Что будет с организмом, если каждый день пить бульон

Первые блюда на основе различных бульонов появились в нашем питании еще в доисторические времена. Несъедобные части тушек животных, птицы или рыбы — кости, хрящи, кожу, плавники, головы и другие фрагменты — древние охотники вываривали в воде на костре. В итоге получались густые наваристые бульоны, в которые добавляли овощи и травы. Ими кормили всех членов племени от мала до велика.
Сегодня бульоны не менее популярны, но по поводу их пользы для здоровья и возможности употребления в ежедневном режиме диетологи и гастроэнтерологи, нутрициологи ведут ожесточенные споры. «Доктор Питер» решил выяснить у экспертов, чем полезен или вреден бульон, какие виды лучше выбирать для повседневного питания и что будет, если пить его каждый день.
терапевт, гастроэнтеролог
Куриный и костный — самые популярные
Бульон — это жидкость, выварка из продуктов, которая остается после варки мяса, рыбы. Первые блюда в разных культурах готовят на основе разных бульонов — мясных, из птицы, рыбных или грибных, овощных. Среди наиболее популярных бульонов лидерство делят костный говяжий бульон и куриный. Их чаще всего употребляют как основу для первых блюд, вторых и некоторых закусок (холодец, зельц), подливок.
Бульон, если он правильно приготовлен, дает блюду насыщенный вкус и правильную консистенцию. Так, в костном бульоне можно найти минералы, незаменимые аминокислоты, из которых строятся белки, коллаген и гликозаминогликаны, хондроитин, гиалуроновую кислоту, которые помогают в построении хрящей и связок.
Пищевая ценность бульона сильно различается в зависимости от того, из какого вида мяса он сварен, добавлены ли были овощи и другие компоненты. Также влияет и способ приготовления. В среднем классический костный бульон из говядины содержит на 100 мл всего 46 ккал, а куриный — около 51 ккал.
Можно ли пить бульон каждый день?
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
Доктор Сираева говорит: мясные бульоны каждый день пить вредно, они содержат пурины, которые способствуют образованию камней в желчном пузыре, могут спровоцировать приступ подагры и навредят суставам при любой другой форме артрита. Овощные бульоны можно пить хоть каждый день, вреда не будет. Они более легкие, в них содержатся только растительные компоненты.
Хотя бульоны считают отличным средством для питания во время болезни и в период восстановления после травм, операций или обострения серьезных патологий, не стоит налегать на них и употреблять ежедневно.
Не на каждый день
Гастроэнтеролог уточнила, что есть как минимум три причины, в силу которых не стоит ежедневно есть крепкие наваристые мясные или куриные бульоны с жиром. Они при таком режиме питания могут навредить здоровью некоторых групп людей. Прежде всего, это повышение риска возникновения патологий сердца и сосудов, если это жирное мясо и бульон наваристый, крепкий, щедро сдобренный солью.
Наукой доказано, что большинство из тех патологий, что мы зовем «болезнями цивилизации», — ИБС и атеросклеротическое поражение сосудов, а также их последствия в виде инсультов и инфарктов, связаны с избыточным потреблением насыщенных животных жиров. Поэтому сократить их количество, в том числе и в бульонах, сваренных из жирных сортов мяса, будет полезно.
Важно подчеркнуть, что один только бульон не нанесет серьезного вреда. Но в комбинации с другими продуктами питания — ведь мы не пьем ежедневно один только бульон, мы варим супы, борщи, готовим жирные подливки и вторые блюда — всё это в совокупности влияет на здоровье.
Вторая проблема — густые наваристые бульоны могут стать провокаторами обострения некоторых хронических «болячек». Это прежде всего подагрические приступы, желчнокаменная болезнь и мочекаменная, а также приступы панкреатита. Людям с этими патологиями мясные наваристые бульоны не подходят, им стоит заменить их овощными отварами. На фоне обострения желудочно-кишечных патологий — колитов, гастритов, энтеритов — рекомендации аналогичные.
Крайне осторожно нужно быть людям с аллергией, особенно — на антибиотики и гормоны, пищевые добавки. Не секрет, что многие фермеры при выращивании птицы и скота применяют антибиотики. При варке мяса они вытягиваются в бульон.
Врач-эндокринолог, диетолог первой категории, кандидат медицинских наукt.me/drelizavetadzantieva
Всё должно быть в меру
По мнению эндокринолога, диетолога Елизаветы Дзантиевой, не сильно жирный бульон в небольшом количестве не вызовет никаких проблем. Но всё должно быть в меру. Конечно, если это наваристый бульон, и вы употребляете его ежедневно по литру, то это не очень хорошо отразится на здоровье. А если это правильно приготовленные супы — вреда не будет.
На «втором» бульоне
Людям с хроническими патологиями, маленьким детям (до трех лет), пожилым людям и тем, кто придерживается принципов здорового питания, специалисты рекомендуют употреблять второй бульон. Это более безопасный, менее наваристый продукт. Он получается после того, как мясо начали варить, оно закипело и проварилось примерно минут 10. Первый бульон сливают, добавляют новую чистую воду и доваривают продукт. Это и есть второй бульон.
Но подобные рекомендации справедливы именно в отношении мясных отваров, для бульонов из рыбы или овощных отваров вполне допустимо использование первого отвара. С грибным всё еще сложнее — важно точно знать, что это съедобные грибы, и не употреблять эти продукты детям до 7 лет и людям с проблемами пищеварения.