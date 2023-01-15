Действует как сглаз: почему о своих мечтах и желаниях никому нельзя рассказывать

— Возможно, многие замечали, что, если много и часто рассказывать всем подряд о своих планах, вероятность того, что они не реализуются, существенно возрастает. В этом и заключается главная ошибка! И дело тут не в сглазе и прочих суевериях, и не в том, что кто-то будет вам мешать. Причина в особенностях нейрофизиологии, — говорит эксперт.

Почему так происходит

Ученые провели множество исследований, после которых единогласно пришли к выводу: мозг, особенно та его часть, которая отвечает за бессознательные процессы, не делает особых различий между реально происходящими событиями и нашими мыслями или воспоминаниями о них.

Воспоминание или размышление о неприятной или стрессовой ситуации может вызывать почти такие же эмоциональные и даже физиологические реакции, как сам стресс.