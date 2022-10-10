Что будет с организмом, если каждый день пить бульон

Куриный и костный — самые популярные

Бульон — это жидкость, выварка из продуктов, которая остается после варки мяса, рыбы. Первые блюда в разных культурах готовят на основе разных бульонов — мясных, из птицы, рыбных или грибных, овощных. Среди наиболее популярных бульонов лидерство делят костный говяжий бульон и куриный. Их чаще всего употребляют как основу для первых блюд, вторых и некоторых закусок (холодец, зельц), подливок.

Бульон, если он правильно приготовлен, дает блюду насыщенный вкус и правильную консистенцию. Так, в костном бульоне можно найти минералы, незаменимые аминокислоты, из которых строятся белки, коллаген и гликозаминогликаны, хондроитин, гиалуроновую кислоту, которые помогают в построении хрящей и связок.

Пищевая ценность бульона сильно различается в зависимости от того, из какого вида мяса он сварен, добавлены ли были овощи и другие компоненты. Также влияет и способ приготовления. В среднем классический костный бульон из говядины содержит на 100 мл всего 46 ккал, а куриный — около 51 ккал.

Можно ли пить бульон каждый день?