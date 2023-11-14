Даже не замечает: именно так мужчина выдает свои тайны на первом свидании

Если вы давно замужем, то точно знаете все плохие и хорошие стороны характера своего супруга. А помните первое свидание с ним? Ведь уже тогда можно было раскусить многие повадки и увидеть особые склонности будущего мужа.
Психолог объясняет, как уже по первой романтической встрече понять, какими будут отношения, и четко увидеть предупреждающие об опасности «красные флаги».
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Первое свидание: ресторан или парк
«По месту, куда приглашает мужчина на первом свидании, можно понять его привычную схему поведения при встрече с незнакомой девушкой, — объяснил „Доктору Питеру“ психолог Петр Галигабаров. — Мужчина пригласит туда, где ему привычнее, где он чувствует себя увереннее».
Например, вспомните известный фильм «Москва слезам не верит». Главный положительный герой картины Гоша вывез Катерину на природу в шумную компанию друзей, которые его нахваливали.
«Другим мужчинам привычнее пригласить девушку в ресторан, бар, клуб», — продолжает психолог.
К слову, если новый знакомый приглашает девушку на прогулку в ближайший парк, необязательно он «нищеброд» и так пытается сэкономить.
«Если вас пригласили на прогулку в парк с последующим заходом в кафе и снова на прогулку, потенциально ваш визави активен, любит физкультуру, спорт, — говорит психолог. — Если же вы затрудняетесь распознать знаки и у вас есть вопросы к месту встречи с мужчиной, самым простым способом развеять все сомнения будет спросить: «Мне интересно: почему ты выбрал именно это место для нашего первого свидания?» Понаблюдайте за мимикой мужчины во время ответа и оцените его искренность.
На что еще обратить внимание на первом свидании
Сколько спиртного пьет мужчина
«Оцените количество употребляемого им алкоголя. Необязательно мужчина — алкоголик, но при употреблении большого количества спиртного он поменяет поведение на более говорящее», — отмечает Петр Галигабаров.
Как мужчина рассуждает про окружающих
«Также важно, как ведет себя ваш новый знакомый с обслуживающим персоналом — грубо или вежливо. Это позволит сделать определенные выводы», — отмечает эксперт.
Что говорит (если говорит) о своей семье и/или своих бывших
«Склонные к жестокому поведению мужчины будут вести себя агрессивно с другими (пока не с вами), а про бывших отзываться уничижительно. Отцы склонных к абьюзу мужчин как правило были жестокими, — рассказывает психолог. — Если мужчина боготворит свою маму, то попробуйте выяснить, как часто они видятся, на что он ради мамы готов, чтобы потом не страдать, живя с маменькиным сынком».
Были ли «красные флаги» у вас на первом свидании?
- 20.4%11Да, но я их не заметила, к сожалению. Теперь мучусь
- 9.3%5Да, но я быстро раскусила мужчину, не стала встречаться
- 27.8%15Нет, мой мужчина почти идеален!
- 42.6%23Нет, но в итоге он все равно оказался козлом!