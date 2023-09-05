Легендарный доктор Леонид Рошаль в этом году отпраздновал свой 90-летний юбилей. За 70 лет своей работы он спас тысячи жизней маленьких пациентов. Знаменитый Институт неотложной детской хирургии и травматологии Москвы считают одним из лучших, а самого Рошаля называют «детским доктором мира». Вот десять его высказываний о медицине, человеке и обществе, которые заслуживают вашего внимания.
В здоровом обществе, где люди заботятся друг о друге, как клетки в организме, несправедливого отношения к ближнему быть не может.
«Религия объединяет народ, но разъединяет народы».
«По сути, и сам человек похож на Вселенную — в каждой клетке спрятаны целые миры, которые взаимодействуют между собой».
«Я всю жизнь лечил и буду лечить детей вне зависимости от национальности, религии и страны проживания».
«Каждая операция уникальна. Даже аппендицит».
Молодежь и так скоро в медицину не загонишь.
Глядя на нынешнюю охоту на ведьм, скоро никто не захочет там с вами стоять — на ключевых перекрестках ваших линий жизни. Все в айтишники и в веб-дизайнеры пойдут. Ну или в косметологи.
С гладкой кожей будете у компьютера сидеть и в Интернете лечиться. На красивых сайтах.
«Сейчас эгоистические потребности преподносятся чуть ли не как самые главные ценности. Но общество так не может жить, человек должен уходить от эгоизма».
«Я — приверженец добра, приверженец всеобщего благосостояния народа и разумного отношения к человеку».
«Человечество должно осознать необходимость общих ценностей, чтобы уйти от агрессивности и выжить».
«Любой третьекурсник меда знает, что инфаркт может протекать как пневмония, аппендицит — как грипп, грипп — как аппендицит, а гастрит — как инфаркт и что все эти болячки могут иметь стертую или абсолютно „немую“ клиническую картину».