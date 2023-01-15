Действует как сглаз: почему о своих мечтах и желаниях никому нельзя рассказывать
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Все люди постоянно что-то планируют: начиная от простого похода в кино и заканчивая крупной покупкой или отпуском летом. Почему же, когда мы прикладываем столько усилий, наши мечты все равно идут под откос? Виноваты особенности нейрофизиологии, говорит эксперт.

Денис Долгов
Денис Долгов
Психология

Клинический психолог, гипнолог, кандидат медицинских наук

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— Возможно, многие замечали, что, если много и часто рассказывать всем подряд о своих планах, вероятность того, что они не реализуются, существенно возрастает. В этом и заключается главная ошибка! И дело тут не в сглазе и прочих суевериях, и не в том, что кто-то будет вам мешать. Причина в особенностях нейрофизиологии, — говорит эксперт.

Почему так происходит

Ученые провели множество исследований, после которых единогласно пришли к выводу: мозг, особенно та его часть, которая отвечает за бессознательные процессы, не делает особых различий между реально происходящими событиями и нашими мыслями или воспоминаниями о них.

Воспоминание или размышление о неприятной или стрессовой ситуации может вызывать почти такие же эмоциональные и даже физиологические реакции, как сам стресс.

Реализация наших планов требует соответствующего усилия, подкрепленного психологическими ресурсами и мотивацией. Бесконечно рассказывая всем подряд о том, что «вот мы сейчас сделаем это и это и кааак заживем», мы заставляем себя заранее переживать удовольствие от положительного исхода, тем самым давая возможность мозгу определить успех в категорию свершившихся и испытать удовольствие по этому поводу, — раскрывает секрет Денис Долгов.

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Что в итоге происходит? Мозг как бы успокаивается, соответственно, снижается уровень мотивации. Причем мы сами этого даже не осознаем. Мозг начинает перераспределять ресурсы: ведь он уверен, что их теперь можно тратить на что-то другое. И в самый важный момент этих ресурсов, мотивации и концентрации может просто не хватить.

— Поэтому, задумывая что-то, обсуждайте это только с теми, кто непосредственно вовлечен в реализацию намеченного. С остальными лучше поделиться свершившимися успехами, тем более что их вероятность в таком случае возрастет, — заключил эксперт.

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Кстати

Есть люди, у которых как будто бы получается абсолютно все: и работает, и готовит вкусно, и машину водит, и дети умнички! Знаете таких? Почему одни умудряются добиваться успеха во всем, а у других в жизни ничего не получается? Объясняется все просто, считает врач, и изменить ситуацию вполне возможно. Как? Об этом читайте ЗДЕСЬ.

Софья Хромова