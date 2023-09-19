По словам клинического психолога Дениса Долгова, очень часто к нему обращаются клиенты, которые хотят стать более организованными — чтобы все успевать, ничего не забывая и все доводя до конца. При этом они рассказывают, что перепробовали разные способы борьбы со своей неорганизованностью, но тщетно — не помогают ни списки дел, ни «напоминалки» в телефоне, ни помощь родственников.
- Когда начинаешь разбираться, что именно не удалось сделать из-за нехватки времени или по забывчивости, выясняется, что в большинстве случаев не получается то, что человеку делать хоть, вроде, и нужно, но при этом неприятно, не хочется и вызывает массу негативных эмоций и делается через не могу. Крайне редко такому «неорганизованному» не хватает времени или он забывает сделать то, что ему приятно, интересно, захватывает и приносит радость, - говорит Денис Долгов.
Из этого психолог делает следующий вывод: так называемая «неорганизованность» — это часто бессознательный защитный механизм. Он позволяет не делать то, что делать не хочется.
- Как только человек пересматривает список своих активностей и начинает заниматься тем, что приносит удовольствие, от «неорганизованности» не остается и следа, — заверяет специалист.
Как перестать делать то, что не хочется
Совсем перестать делать то, что не нравится или доставляет неприятные эмоции, вряд ли получится. Есть действительно неотложные и важные дела, которые делать все-таки придется — несмотря ни на что. Но, по словам психолога Долгова, их процент реально мал. Большую же часть списка таких дел можно на самом деле вычеркнуть. Причем, без всяких «катастрофических последствий» и страданий. И начать жить счастливо.
Для этого Денис Долгов советует выписать все дела, которые вы делаете вынужденно и которые портят вам настроение, и оценить, что страшного случится, если вы перестанете их делать. Опыт подобных упражнений с клиентами психолога показал:
в 80-90% случаев не произойдет ничего катастрофичного и ужасного, а зачастую вообще не будет никаких изменений к худшему. Психолог рекомендует неприятные вещи, попавшие в эту группу, прекратить делать немедленно.
в 10-20% случаев какие-то негативные изменения наступят. Здесь эксперт советует придумать план, как свести эти последствия к минимуму и оценить, сколько времени все это займет.
- В 90-95% процентов случаев такой план придумывается довольно быстро, и его реализация занимает в среднем от 6 месяцев до 1,5 лет. Полтора года, и вы свободны, — говорит психолог.