- Когда начинаешь разбираться, что именно не удалось сделать из-за нехватки времени или по забывчивости, выясняется, что в большинстве случаев не получается то, что человеку делать хоть, вроде, и нужно, но при этом неприятно, не хочется и вызывает массу негативных эмоций и делается через не могу. Крайне редко такому «неорганизованному» не хватает времени или он забывает сделать то, что ему приятно, интересно, захватывает и приносит радость, - говорит Денис Долгов.