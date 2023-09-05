Молодежь и так скоро в медицину не загонишь.

Глядя на нынешнюю охоту на ведьм, скоро никто не захочет там с вами стоять — на ключевых перекрестках ваших линий жизни. Все в айтишники и в веб-дизайнеры пойдут. Ну или в косметологи.

С гладкой кожей будете у компьютера сидеть и в Интернете лечиться. На красивых сайтах.