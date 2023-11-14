Даже не замечает: именно так мужчина выдает свои тайны на первом свидании

«Если вас пригласили на прогулку в парк с последующим заходом в кафе и снова на прогулку, потенциально ваш визави активен, любит физкультуру, спорт, — говорит психолог. — Если же вы затрудняетесь распознать знаки и у вас есть вопросы к месту встречи с мужчиной, самым простым способом развеять все сомнения будет спросить: «Мне интересно: почему ты выбрал именно это место для нашего первого свидания? » Понаблюдайте за мимикой мужчины во время ответа и оцените его искренность.