Действует как сглаз: почему о своих мечтах и желаниях никому нельзя рассказывать

Все люди постоянно что-то планируют: начиная от простого похода в кино и заканчивая крупной покупкой или отпуском летом. Почему же, когда мы прикладываем столько усилий, наши мечты все равно идут под откос? Виноваты особенности нейрофизиологии, говорит эксперт.
— Возможно, многие замечали, что, если много и часто рассказывать всем подряд о своих планах, вероятность того, что они не реализуются, существенно возрастает. В этом и заключается главная ошибка! И дело тут не в сглазе и прочих суевериях, и не в том, что кто-то будет вам мешать. Причина в особенностях нейрофизиологии, — говорит эксперт.
Почему так происходит
Ученые провели множество исследований, после которых единогласно пришли к выводу: мозг, особенно та его часть, которая отвечает за бессознательные процессы, не делает особых различий между реально происходящими событиями и нашими мыслями или воспоминаниями о них.
Воспоминание или размышление о неприятной или стрессовой ситуации может вызывать почти такие же эмоциональные и даже физиологические реакции, как сам стресс.
— Реализация наших планов требует соответствующего усилия, подкрепленного психологическими ресурсами и мотивацией. Бесконечно рассказывая всем подряд о том, что «вот мы сейчас сделаем это и это и кааак заживем», мы заставляем себя заранее переживать удовольствие от положительного исхода, тем самым давая возможность мозгу определить успех в категорию свершившихся и испытать удовольствие по этому поводу, — раскрывает секрет Денис Долгов.
Что в итоге происходит? Мозг как бы успокаивается, соответственно, снижается уровень мотивации. Причем мы сами этого даже не осознаем. Мозг начинает перераспределять ресурсы: ведь он уверен, что их теперь можно тратить на что-то другое. И в самый важный момент этих ресурсов, мотивации и концентрации может просто не хватить.
— Поэтому, задумывая что-то, обсуждайте это только с теми, кто непосредственно вовлечен в реализацию намеченного. С остальными лучше поделиться свершившимися успехами, тем более что их вероятность в таком случае возрастет, — заключил эксперт.
Кстати
Есть люди, у которых как будто бы получается абсолютно все: и работает, и готовит вкусно, и машину водит, и дети умнички! Знаете таких? Почему одни умудряются добиваться успеха во всем, а у других в жизни ничего не получается? Объясняется все просто, считает врач, и изменить ситуацию вполне возможно. Как? Об этом читайте ЗДЕСЬ.