться и ждать каких-то быстрых результатов. Личность должна прорабатываться долго и постепенно. Какие-то вещи проявят себя только через несколько лет, но работать над ними нужно каждый день, — резюмирует психолог.