Есть холодную пищу
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Есть разные теории по поводу того, какое влияние на организм оказывает неразогретая пища. Некоторые вспоминают мифический эксперимент советских рентгенологов, выяснивших, что теплая еда переваривается 5 часов, а холодная — 20 минут. Из этого делается вывод, что после холодного обеда очень быстро снова захочется есть. Так ли это, объясняет эндокринолог-диетолог компании How to Eat Олег Ирышкин.

Олег Ирышкин
Олег Ирышкин
Медицина

Эндокринолог-диетолог компании How to Eat.

На самом деле, далеко не все, что оказывается в нашей тарелке, необходимо греть. Другое дело, что сэндвичи основой рациона, например, быть не должны. Хорошо, если приемы пищи состоят из теплых, не слишком горячих блюд, отмечает диетолог. 

Если делать выбор в пользу ледяного морса и холодных пирожков, например, то пищеварительные процессы действительно станут немного медленнее.

— Дело в том, что организм должен самостоятельно «подогреть» еду до температуры тела, чтобы процесс переваривания прошел легче — на это уходит больше энергии, — объясняет эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин.

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С лишним расходом энергии, по словам врача, и связано «кусочничество» — после холодного быстрого перекуса вам кажется, что вы насытились, но проходит меньше часа, и вы снова голодны. Даже если, например, шаверма, была очень калорийной. 

Холодная пища в желудке не задерживается, а спускается в кишечник, где ее поедают обитатели условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Поэтому после холодного перекуса может появиться вздутие живота, газообразование и брожение

Однако не все специалисты по питанию поддерживают эту точку зрения. Некоторые отмечают, что существует гораздо больше факторов, влияющих на скорость переваривания вашего завтрака или обеда. Среди них — кислотность желудка, тонус ЖКТ, структура пищи. Например, с жидкой пищей, типа супов-пюре и смузи, организм справится быстрее. Важен и тип еды — если вы съели говяжий стейк, мясо может перевариваться больше двух часов, а вот банан усвоится за полчаса. 

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Терапевт-диетолог высшей категории Елена Касимцева отмечает, что некоторые пытаются питаться лишь холодной едой, чтобы сбросить вес — так как полагают, что организм тратит дополнительную энергию на то, чтобы согреть пищу. По ее словам, это пустая трата времени.  

«Можно предположить, что на согревание холодной пищи уходит чуть больше энергии, но речь о незначительной разнице: 5–10 ккал», — подчеркивает Касимцева.

Кстати, ученые даже замеряли скорость переваривания пищи разной температуры. В работе «Влияние температуры пищи на опорожнение желудка у человека» говорится, что решающее значение все же имеет не температура пищи, а особенности конкретного организма.

Но какой-то вред есть? Определенно, причем вредна как слишком холодная, так и слишком горячая пища. 

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К примеру, холодной едой увлекаются сыроеды, противники всякой термообработки, которая, по их мнению, разрушает все полезные микроэлементы в продуктах. Однако если у человека есть проблемы с желудком, гастрит или язва, холодная пища с большим количеством плохо перевариваемой клетчатки может отправить его прямиком в больницу.

Опасны ледяные напитки и для наших зубов — эмаль «спасибо» за такой сюрприз явно не скажет.

Любителям очень горячей еды тоже стоит поостеречься — высокая температура способствует развитию опухолей. Об этом пишут ученые в статье про опасность употребления горячих напитков в журнале The Lancet. Также, по данным ВОЗ, прямую связь между горячими напитками и раком подтвердили исследования, направленные на изучение 20 видов онкологических заболеваний. Риски возрастают, если температура, например, кофе и чая превышает 65 °С. 

Ученые рекомендуют употреблять пищу и напитки при комфортной температуре 20-24 градуса.

По материалам «Вокруг света».

Анжела Патракова