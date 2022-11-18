Есть разные теории по поводу того, какое влияние на организм оказывает неразогретая пища. Некоторые вспоминают мифический эксперимент советских рентгенологов, выяснивших, что теплая еда переваривается 5 часов, а холодная — 20 минут. Из этого делается вывод, что после холодного обеда очень быстро снова захочется есть. Так ли это, объясняет эндокринолог-диетолог компании How to Eat Олег Ирышкин.
Эндокринолог-диетолог компании How to Eat.
На самом деле, далеко не все, что оказывается в нашей тарелке, необходимо греть. Другое дело, что сэндвичи основой рациона, например, быть не должны. Хорошо, если приемы пищи состоят из теплых, не слишком горячих блюд, отмечает диетолог.
Если делать выбор в пользу ледяного морса и холодных пирожков, например, то пищеварительные процессы действительно станут немного медленнее.
— Дело в том, что организм должен самостоятельно «подогреть» еду до температуры тела, чтобы процесс переваривания прошел легче — на это уходит больше энергии, — объясняет эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин.
С лишним расходом энергии, по словам врача, и связано «кусочничество» — после холодного быстрого перекуса вам кажется, что вы насытились, но проходит меньше часа, и вы снова голодны. Даже если, например, шаверма, была очень калорийной.
Холодная пища в желудке не задерживается, а спускается в кишечник, где ее поедают обитатели условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Поэтому после холодного перекуса может появиться вздутие живота, газообразование и брожение.
Однако не все специалисты по питанию поддерживают эту точку зрения. Некоторые отмечают, что существует гораздо больше факторов, влияющих на скорость переваривания вашего завтрака или обеда. Среди них — кислотность желудка, тонус ЖКТ, структура пищи. Например, с жидкой пищей, типа супов-пюре и смузи, организм справится быстрее. Важен и тип еды — если вы съели говяжий стейк, мясо может перевариваться больше двух часов, а вот банан усвоится за полчаса.
Терапевт-диетолог высшей категории Елена Касимцева
«Можно предположить, что на согревание холодной пищи уходит чуть больше энергии, но речь о незначительной разнице: 5–10 ккал», — подчеркивает Касимцева.
Кстати, ученые даже замеряли скорость переваривания пищи разной температуры. В
Но какой-то вред есть? Определенно, причем вредна как слишком холодная, так и слишком горячая пища.
К примеру, холодной едой увлекаются сыроеды, противники всякой термообработки, которая, по их мнению, разрушает все полезные микроэлементы в продуктах. Однако если у человека есть проблемы с желудком, гастрит или язва, холодная пища с большим количеством плохо перевариваемой клетчатки может отправить его прямиком в больницу.
Опасны ледяные напитки и для наших зубов — эмаль «спасибо» за такой сюрприз явно не скажет.
Любителям очень горячей еды тоже стоит поостеречься — высокая температура способствует развитию опухолей. Об этом
Ученые рекомендуют употреблять пищу и напитки при комфортной температуре 20-24 градуса.
По материалам «