На самом деле, далеко не все, что оказывается в нашей тарелке, необходимо греть. Другое дело, что сэндвичи основой рациона, например, быть не должны. Хорошо, если приемы пищи состоят из теплых, не слишком горячих блюд, отмечает диетолог.

Если делать выбор в пользу ледяного морса и холодных пирожков, например, то пищеварительные процессы действительно станут немного медленнее.

— Дело в том, что организм должен самостоятельно «подогреть» еду до температуры тела, чтобы процесс переваривания прошел легче — на это уходит больше энергии, — объясняет эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин.